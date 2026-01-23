Tối 21/1, buổi showcase công bố Thỏ Ơi!! - dự án điện ảnh mới sắp ra mắt của Trấn Thành đã diễn ra. Dự kiến ra rạp đúng mùng 1 Tết, ngay từ những động thái quảng bá đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng khuấy động mạng xã hội, được kỳ vọng trở thành một trong những "ngựa chiến" đáng gờm trên đường đua phim Tết 2026. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ quen mặt của Vbiz như Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh Anh Shyn, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Trác Thúy Miêu… góp phần khiến không khí buổi ra mắt thêm phần náo nhiệt và thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn khán giả.

Tại đây, một trong 3 nữ chính, LyLy đã vô tình cướp đi spotlight của dàn cast với tạo hình cực hot của mình. Trong bộ tóc tém giả quen thuộc, Lyly khoe visual cam thường không góc chết, da dẻ căng mịn như không có lỗ chân lông. Cô nàng diện trang phục all-black, với áo corset và quần da bó sát - mang đến tổng thể vừa chiến, vừa slay, khác xa hình ảnh mỹ nữ trong trẻo, hướng nội thường thấy.

LyLy khoe sắc vóc không điểm chết tại buổi showcase

Không chỉ nhan sắc, body của LyLy cũng khiến netizen bấn loạn. Thiết kế corset giúp vòng 1 được đẩy lên cao, bộ ngực đầy đặn như sắp trào ra ngoài. Dẫu đã biết LyLy sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh nhưng vòng em con kiến, "thắt đáy lưng ong" của nữ ca sĩ khiến chị em rụng rời tay chân, ngắm mãi không rời. Góp phần làm nổi bật đường cong hình chữ S này là vòng 3 tròn, vừa vặn trong chiếc quần da bóng lộn, tạo nên hiệu ứng thị giác hút mắt hơn.

Ngay sau khi loạt hình ảnh và clip của LyLy tại showcase Thỏ Ơi!! được chia sẻ, mạng xã hội lập tức "nóng rần rần". Nhiều diễn đàn giải trí và fanpage lớn liên tục đăng tải khoảnh khắc của nữ ca sĩ, thu về lượng tương tác cao chỉ sau ít phút. Không ít khán giả thừa nhận ban đầu chỉ chú ý đến sự kiện ra mắt phim, nhưng sau đó lại "đứng hình" vì tạo hình quá khác lạ của LyLy.

Một số bình luận của netizen: - Còn tui thì góc nào cũng là điểm chết. - Chiếc eo mê quá mê rồi, tui phải sống sao. - Body khét quá bé Ly ơi, tui con gái còn mê thì mấy anh con trai sống sao. - Cổ hợp với tóc tém nhỉ, đội tóc giả này quanh năm suốt tháng. - Trước giờ LyLy hiền hiền, nay đổi vibe cái là thấy khác bọt liền.

Ngay từ poster lẫn trailer trước đó, khán giả đã biết Lyly hóa thân thành host của chương trình ăn khách Chị Bờ Vai, bước vào sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả và sự chào đón nồng nhiệt từ ekip. "Bạn dám kể, tôi dám nghe", khẩu hiệu của talk show, được dự đoán là điểm khởi phát cho loạt drama dồn dập. Song song với Văn Mai Hương và Pháo, LyLy được kỳ vọng sẽ đem đến màn thể hiện tốt, giúp cô nàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình.