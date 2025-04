Cái chết của chữ hoa

Từ khi còn là một thiếu niên, Maelle Kouman (24 tuổi, Anh) đã tắt chức năng tự động viết hoa trên điện thoại và điều này đã trở thành thói quen. Cô chia sẻ: "Chữ thường mang lại cảm giác trò chuyện liên tục, không có điểm đầu hay điểm cuối. Nó xóa bỏ sự nghiêm trọng mà một số văn bản có thể tạo ra." Tương tự, Ruweyda Hilowle (24 tuổi) cũng chọn cách viết thường vì "nó tạo cảm giác thoải mái hơn. Khi dùng chữ hoa, tôi cảm thấy như mình đang cố gắng nhấn mạnh một điều gì đó hơn mức cần thiết."

Không chỉ Kouman và Hilowle, nhiều người thuộc thế hệ Z coi chữ thường là dấu ấn văn hóa. Nó phản ánh giá trị và thái độ của họ đối với truyền thống. Các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Billie Eilish (23 tuổi) đã củng cố xu hướng này bằng cách sử dụng chữ thường trong tựa đề bài hát hoặc album, chẳng hạn như don't smile at me hoặc my future. Các thương hiệu cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Spotify sử dụng chữ thường trong các danh sách phát nhạc như chill vibes và teen beats để thể hiện sự thân mật. Tương tự, công ty chăm sóc tóc amika cũng áp dụng điều này trên bao bì sản phẩm để tạo hình ảnh mềm mại và dễ gần.

Caitlin Jardine, quản lý truyền thông xã hội tại công ty tiếp thị Ellis Digital, cho rằng: "Chữ hoa có thể tạo cảm giác cứng nhắc hoặc đột ngột. Trong khi đó, giọng điệu 'bình tĩnh, thân thiện' cộng hưởng hơn với các giá trị của Gen Z." Đây là thế hệ lớn lên cùng internet, nơi ranh giới giữa giao tiếp trang trọng và không trang trọng thường bị xóa nhòa. Jardine nói thêm: "Viết thường là một cách để bác bỏ sự cứng nhắc liên quan đến ngữ pháp truyền thống. Nó thúc đẩy bầu không khí hòa nhập và kết nối cảm xúc."

Karim Salama, nhà sáng lập công ty tiếp thị kỹ thuật số e-innovate, tin rằng đây là sự phản ánh nhu cầu thể hiện bản thân của Gen Z. Ông nhận định: "Ngôn ngữ liên tục phát triển, đặc biệt là với công nghệ mới. Đầu tiên, chúng ta thấy điều này với sự trỗi dậy của biểu tượng cảm xúc, thứ thể hiện cảm xúc hiệu quả cho thế hệ này. Việc sử dụng chữ thường rất đơn giản và không bị ràng buộc bởi các thế hệ trước."

Tuy nhiên, đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Đã có một sự phản đối tương tự, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn, đối với chữ hoa vào thế kỷ 20, đáng chú ý nhất là trong các bài thơ của E.E. Cummings. Sau đó, nhà văn và nhà hoạt động nữ quyền đã quyết định viết thường tên của mình. Điều này không chỉ đơn thuần là về thẩm mỹ mà còn là một tuyên bố chính trị, thách thức hệ thống phân cấp và từ chối sự hình thức. Như bà đã nói vào năm 2013, trong chuyến thăm Rollins College (Florida, Mỹ), bà muốn mọi người tập trung vào sách của mình chứ không phải "tôi là ai."

Đối với một số người thuộc thế hệ Z, chữ thường cũng là một vấn đề về phong cách. Hilowle cho biết: "Có điều gì đó về cách các chữ cái xếp hàng – nó trông đẹp hơn đối với tôi." Chủ nghĩa tối giản phù hợp với tình yêu rộng lớn hơn của Gen Z đối với sự đơn giản và không hoàn hảo.

Ngay cả đối với những người không ý thức về sự hấp dẫn trực quan của nó, chữ thường vẫn thường tạo cảm giác đúng một cách bản năng. Kouman nói: "Tôi nghĩ mình đã tiếp tục sử dụng chữ thường do thói quen. Nhưng khi nhìn lại, nó bắt đầu vì mọi người trong nhóm trò chuyện ở trường của tôi đều làm vậy, và tôi đoán sau một thời gian, nó trở nên bình thường."

Tuy nhiên, nhiều người trẻ chuyển sang viết hoa trong môi trường chuyên nghiệp hoặc học thuật, nơi tính trang trọng vẫn còn quan trọng. Nardos Petros (23 tuổi) chia sẻ: "Tôi chủ động chọn nhắn tin bằng chữ hoa khi biết mình đang nói chuyện với đồng nghiệp. Đó là cách tôi thể hiện bản thân theo một cách nhất định."

Một số người thậm chí còn coi việc viết hoa là một dấu hiệu hài hước của tuổi trưởng thành. Kouman chỉ ra một xu hướng trên TikTok, nơi những người trẻ tuổi tuyên bố họ đã bật lại chức năng tự động viết hoa như một dấu hiệu của sự trưởng thành.

Còn quá sớm để nói liệu phong cách chỉ viết chữ thường có còn tồn tại lâu dài hay không, hoặc liệu các thế hệ sau có tìm lại được hứng thú với chữ hoa hay không. Ít nhất đối với Kouman, chữ thường là một lựa chọn nhỏ nhưng có ý nghĩa. Cô khẳng định: "Chữ thường không chỉ là một phong cách. Đó là một cách giao tiếp theo cách mà tôi cảm thấy là chính mình."

Nguồn: The Guardian