Căn bệnh ám ảnh showbiz Hàn Quốc

Các nghệ sĩ đã theo đuổi ước mơ từ khi còn nhỏ. Sau thời gian dài rèn luyện, cuối cùng họ cũng đạt được và sống đúng với ước mơ của mình. Tuy nhiên, đằng sau niềm hạnh phúc mà ta thấy, họ cũng đối mặt với những vấn đề cá nhân, trong đó nổi bật là sức khỏe tâm lý.

Vụ việc Moonbin (ASTRO) tự tử tại nhà riêng gần đây đã dấy lên những lo lắng của người hâm mộ đối với tình trạng sức khỏe tâm lý của các thần tượng Kpop. Được biết, anh chàng cũng từng tạm ngừng hoạt động trong năm 2019 và 2020 với lý do sức khỏe. Hay chính vài tuần trước khi qua đời, Moonbin cũng gặp phải những vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn phải tiếp tục lịch trình mà công ty sắp đặt.

Moonbin từng nhiều lần gặp vấn đề sức khỏe trước khi qua đời

Khi nghệ sĩ là nạn nhân của các vấn đề tâm lý

Những người trong cuộc đã chỉ ra rằng trở thành một người nổi tiếng với các vấn đề về sức khỏe tâm lý có thể vô cùng khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Korean vào năm 2017, ngôi sao nhạc rap Swings, người đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, tiết lộ những khó khăn mà hội chứng có thể gây ra. "Nó giống việc bạn đi bộ xung quanh trong tình trạng khỏa thân. Họ nói kiểu 'Tôi nghĩ anh chàng này bị ốm, làm sao anh ta có thể lên sân khấu biểu diễn được?'. Rõ ràng là họ hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Nam rapper chia sẻ về những khó khăn của bản thân

Nhiều nghệ sĩ khác, chẳng hạn như Eric Nam và Jae (Day6), cũng từng có thời gian vật lộn với các vấn đề tâm lý. Eric Nam chia sẻ bản thân đang có một cuộc họp ở New York thì đột nhiên cảm thấy đau ở ngực nhưng anh ấy vẫn ngồi và "phải lặng lẽ thở theo cách của mình" trong suốt cuộc họp.

Còn thành viên nhóm Day6 cho biết bản thân đang trên một chiếc taxi trở về sau buổi quay video ca nhạc ở Seoul thì trải qua cảm giác như bị đau tim. Ban đầu, anh cho rằng bản thân đã quá căng thẳng, vì trong nhiều năm qua nam thần tượng đã phải đối mặt với cảm giác "lạc lõng" và "kỳ lạ". Nhưng anh nhận ra mình không thể bỏ qua các triệu chứng và quyết định đi tới bệnh viện. Anh chia sẻ "Tôi… cảm thấy như mình sắp chết".

Jae và Eric Nam cho biết sau đó họ phát hiện ra mình đã trải qua những cơn hoảng loạn (panic attack). Nhiều nghệ sĩ thu âm phải vật lộn để đương đầu với cạm bẫy của sự nổi tiếng. Họ nói rằng ở Hàn Quốc, chia sẻ về các vấn đề sức khỏe tâm lý được coi là điều cấm kỵ, khiến các ngôi sao Kpop phải tự mình vật lộn với chứng trầm cảm và bệnh rối loạn tâm thần.

Jonghyun - giọng ca chính lâu năm của nhóm SHINee, đã tự tử ở tuổi 27 vào năm 2017 cùng lời nhắn rằng "Tôi tan nát từ bên trong. Căn bệnh trầm cảm gặm nhấm tôi dần dần, và cuối cùng đã nhấn chìm tôi hoàn toàn".

Jonghyun qua đời vì bệnh trầm cảm

Nỗ lực của các công ty giải trí

Nhận thức được tác động của sức khỏe tâm lý tới nghệ sĩ, một số thần tượng Kpop đã được cho tạm dừng lịch trình vì lý do sức khỏe.

Jeongyeon, thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu TWICE, đã tạm dừng hoạt động 4 đợt kể từ năm 2020 do vấn đề sức khỏe tâm lý và chấn thương cổ. Kang Daniel hủy quảng bá vào năm 2019 và nguyên nhân được tiết lộ là do chứng rối loạn hoảng sợ.

Hai thần tượng từng phải tạm dừng hoạt động do vấn đề tâm lý

Nhiều công ty cũng đã giới thiệu các buổi trị liệu cho các thực tập sinh và người nổi tiếng. Naver, công cụ tìm kiếm lớn nhất ở Hàn Quốc, đã đóng phần bình luận dưới tin tức giải trí vào năm 2020 khi phát hiện các hành vi độc hại của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, sự thay đổi đáng kể sẽ khó xảy ra. Nhà báo của Billboard chia sẻ "Kpop vẫn sẽ là chính nó. Mọi người đều muốn môi trường của ngành công nghiệp này trở nên tốt hơn cho các thần tượng. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó?".

Khán giả vẫn sẽ chỉ trích mỗi khi các ngôi sao Kpop làm điều gì khiến họ phật lòng. Các thần tượng vẫn phải thể hiện tốt nhất, buộc bản thân phải hoàn hảo trước công chúng kể cả khi điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý của họ. Mọi thứ sẽ diễn ra như một vòng luẩn quẩn kể cả khi những sự cố đáng tiếc xảy ra.