Cải tạo văn phòng làm việc cũ thành nhà cấp 4 ấn tượng

Gia chủ là cặp vợ chồng lớn tuổi, mong muốn tổ ấm mới này có thể mang đến không gian kiến trúc đương đại, đáp ứng được cả mục đích để ở và tiết kiệm năng lượng điện năng.

Thiết kế ban đầu của ngôi nhà là một chuỗi hai ô vuông lồng vào nhau tạo thành cơ sở cho bố cục mới ở tầng trệt. Sau khi cải tạo, tầng trệt trở thành không gian rộng lớn, chứa cả phòng khách và phòng ngủ.

Không gian văn phòng cũ hiện gồm phòng ngủ và một văn phòng nhỏ hơn.

Ranh giới giữa bên trong và bên ngoài đã bị xóa nhòa bởi luồng ánh sáng và vật liệu.

Theo BETA office for architecture and the city