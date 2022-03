Cẩm nang 11 kiểu tóc bob tuyệt xinh của sao Hàn: Toàn gợi ý đẹp, giúp trẻ ra vài tuổi

Go Jun Hee của phim "She Was Pretty" từng nổi như cồn với kiểu tóc tém kinh điển. Thế nhưng ở hiện tại, nữ diễn viên đang kết thân với tóc bob, đuôi bằng rất ngọt ngào. Lựa chọn này hack tuổi cực tốt, đã vậy còn chẳng kém phần sành điệu, chất chơi