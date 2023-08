Call Me Duy chơi lớn lấy trường hợp da nặng để hỗ trợ cải thiện da trong “Call Me Duy is here” mùa 2

Sau thành công vang dội của mùa 1, Call Me Duy is here tiếp tục hướng tới mùa 2 với mục tiêu cao hơn, điều trị da, xóa bỏ mặc cảm body shaming cho fan hâm mộ. Đặc biệt trong series lần này, Call Me Duy táo bạo lựa chọn những case da khó để thực hiện. Kết quả mang đến đầy bất ngờ, hãy xem Duy đã làm như thế nào nhé!

Da khó có Call Me Duy

Nhân vật trong tập 1 series Call Me Duy is here season 2 là một bạn sinh viên ngành bác sĩ thú y, Minh Anh. Trái ngược với kết quả học tập đáng tự hào, sinh viên năm 5 Đại học Nông Lâm thì Minh Anh lại có làn da khá tự ti. Theo Duy mô tả, lần đầu gặp mặt, làn da của Minh Anh mắc nhiều vấn đề khá nặng như: Thâm, sẹo, sợi bã nhờn, lỗ chân lông to, nhất là tình trạng mụn nhiều làm da dày và sưng tấy đỏ. Nhận thấy đây là một case da khó, điều trị mất nhiều thời gian, Duy và ekip của mình đã tìm đến bác sĩ Cao Yến, một bác sĩ khá "mát tay" trong những case da nặng như trường hợp của Minh Anh.

Khi trò chuyện cùng Duy và bác sĩ Cao Yến, bạn Minh Anh chia sẻ nhiều về mặc cảm làn da của mình như sau: "Em cảm thấy da mặt dày, mụn này chưa hết mụn kia đã nổi lên. Những lúc đi chụp ảnh thì kiểu gì trên mũi cũng có một chiếc mụn to sưng vù lên, bên trong thì rất nhiều mủ…Người lớn hay hỏi sao em không điều trị, em rất buồn nhưng họ không biết em đã tìm rất nhiều cách. Những câu hỏi quan tâm nhưng vô tình lại chạm vào tủi thân và khiến em dễ tổn thương hơn".

Có lẽ không chỉ Minh Anh mà tất cả các bạn bị da mụn đều gặp phải những câu hỏi "gây xát thương cao" một cách vô tình. Hơn ai hết, các bạn là người luôn tìm mọi cách để hết mụn nhưng bế tắc. Trong khi nhiều câu hỏi lại cứ như các bạn bỏ mặc làn da của mình. Minh Anh chia sẻ thêm vì do quá trình đi học, tình trạng thức khuya bài vở thi cử cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm thể chất và làn da ngày càng tệ hơn. Qua trường hợp của Minh Anh, Gen Z chắc sẽ có bài học kinh nghiệm để biết cách điều tiết thời gian, chăm sóc cơ thể đúng cách hơn! Quay lại chủ đề trị mụn cho Minh Anh, tiếp tục theo dõi quá trình điều trị và routine skincare mà bác sĩ Cao Yến và Call Me Duy chuẩn bị cho bạn này nhé!

Peel da và routine skincare cho da nhiều mụn

Để điều trị cho làn da của Minh Anh, bác sĩ Cao Yến đã chọn phương pháp: Chemical peel – Thuốc uống – Bôi thuốc sau peel. Khi Duy quan ngại về quá trình peel da có bông tróc "da rắn" và tác dụng lâu từ 2 tuần đến 1 tháng không thì bác sĩ Cao Yến giải thích: "Đối với trường hợp của Minh Anh, bác sĩ chỉ peel da bề mặt. Có nghĩa chỉ tác động thượng bì và trung bì nông, hạn chế tuyến bã nhờn trên da, quá trình peel chỉ tạo bông tróc nhẹ dạng bông tuyết". Như vậy, theo lời bác sĩ, với liệu trình trên, Minh Anh thì có thể sử dụng sản phẩm sau 1 tuần do xâm lấn không gây tổn thương sâu.

Sau khi đến phòng khám của bác sĩ thực hiện chemical peel, bạn Minh Anh có thể thực hiện quá trình skincare tại nhà khá đơn giản. Dưới sự hỗ trợ của Duy và ekip, Minh Anh nắm bắt rõ ràng về lộ trình chăm sóc da, bạn chia sẻ: "Buổi sáng, em sẽ tẩy trang với Miniro của Nats. Sau đó dùng sữa rửa mặt Tree Cica chứa Laurid acid làm sạch bề mặt da, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn. Do loại này tạo bọt nhiều nên rửa cảm giác rất sạch mà không bị khô da. Tiếp theo, em dùng Serum 1004, loại này thì nhanh thấm nên sau đó e có thể dùng kem chống nắng 1004 để chuẩn bị đi học. Sản phẩm kem chống nắng thì tệp màu da, thấm nhanh nên cũng khá dễ chịu".

Nói thêm về việc sử dụng các sản phẩm sau peel da, bác sĩ Cao Yến tư vấn: "Sau khi xâm lấn, bệnh nhân nên được bác sĩ theo dõi và điều chỉnh skincare từng tuần để phù hợp. Việc điều chỉnh sẽ giúp quá trình cải thiện da nhanh chóng và như ý hơn".

Về quá trình skincare buổi tối, Minh Anh tiếp tục dùng tẩy trang Mineral Natural Republic, rửa mặt Cica Nature Republic. Điềm khác biệt với buổi sáng là Minh Anh sẽ dùng toner Dear Klairs buổi tối. Đặc điểm của sản phẩm là sệt thấm nhanh, sau 3-4s là khô thoáng. Đây cũng là sản phẩm được Call Me Duy tiết lộ là top bán chạy trên livestream của mình.

Dùng toner xong thì Minh Anh sẽ dùng Serum Skin1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule và input treatment Azelaic. Cuối cùng, kem dưỡng Klair sẽ giúp làn da tái tạo, phục hồi và cải thiện dần. Để đạt hiệu quả hơn nữa, Call Me Duy có gợi ý 1 tips dành cho Minh Anh là bạn nên đổi kem chống nắng sang dạng nắp nâu nếu bị mụn li ti và sau khi bôi toner, serum nên chờ 1 tiếng để thấm rồi mới bôi kem dưỡng.

Bên cạnh các sản phẩm trên, Minh Anh còn được hướng dẫn dùng miếng dán mụn Some by mi để hỗ trợ quá trình phục hồi da.

Sau một thời gian, kết quả đạt được theo đánh giá từ bác sĩ Cao Yến là 80%. Giờ đây, Minh Anh đã có thể bỏ khẩu trang, hết mặc cảm về làn da mụn và chữa lành vết thương tinh thần cho chính mình. Chúc bạn học tập thật tốt và trở thành một bác sĩ thú y giỏi trong tương lai.

Để xem lại quá trình điều trị của Minh Anh, bạn có thể nhấn vào LINK