Cách phân biệt "I go to school" và "I go to the school": Hóa ra ít người hiểu đúng!

Phân biệt "I go to school" và "I go to the school"

Đối với cụm từ "I go to school", người nói thường đang nói về hành động đi học hàng ngày hoặc đi dạy học, không nhấn mạnh đến một trường cụ thể nào. Nó ám chỉ hoạt động học tập nói chung.

Trong khi đó, khi nói "I go to the school", người nói thêm từ "the" để làm rõ rằng họ đang nói về một địa điểm trường học cụ thể nào đó. Có thể, họ không phải là học sinh của trường đó mà đang đề cập đến việc họ đang đến thăm trường, làm việc ở đó, hoặc có một lý do cụ thể khác để đến ngôi trường này.

Tương tự, chúng ta có những cụm từ khác nhau hoàn toàn về nghĩa trong tiếng Anh nhưng rất nhiều người hiểu lầm. Ví dụ:

"I like to read books" và "I like to read the book": "I like to read books" nói về thói quen đọc sách nói chung, không chỉ định cuốn sách cụ thể nào. "I like to read the book" ám chỉ việc đọc một cuốn sách cụ thể, có thể đã được nhắc đến trước đó trong cuộc trò chuyện.

"She plays tennis" và "She plays the tennis": "She plays tennis" chỉ ra việc cô ấy thường xuyên chơi tennis. Trong khi đó, "She plays the tennis" lại không được sử dụng. Chúng ta chỉ nên nói "She plays tennis." khi muốn chỉ việc chơi môn thể thao này.

"He needs to go to hospital" và "He needs to go to the hospital": "He needs to go to hospital" được sử dụng khi nói về việc cần phải đi bệnh viện để điều trị mà không cần chỉ định bệnh viện cụ thể nào. "He needs to go to the hospital" thường được sử dụng khi người nói đang đề cập đến một bệnh viện cụ thể, có thể là bệnh viện mà người bệnh đang được điều trị, hoặc một bệnh viện mà ai đó đã nói đến trong cuộc trò chuyện.

Có thể thấy, thêm từ "the" vào trước danh từ được nhắc đến đã làm thay đổi hành động của cả một câu trong tiếng Anh rồi đó!

Ngoài ra, tiếng Anh còn rất nhiều từ tưởng giống nhau về nghĩa nhưng cách dùng lại không liên quan

"Customer" và "regular"

Trong tiếng Anh, "customer" và "regular" đều có thể dùng để ám chỉ người mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, chúng có những ý nghĩa khác nhau:

- "Customer" là một từ chung chỉ bất kỳ ai mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Đây là một thuật ngữ rộng rãi không phản ánh tần suất mua hàng hoặc mức độ trung thành của người mua.

- "Regular" khi dùng trong ngữ cảnh của khách hàng, thường ám chỉ một "khách hàng thường xuyên" hay "khách hàng quen thuộc". Đây là những người thường xuyên quay lại mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ tại cùng một nơi. Nó mang ý nghĩa rằng họ không chỉ là khách hàng mà còn là những người có mối quan hệ lâu dài và ổn định với cửa hàng, quán cafe, nhà hàng...

Ví dụ, bạn có thể nói:

- The store has many customers during the holiday season (Cửa hàng có nhiều khách hàng trong mùa lễ hội).

- He is a regular at that coffee shop; he visits every morning (Anh ấy là khách quen của quán cà phê đó; anh ấy ghé vào mỗi buổi sáng).

"Advise" và "Advice"

- "Advise" là động từ, nghĩa là đưa ra lời khuyên.

- "Advice" là danh từ, nghĩa là lời khuyên đã được đưa ra.

"Affect" và "Effect"

- "Affect" là động từ, nghĩa là tác động hay ảnh hưởng đến điều gì đó.

- "Effect" là danh từ, nghĩa là kết quả của sự tác động hay ảnh hưởng đó.

Khám phá tiếng Anh kiểu này, bạn thấy thú vị hơn rất nhiều phải không? Hãy cùng trau dồi thêm những kiến thức nhỏ bé này mỗi ngày để cuộc sống mở rộng hơn nhé!