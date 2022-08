Cái khó của hội bạn thân sao Việt: BB Trần đáp trả bị so sánh với Hải Triều, 2 mỹ nhân có quy tắc duy trì cả thập kỷ

Đều là những người nổi tiếng, các sao Việt khi gộp thành hội bạn thân sẽ tạo nên tổ hợp trọn điểm 10. Tình bạn giữa những người bình thường vốn đã có nhiều vấn đề xoay quanh, thế nhưng có nhiều sao Việt đã duy trì mối quan hệ trong thời gian dài và cùng nhau tiến bộ hơn mỗi ngày. Song song với niềm vui, đôi khi các nghệ sĩ phải đối mặt với chuyện bị so sánh và những nỗi niềm khó nói liên quen đến bạn thân. Tuy nhiên, việc lên tiếng nói rõ nỗi lòng đã đủ chứng minh họ có một mối quan hệ tốt đẹp đến thế nào.

BB Trần nói gì khi bị so sánh với Hải Triều?

Trong làng hài Việt, BB Trần và Hải Triều là đôi bạn thân "hiếm có khó tìm". Gắn bó với nhau hơn cả thập kỷ, đôi bạn thân "thánh hề" này không ngại dìm đối phương để tạo tiếng cười. BB Trần và Hải Triều có xuất phát điểm là những người trẻ đam mê diễn xuất. Sau khi nhóm BB&BG tan rã, BB Trần đã tìm đến Hải Triều để ngỏ lời họp tác chung, từ đó cùng tạo nên những sản phẩm cực hot.

Suốt thời gian dài bên nhau từ lúc mới vào nghề đến hiện tại, BB Trần và Hải Triều không ít lần bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Điều này ít nhiều cũng tạo áp lực cho người trong cuộc. Thế nhưng, khi được hỏi về bạn thân, cả hai đều dành những mỹ từ cho đối phương và họ khẳng định chưa bao giờ xem nhau là đối thủ cạnh tranh.

BB Trần và Hải Triều là đôi bạn đáng yêu từ lúc mới vào nghề đến hiện tại. Dù có phong cách hao hao nhau nhưng cả hai chưa bao giờ xem bạn là đối thủ để cạch tranh

Trong một lần tâm sự cùng chúng tôi, khi được đặt vấn đề bị so sánh với bạn thân Hải Triều, BB Trần thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Trước đây hay bây giờ vẫn vậy, tôi luôn đặt Hải Triều trên BB Trần 1 bậc chứ không cần ai so sánh cả. Đối với cá nhân tôi, Hải Triều hơn tôi mọi mặt: Hóa trang tốt hơn, làm tóc đẹp hơn,… Tôi được như hôm nay cũng nhờ một phần học hỏi từ Hải Triều, Triều sẽ hướng dẫn tôi cách giả gái và làm thế nào để trông nữ tính. Nói về chuyện giả gái thì Hải Triều là người làm trước tôi rất lâu.

Có thể BB may mắn vì có khuôn mặt và ngoại hình có thể hóa trang cả nam và nữ được, nhưng để nói làm nữ xuất sắc nhất chỉ có thể là Hải Triều. Ông trời cho Triều khuôn mặt thanh tú, khung xương trái lê quá phù hợp khi diễn vai nữ tính, tôi công nhận Triều xinh hơn mình rất nhiều. Còn diễn xuất, Hải Triều cũng hơn tôi luôn, Triều có thể diễn vai bi còn BB Trần thì không làm được. Tôi chỉ hơn Hải Triều 1 thứ thôi, tôi hơn Triều… 'cái đầu', nghĩa là tôi có khả năng suy nghĩ kịch bản và mảng miếng".

BB Trần luôn coi trọng tài năng và học hỏi rất nhiều từ bạn thân Hải Triều

Will và nỗi niềm trước thành công của các thành viên trong nhóm bạn 365

365 ra mắt công chúng vào năm 2010 với các thành viên Will, Isaac, ST Sơn Thạnh, Jun Phạm,... Trong thời gian hợp tác, nhóm đã có ra nhiều sản phẩm đạt view khủng như Bống Bống Bang Bang. Vào 6 năm trước, nhóm thông báo tan rã vì mỗi thành viên đều có công việc và dự định riêng. Dù rằng đã không còn cùng "một thuyền" nhưng 4 sao nam vẫn giữ mối quan hệ gắn bó, tạo nên hội bạn tổ hợp visual "đỉnh chóp" trong làng giải trí Việt.

Sau khi nhóm ngừng hoạt động, Will và Isaac khá im ắng trong khi đó ST Sơn Thạch và Jun Phạm tích cực hoạt động nghệ thuật. Chính vì lý do này, các thành viên trong nhóm bạn bị khán giả so kè về vấn đề ai thành công hơn ai.

Cách thành viên nhóm 365 vẫn giữ quan hệ bạn bè sau 6 năm tan rã

Bị cho là mờ nhạt hơn các người bạn, Will lên tiếng trong một bài phỏng vấn với chúng tôi: "Mỗi người có một sở trường riêng. Tôi thừa nhận mình không có duyên với thi cử nên không dám chơi gameshow, ngày xưa khi vào 365 tôi cũng chỉ được vé vớt của chị Ngô Thanh Vân. Mỗi người đều có ưu và khuyết điểm riêng, nhiều khi các thành viên khác thấy tôi vừa ra hit mới sẽ khiến họ có động lực để nhìn lại mình và phát triển hơn.

Tôi không thấy áp lực trước sự thành công của các thành viên của 365 sau khi nhóm tan rã. Tôi nghĩ khi bước ra từ một nhóm nhạc, đừng bao giờ lấy bản thân mình so sánh với các thành viên trong nhóm, bởi cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều bận tâm, phải cạnh tranh với cả biển người nên không có cớ gì khiến mình phải so sánh, tị nạnh với những người anh em trong nhà".

