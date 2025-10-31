Cải Mả: Phim tâm linh có loạt cảnh “body horror” rợn người

Tai ương và vận rủi liên tiếp giáng xuống đại gia đình ông Quang (Hoàng Phúc). Bầu không khí bất an bao trùm, khiến từng thành viên dần chìm trong sợ hãi và nghi ngờ. Cô Tư Chánh (Kiều Trinh) cho rằng mọi chuyện chẳng phải ngẫu nhiên, mà là sự "quở trách" từ tổ tiên vì con cháu đã lơ là việc chăm lo phần mộ ông bà.

Cải Mả khai thác tốt yếu tố tâm lý - gia đình bên cạnh yếu tố rùng rợn - Ảnh: ERS Factory

Tin vào điềm báo ấy, bà nhất quyết thuyết phục anh chị em trở về quê làm lễ cải táng, mong hóa giải tai ương. Thế nhưng khi gia đình tề tựu, lễ cúng tưởng chừng đơn giản lại vô tình khơi dậy những điều đáng sợ hơn cả cái chết. Từ giây phút nhát cuốc đầu tiên chạm đất, gia đình ông Quang phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng kỳ quái, hé lộ những bí mật tăm tối bị chôn vùi suốt bao năm.

Không thể rời mắt với drama gia tộc và màn trả thù âm – dương đầy kinh hoàng

Cải Mả sở hữu một kịch bản kịch tính, với drama dòng tộc căng như dây đàn. Dòng họ Đỗ, với bốn anh em Quang - Minh - Chánh - Đại mỗi người một cá tính, địa vị xã hội khác biệt. Ở tuổi xế chiều, căn nhà từ đường và khu mộ tổ tiên dường như là thứ duy nhất còn giữ họ bên nhau.

Nhịp phim chậm rãi nhưng vẫn kịch tính - Ảnh: ERS Factory

Một đại gia đình tưởng chừng nề nếp, gia giáo nhưng thực chất, ai cũng có những bí mật sâu kín và toan tính riêng. Bốn anh em, với những gia đình nhỏ của riêng họ tạo nên những luồng xung khắc trong tư tưởng và nếp sống ngấm ngầm. Chỉ khi công cuộc cải táng bắt đầu, với vụ mất trộm vàng chôn theo thi thể đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi và đấu đá không hồi kết.

Tuy nhiên, đáng sợ nhất là một màn trả thù vượt qua cả ranh giới âm – dương, bắt nguồn từ tội lỗi trong quá khứ của một thành viên nhà họ Đỗ. Cải Mả khéo léo lồng ghép thông điệp nhân quả "gieo gió ắt gặt bão", "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" qua câu chuyện cải táng. Mỗi lần mộ phần bị động đến, dường như không chỉ xương cốt tổ tiên bị xáo trộn, mà cả những lỗi lầm chôn sâu cũng bị đào xới lên. Cái sợ sau cùng mà phim để lại không còn nằm ở xác thịt rã rời hay linh hồn vất vưởng – mà chính là nỗi sợ đối diện với tội lỗi của bản thân.

Lạnh gáy với chuỗi cảnh "body horror" được làm tới bến

Từ trước đến nay, không có nhiều tác phẩm Việt dám đi đến cùng với phong cách "body horror" – nơi nỗi sợ đến từ chính xác thịt và sự tổn thương cơ thể. Nhưng Cải Mả lại đi thẳng vào vùng cấm ấy, tạo nên trải nghiệm rợn người. Phim có nhiều cảnh quay được dàn dựng sáng tạo, trực diện như cảnh: lóc thịt thối rữa từ tử thi, điểu táng trong "tổ chim kẽm gai", đổ sắt nóng trực tiếp lên tay…

Phim có nhiều cảnh "body horror" đáng nhớ - Ảnh: ERS Factory

Không chỉ gây sốc, từng khung hình đều được xử lý tỉ mỉ, chỉn chu và gắn liền với một bước ngoặt tình tiết. Mỗi lần cơ thể nhân vật chịu đựng sự dày vò, người xem cũng co rúm lại như thể chính mình đang cảm nhận. Cải Mả không chỉ khiến bạn sợ hãi, mà còn khiến bạn cảm nhận được nỗi đau bằng cơ thể của chính mình

Lần đầu đưa tục cải táng lên màn ảnh rộng, Cải Mả miêu tả tỉ mỉ từng công đoạn từ chọn ngày, chuẩn bị lễ vật, cúng cáo vong, đến cảnh khai quật và rửa xương, sang quách… Khác với những bộ phim kinh dị chỉ lấy nghi lễ làm "phông nền", Cải Mả biến chính phong tục cải táng thành linh hồn của câu chuyện.

Đọng lại ấm áp của tình người và sự thứ tha

Giữa chuỗi bi kịch u ám ấy, Cải Mả vẫn để lại một mạch cảm xúc ấm áp – nhờ nhân vật Sáng (Avin Lu). Một chàng trai u buồn, lầm lũi, mang trong lòng nỗi đau mất mẹ và sự cô độc kéo dài. Sáng đại diện cho lớp người vẫn giữ được lương tri giữa vòng xoáy nhân quả, vẫn tin vào tình thương dù bị phản bội và tổn thương đến tận cùng.

Phim vẫn tồn tại nhiều cảnh ấm áp gợi nhắc về tình người - Ảnh: ERS Factory

Dù bị đẩy đến giới hạn, Sáng vẫn chọn tha thứ – không phải vì yếu đuối, mà vì muốn cắt đứt vòng lặp hận thù mà dòng họ anh đã gánh suốt bao đời. Khoảnh khắc Sáng đối diện và buông bỏ quá khứ là giây phút khiến nhiều khán giả thực sự rơi nước mắt.

Sau tất cả, Cải Mả không chỉ khiến người xem sợ, mà còn khiến họ được ngẫm nghĩ. Giữa những xác thân rệu rã và oan hồn chưa siêu thoát, vẫn tồn tại một tia sáng của tình người và sự tử tế – điều cứu rỗi mọi linh hồn lạc lối.

Cải Mả ra mắt ngay dịp Halloween - Ảnh: ERS Factory

Cải Mả là một phim tâm linh Việt hiếm hoi vừa gây sốc bằng hình ảnh, vừa khiến người xem suy ngẫm về nghiệp báo, về cách con người tự tạo ra nỗi đau cho chính mình. Không chỉ để hù dọa, Cải Mả khiến khán giả rời rạp trong im lặng, mang theo cảm giác rờn rợn xen lẫn thương cảm. Phim đang chiếu trên toàn quốc.