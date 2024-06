Cách Taylor Swift xử lý mối thù với Billie Eilish

Trong những tuần qua, mối thù giữa Taylor Swift và Billie Eilish là một trong những chủ đề được quan tâm trong thế giới âm nhạc. Bề ngoài, hai siêu sao nhạc pop cạnh tranh nhau vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng album Billboard, với The Tortured Poets Department (TTPD) của Taylor và Hit Me Hard and Soft của Billie. Về phần chìm của tảng băng, Taylor và Billie được tin là triển khai các chiến dịch riêng để hạ bệ đối phương.

Taylor Swift và Billie Eilish từng dành cho nhau những lời khen có cánh, nhưng mối quan hệ tốt đẹp giờ không còn. Ảnh: Getty Images.

Trong khi Taylor bị tố liên tục ra phiên bản mở rộng của TTPD để ngăn Billie chiếm vị trí số 1 và sử dụng fan như “vũ khí” chống lại đàn em, hiện tượng âm nhạc Gen Z lại có động thái rõ ràng hơn nhắm vào chủ nhân hit Lover.

Khi trả lời phỏng vấn truyền thông vào nửa đầu năm 2024, Billie gọi các buổi hòa nhạc kéo dài 3 giờ là tâm thần (các buổi biểu diễn trong Eras Tour của Taylor có thời lượng 3,5 giờ). Giọng ca hai lần thắng giải Oscar còn chỉ trích việc phát hành nhiều phiên bản album đĩa than là lãng phí (Taylor tung ra nhiều đĩa than khác nhau của TTPD).

Nguồn tin thân cận với Billie còn khẳng định với Daily Mail Taylor ghen tỵ với thành công của ngôi sao What Was I Made For? nên lợi dụng người hâm mộ để thúc đẩy “chiến dịch trực tuyến độc ác” khiến đàn em lao đao.

Tuy nhiên, những người quen biết Taylor Swift lại có nhận định ngược lại. Họ tuyên bố với Daily Mail chính Billie mới là người ghen tỵ với sự thành công và độ nổi tiếng của đàn chị, còn Taylor không muốn mất thời gian vào những việc không đáng.

“Taylor không bận tâm trước những lời chỉ trích ngầm liên tục của Billie vì cô ấy quá bận rộn bán vé tại các sân vận động và di chuyển khắp thế giới. Cô ấy thấy rõ Billie có thể làm điều gì đó chống lại cô ấy và điều đó có thể xuất phát từ sự ghen tỵ. Billie mới tham gia cuộc chơi so với Taylor. Đầu tiên, Billie dường như nhắm mục tiêu vào việc Taylor phát hành âm nhạc của cô ấy dưới nhiều hình thức khác nhau bằng lập luận bảo vệ môi trường. Sau đó, Billie dường như cáo buộc Taylor phát hành Tortured Poets với ba phiên bản khác nhau để đứng đầu bảng xếp hạng. Bây giờ, cô ấy bình luận những buổi biểu diễn kéo dài 3 giờ là tâm thần. Billie thực sự nên tập trung vào album của mình và quảng bá nó thay vì cố gắng hạ bệ một nữ nghệ sĩ khác. Cô ấy tuyên bố quan tâm đến việc trao quyền cho phụ nữ nhưng lại không đi theo hướng đó”, nguồn tin đánh giá.

Taylor Swift đang bận rộn với Eras Tour chặng châu Âu, không bận tâm đến những hành động gây hấn từ Billie. Ảnh: Mega/Getty Images.

Chia sẻ này nhận được nhiều sự tán đồng từ cư dân mạng trung lập. Họ cho rằng phụ nữ nên giúp đỡ nhau thay vì trở mặt thành thù.



Khán giả bình luận: “Không ai mang đến cho người hâm mộ màn trình diễn hay hơn Taylor Swift. Nó có thể không hợp thị hiếu của tôi nhưng đó là màn thể hiện sức chịu đựng ấn tượng và cô ấy gần như không bao giờ hủy show. Billie dường như tự cho mình có ý nghĩa hơn rất nhiều”, “Thế giới đủ lớn cho cả hai. Tại sao phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thành đạt, không thể hỗ trợ nhau?”, “Tôi đồng ý. Billie chỉ là đang ghen tỵ và không thể giữ im lặng”, “Nếu Billie nỗ lực nhiều cho âm nhạc của mình cũng như cách cô ấy cố gắng ‘tiêu diệt’ Taylor, cô ấy có thể đứng đầu bảng xếp hạng. Thay vì hạ bệ nhau, các nghệ sĩ nên tập trung vào sự nghiệp của riêng mình”, “Swift, Gaga, Madonna và Cher luôn cố gắng làm cho mình trở nên hấp dẫn về mặt hình ảnh và là những thiên tài trong việc tiếp thị bản thân. Billie dường như là kẻ thù tồi tệ nhất của chính cô, luôn muốn phá hủy mọi sức hấp dẫn tự thân”, “Billie hãy trưởng thành hơn và quan tâm đến âm nhạc của riêng bạn”...

Trên thực tế, Taylor và Billie từng có mối quan hệ tốt đẹp. Năm 2019, khi được Billboard vinh danh là Người phụ nữ của năm, Billie dành lời cảm ơn đặc biệt đến Taylor. Ngôi sao sinh năm 2001 cho biết bài phát biểu của giọng ca Blank Space lúc nhận giải tương tự vào năm 2014, có nội dung chỉ trích đặc quyền độc hại của nam giới và thúc đẩy thế hệ nữ nhạc sĩ trẻ phấn đấu, đã truyền cảm hứng cho cô. Đáp lại, Taylor ca ngợi Billie vì tài năng và sự nỗ lực tuyệt vời. Tại sự kiện, hai ngôi sao còn trao nhau cái ôm thân tình.