Will không áp lực trước thành công của các thành viên khác trong nhóm sau khi ra hoạt động tự do

Noo và hội bạn toàn nhân vật quyền lực Vbiz

Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Mai Phương Thuý, Ngô Kiến Huy, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Khả Ngân,... hội bạn này tụ họp lại cùng nhau cũng biết độ quyền lực cỡ nào. Không chỉ giàu có, sự nghiệp ổn định, mỗi thành viên trong nhóm bạn "Gia đình văn hoá" đều có sức ảnh hưởng lớn đối với khán giả. Dù ai cũng có công việc bận rộn nhưng hội bạn quyền lực luôn có mặt đầy đủ trong những dịp đặc biệt của các thành viên còn lại. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi thắc mắc bạn bè toàn những người đình đám và hoàn hảo thế này thì những thành viên có gặp nỗi niềm khó nói nào không?

Trong lần trải lòng gần nhất cùng chúng tôi, Noo Phước Thịnh khẳng định đây là mối quan hệ khiến anh cảm thấy không áp lực mà vô cùng ấm áp giữa showbiz thị phi. "Chúng tôi đều bận rộn nên không có nhiều thời gian trò chuyện, nhưng luôn dõi theo, quan tâm nhau. Mỗi khi thành viên nào có vướng mắc trong cuộc sống, chúng tôi ngồi lại với nhau. Nhiều khi chỉ là lắng nghe thôi, chứ không có lời khuyên gì, nhưng như vậy cũng đủ làm tình cảm của chúng tôi trở nên tuyệt vời. Tình bạn này làm tôi cảm thấy ấm áp và bớt áp lực trong cuộc sống showbiz vốn có nhiều cạnh tranh", Noo Phước Thịnh trải lòng.

Hội bạn quyền lực khiến các thành viên cảm thấy ấm áp, được san sẻ vui buồn giữa showbiz lắm phức tạp

Quỳnh Thư - Ngọc Trinh đưa ra 2 quy tắc duy trì tình bạn

Ngọc Trinh - Quỳnh Thư là những người bạn thân thiết kể từ khi mới bắt đầu "chân ướt chân ráo" vào nghề, thậm chí đã từng thuê chung một căn nhà và cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tính đến nay, 2 mỹ nhân đã có tình bạn kéo dài hơn 1 thập kỷ. Vì xây dựng phong cách giống nhau và có độ tuổi ngang nhau nên Quỳnh Thư luôn bị gắn mác "bạn thân Ngọc Trinh".

Khi được hỏi bản thân có ái ngại khi bị cho là cái bóng của bạn thân, Quỳnh Thư thẳng thắn: "Tôi và Trinh mỗi người theo đuổi một lĩnh vực riêng, mỗi người có một phong cách khác nhau.Bản thân tôi từng rất khó chịu, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Tôi và Ngọc Trinh đã trải qua 15 năm tình bạn, đó là một khoảng thời gian dài mà không phải ai cũng có được. Chúng tôi cùng nhau đi qua nhiều khó khăn, thử thách, tôi và Trinh hiểu rõ nhau nên cứ mặc kệ dư luận. Nói tôi là cái bóng của Ngọc Trinh quả thật không hề đúng, trong suốt mười mấy năm chơi với nhau tôi chưa từng lợi dụng hay nấp sau Ngọc Trinh.

Để duy trì mối quan hệ hiếm có giữa 2 mỹ nhân, Quỳnh Thư tiết lộ cả hai luôn đặc ra 2 quy tắc nghiêm khắc: "Thứ nhất, tôi và Ngọc Trinh kiên quyết không dính líu đến người yêu của nhau. Thứ hai, không can dự và quan tâm quá nhiều vào công việc của đối phương. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi chỉ tâm sự chuyện cuộc sống, làm đẹp, mua sắm các thứ. Buồn thì cùng nhau đi du lịch, cafe, tôi nghĩ đơn giản thế là đủ rồi".

Ngọc Trinh và Quỳnh Thư đặt ra nguyên tắc nghiêm khắc để duy trì quan hệ gần 2 thập kỷ qua

Tình Bạn Vạn Người Mê lại thêm mặn nồng khi ZaloPay sẽ cùng đồng hành cùng chiến dịch khiến tình bạn lên ngôi với loạt trải nghiệm thú vị. Với tính năng "chuyển yêu thương" nhanh trong nháy mắt cùng rất nhiều hoạt động thu hút mọi nhóm bạn thân, Tình Bạn Vạn Người Mê với sự đồng hành của ZaloPay hứa hẹn sẽ khiến mùa tình bạn năm nay càng thêm ý nghĩa.

Tình Bạn Vạn Người Mê - chiến dịch được phát động với các tuyến nội dung và chuỗi hoạt động tương tác trên đa nền tảng, sẽ cùng bạn "khoe khoang" những khoảnh khắc; trải lòng, ôn lại kỷ niệm xưa hay kể thật nhiều về tình bạn mà mình đang có. Vì tình bạn thật đẹp và tôi rất trân trọng những người bạn xung quanh, những mối quan hệ mà tôi có, cùng tham gia Tình Bạn Vạn Người Mê và đừng quên hashtag #tinhbanvannguoime để chúng ta có thể tìm thấy nhau, bạn nhé!

https://kenh14.vn/cai-kho-cua-hoi-ban-than-sao-viet-bb-tran-dap-tra-bi-so-sanh-voi-hai-trieu-2-my-nhan-co-quy-tac-duy-tri-ca-thap-ky-20220803154257297.chn