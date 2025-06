Cẩm nang khám phá Marina Bay - Biểu tượng sống động của Singapore

Biểu tượng của Đảo quốc Sư tử - khu Marina Bay là điểm đến yêu thích của những tâm hồn say mê cái đẹp và luôn tò mò về thế giới. Từ những triển lãm công nghệ số hiện đại đến những không gian xanh mát bền vững, mỗi góc nhỏ ở đây đều sẽ khiến du khách phải "wow" bởi vô vàn trải nghiệm thú vị, được làm mới mỗi ngày.

Dưới đây là những địa danh nổi bật sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thời gian vi vu, khám phá, để mỗi khoảnh khắc tại Marina Bay đều là những kỷ niệm đáng nhớ.

Chìm đắm trong khung cảnh "triệu đô" từ SkyPark Observation Deck

Hãy bắt đầu hành trình tại SkyPark Observation Deck - đài quan sát với chiếc view "triệu đô" ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, đồng thời là không gian để cảm nhận nhịp sống và khát vọng vươn lên của Singapore. Tại đây, thông qua những hình ảnh và tư liệu sống động trong triển lãm "Skyline Singapore: Stories From Above", quá khứ, hiện tại và tương lai của Marina Bay được khắc họa một cách rõ nét, giúp du khách dễ dàng hình dung quá trình chuyển mình ngoạn mục từ một thương cảng nhỏ bé đến biểu tượng quốc tế của khu Marina Bay.

Ở điểm dừng chân cuối, bạn có thể đánh dấu quê hương của mình trên bản đồ thế giới, cũng như tham gia bỏ phiếu cho những ý tưởng tiềm năng, định hình tương lai Marina Bay do AI đề xuất.

Thưởng thức ẩm thực tại Marina Bay: Mỗi bữa ăn là một cuộc phiêu lưu vị giác

Sức hấp dẫn của Marina Bay không chỉ gói gọn ở cảnh sắc thiên nhiên hay không gian kiến trúc mà còn lan tỏa trong từng hương vị, trong những món ăn mang cảm hứng Đông Nam Á hay tinh thần Địa Trung Hải đậm đà.

The Spot: Viên ngọc ẩm thực giữa lòng khu Marina Bay

Tọa lạc trong khu phức hợp Marina One, The Spot là địa chỉ quen thuộc của những tín đồ sành ăn. Đến với The Spot, thực khách sẽ được trải nghiệm một phong cách ẩm thực độc đáo, giao thoa giữa tinh hoa châu Âu đương đại với những nguyên liệu tươi ngon đặc trưng của Đông Nam Á. Trong đó, bạch tuộc nướng than, tôm hổ nướng mọng nước, sườn heo Iberico đậm đà… là những món ăn "must try" đã góp phần tạo nên danh tiếng cho nhà hàng.

Cách khu vực dùng bữa không xa là 1855 The Bottle Shop với những dòng rượu vang thượng hạng. Cửa hàng này cũng là điểm dừng chân đầu tiên tại Đông Nam Á của thương hiệu The Macallan, một nơi mà các tín đồ của whisky nhất định phải ghé qua.

estiatorio Milos: Nghệ thuật ẩm thực Hy Lạp giữa lòng Singapore

Cũng nằm trong khu Marina Bay Sands, nhà hàng estiatorio Milos lại là đại diện "tinh hoa" của ẩm thực Hy Lạp. Được sáng lập bởi đầu bếp huyền thoại Costas Spiliadis, chuỗi nhà hàng danh tiếng này đã hiện diện tại nhiều thành phố sôi động như New York, London, Las Vegas, Miami và Athens, quê hương của bếp trưởng.

Ở Singapore, estiatorio Milos chính thức khai trương vào tháng 7/2024 và nhanh chóng trở thành một địa chỉ ẩm thực cao cấp được săn đón. Không gian nhà hàng mang phong cách Địa Trung Hải cổ điển: đủ sang trọng cho những bữa tối đặc biệt nhưng cũng đủ ấm cúng để khiến bạn cảm thấy dễ chịu.

Một điểm nhấn đặc biệt không thể bỏ qua chính là khu vực quầy hải sản. Tại đây, bạn có thể tự tay lựa chọn những loại cá, sò, tôm... được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới. Các món ăn được chế biến đơn giản bằng cách hấp hoặc nướng nhằm giữ trọn hương vị nguyên bản, đúng với triết lý "tôn vinh sự tươi nguyên" đã làm nên tên tuổi của Milos.

