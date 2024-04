Lâu lắm mới "flex" trình tiếng Anh, nữ diễn viên này khiến gần 600k khán giả phải thả like vì nói quá hay

Diễm My 9X (SN 1990, tên thật Vũ Phạm Diễm My) chắc hẳn là một trong những cái tên không còn quá xa lạ đối với nhiều người. Cô được khán giả biết đến với vai trò là diễn viên, người mẫu và đôi khi còn đảm nhận luôn cả vị trí người dẫn chương trình truyền hình. Về sự nghiệp phim ảnh, Diễm My 9X nổi tiếng với những vai diễn vô cùng thành công trong các bộ phim như: Mỹ Nhân Kế, Gái Già Lắm Chiêu, Chạy Đi Rồi Tính, Cô Ba Sài Gòn…

Diễm My 9X là gương mặt diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích

Không chỉ xinh đẹp, tài năng mà Diễm My 9X còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi thành tích học tập vô cùng đáng nể. Được biết, cô từng là sinh viên của trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 (TP.HCM) - ngôi trường top đầu đào tạo kinh tế tại miền Nam. Hơn nữa, nữ diễn viên còn có khả năng ngôn ngữ hết sức ấn tượng. Mới đây, Diễm My 9X đã được dịp "flex" khả năng tiếng Anh của mình.

Diễm My flex khả năng ngoại ngữ (Nguồn TikTok: @diemmy9x)

Theo đó, trên TikTok cá nhân, nữ diễn viên tham gia "tiểu phẩm" trước và sau khi nói chuyện điện thoại với nhân viên khách sạn bằng tiếng Anh. Trước khi nói, dù đã chuẩn bị câu chữ rất kỹ lưỡng, sắp xếp ý từ A-Z nhưng khi gọi điện thực tế thì lại quên sạch những gì chuẩn bị từ trước.

Bên cạnh màn "tiểu phẩm" cười ra nước mắt, thì netizen cũng vô cùng ấn tượng với khả năng ngoại ngữ của Diễm My 9X. Trong video, nữ diễn viên dùng những mẫu câu giao tiếp thông dụng, đơn giản hàng ngày nhưng cô lại gây ấn tượng với khả năng phát âm tốt, nhấn nhá tự nhiên nghe chẳng khác gì người bản xứ cả.

Ai cũng trầm trồ trước khả năng tiếng Anh của nữ diễn viên

Hiện, video này đã thu về gần 600 nghìn lượt xem. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng không khỏi thích thú trước màn "bắn" tiếng Anh của Diễm My 9X.

- Em cũng giống chị, nhiều lúc chuẩn bị rất kỹ nhưng cứ hễ gặp Tây là mặt xịt keo cứng đơ, không biết nói gì.

- Xem tiểu phẩm của chị xong thấy chính mình trong đó, tập luyện tiếng Anh dữ lắm mà lúc nói chuyện cứ cộc lộc thôi, chữ nghĩa cứ bay đi đâu hết ý, xong tim thì đập quá trời vì lo lắng.

- Nghe accent của chị mà mê thật sự, đã tai lắm. Đã thế giọng chị còn hơi trầm trầm, nói tiếng Anh càng hay hơn.

- Dân Ngoại thương có khác, khả năng tiếng Anh đỉnh của chóp.

- Chị Diễm My nói tiếng Anh nổi trội từ xưa, xem chị ngày càng mê hơn.