Red Dot Design Museum: Bảo tàng thiết kế có 1-0-2 tại Singapore

Ẩn mình bên bờ vịnh Marina náo nhiệt là Red Dot Design Museum, chốn dừng chân lý tưởng cho những ai đam mê sáng tạo. Đây là bảo tàng thiết kế đầu tiên được xây dựng tại châu Á, khánh thành vào năm 2005.

Bảo tàng thiết kế Red Dot Singapore đang trưng bày gần 1.000 hiện vật, bao gồm các thiết kế đã giành chiến thắng tại Giải thưởng Red Dot Design danh giá cùng các dự án, vật phẩm sáng tạo của địa phương. Mỗi tác phẩm đều là hiện thân của những ý tưởng đột phá, chứa đựng câu chuyện về cách con người tư duy và tạo ra giá trị thiết thực cho cuộc sống.

Gardens by the Bay: Thiên đường xanh mang kiến trúc tương lai của Singapore

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến du ngoạn Marina Bay là khu vườn Gardens by the Bay. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nơi đây lại trở thành niềm tự hào của người Singapore. Trải rộng trên 101 hecta, khu vườn như một bản giao hưởng tuyệt vời, hòa quyện giữa cảnh quan đặc sắc và công nghệ sinh thái tiên tiến.

Ở vị trí trung tâm, cũng là "viên ngọc quý" của Gardens by the Bay, chính là Supertree Grove gồm cụm 18 "cây khổng lồ" thẳng đứng, cao từ 25 đến 50 mét. Ngoài vai trò tạo bóng mát, những siêu cây này còn giống như những chiếc máy phát năng lượng và thiết bị lọc không khí tự nhiên, góp phần tạo ra bầu không khí trong lành và thoáng đãng cho thành phố.

Rời Supertree Grove, du khách sẽ đến Cloud Forest và Flower Dome - hai khu nhà kính nổi tiếng với hai hệ sinh thái hoàn toàn khác biệt. Cloud Forest sở hữu thác nước trong nhà ấn tượng, không gian mát lạnh và mờ sương, gợi nhớ vùng cao nguyên nhiệt đới xanh tươi. Ngược lại, bên trong Flower Dome lại khô mát và đầy nắng với thảm thực vật gồm 32.000 loài thuộc 160 chủng loại, họ và giống cây trồng khác nhau, mang đến cảm giác như đang đặt chân tới vùng đất California hay Nam Phi.

Đặc biệt, từ 29/5/2025, du khách ghé Cloud Forest có thể ngược dòng thời gian trở về thời kỳ kỷ Jura và khám phá thế giới của loài sinh vật huyền thoại thông qua triển lãm "Jurassic World: The Experience". Không những được ngắm, bạn còn có thể tương tác với các "bé" khủng long dễ thương được chế tác tinh xảo, sống động như thật. Chiêm ngưỡng mô hình khủng long Brachiosaurus cao 8,5 mét, Velociraptors nghịch ngợm cùng một "sở thú mini" những chú khủng long con, sẽ là những trải nghiệm đậm chất điện ảnh mà bất cứ du khách nào cũng không thể bỏ qua.

Singapore Flyer - Ngắm trọn thành phố giữa tầng mây

Bên cạnh Marina Bay Sands SkyPark, du khách cũng có thể thu trọn Singapore vào tầm mắt từ Singapore Flyer. Tại thời điểm khánh thành vào năm 2008, Singapore Flyer với chiều cao 165m đã vượt qua London Eye để trở thành vòng quay quan sát lớn nhất thế giới.

Từ trong cabin kín với hệ thống điều hòa mát lạnh, du khách sẽ được nhìn ngắm nhiều thắng cảnh như Công viên Merlion Park, khách sạn The Fullerton Bay, và thậm chí là cả sân bay Changi. Mỗi vòng quay kéo dài khoảng 30 phút, một khoảng thời gian vừa đủ để thư giãn và chiêm ngưỡng một Singapore rực rỡ từ trên cao.

Nếu muốn trải nghiệm cao cấp hơn, bạn có thể đặt dịch vụ Sky Dining để thưởng thức bữa tối giữa khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Không chỉ là một điểm đến biểu tượng của Singapore, khu Marina Bay còn đại diện cho sự năng động, sáng tạo của một quốc gia luôn tiến về phía trước. Nếu bạn cũng yêu thích nơi này, hãy xách vali lên và khám phá khu Marina Bay ngay nhé!