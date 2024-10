Cách những bữa tiệc trắng của Sean "Diddy" Combs trở thành huyền thoại ở Hollywood

Với vị trí được định hình vô cùng vững chãi trong những năm 2000, Sean "Diddy" Combs đã làm việc với một số nghệ sĩ lớn nhất thời bấy giờ, bao gồm Usher, Mary J Blige và JLo. Và "Tiệc trắng" của Sean được biết đến với danh sách toàn sao hạng A, được xếp vào sự kiện được mong đợi của người nổi tiếng hàng năm.

Được tổ chức hàng năm từ năm 1998 đến năm 2009, ban đầu, "Tiệc trắng" được tổ chức ở dinh thự của Sean ở Hamptons trước khi chuyển đến các địa điểm độc quyền khác. Các bữa Tiệc trắng của Diddy đã thu hút một đám đông hào nhoáng, khao khát danh tiếng. Tuy nhiên, khi Diddy bị bắt giữ tại New York với các cáo buộc liên bang về buôn bán tình dục và tống tiền, phải đối mặt với một loạt các vụ kiện dân sự khác với cáo buộc các hình thức lạm dụng khác nhau, một số người đang xem xét lại sự hào nhoáng và quyến rũ của các bữa Tiệc trắng nổi tiếng của ông trùm này.

Diddy và Kim Porter cùng các con của họ cũng như các khách mời trong Tiệc trắng năm 2007. (Ảnh: Elle)

Và trong bài viết này, chúng ta sẽ trả lời mọi câu hỏi về các bữa Tiệc trắng của Sean "Diddy" Combs - từ khách mời là người nổi tiếng đến những gì đã xảy ra bên trong.

Bữa Tiệc trắng của Diddy là gì?

Được xác định theo quy định nghiêm ngặt về trang phục, Tiệc trắng của Diddy yêu cầu khách mời phải mặc toàn đồ trắng, với đồ trang trí tiệc cũng phù hợp với chủ đề màu trắng. Sau này, Diddy đã nói với Oprah Winfrey trong cuộc trò chuyện vào năm 2006 rằng điều này là để "xóa bỏ hình ảnh của mọi người và đưa tất cả chúng ta vào cùng một màu sắc và cùng một đẳng cấp".

Nổi tiếng với danh sách khách mời hỗn hợp gồm những người New York giàu có lâu năm có nhà ở Hamptons và các thành viên trong giới âm nhạc của Diddy, Diddy đã từng mô tả các bữa tiệc là "phá vỡ rào cản chủng tộc, phá vỡ rào cản thế hệ".

Bữa tiệc đầu tiên diễn ra vào kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Lao động vào tháng 9 năm 1998, nhưng các lần tổ chức tiếp theo đã diễn ra vào ngày 4 tháng 7 và các ngày khác trong những năm tiếp theo. Theo truyền thống ban đầu, Tiệc trắng của Diddy diễn ra tại nhà của ông trùm ở East Hamptons, với các lần tổ chức sau diễn ra ở Beverly Hills và St Tropez ở Pháp.

Bữa Tiệc trắng của Diddy bắt đầu như thế nào?

Bữa tiệc đầu tiên được tổ chức vào ngày 7 tháng 9 năm 1998 tại East Hampton, New York. Diddy được cho là đã mời 200 người đến dự tiệc nướng tại ngôi nhà mới của anh ở Hamptons, với sự kết hợp đa dạng của những người theo phong cách R&B và Hip Hop, diễn viên và người nổi tiếng.

"Tôi đã có sự kết hợp điên rồ nhất về khách mời: một số chàng trai của tôi từ Harlem, Leonardo DiCaprio sau khi anh ấy vừa hoàn thành Titanic. Tôi đã có những người nổi tiếng ở đó và họ hàng từ miền Nam. Có 200 người ngồi ở đây, chỉ để nấu ăn ngoài trời" - Diddy nói về Tiệc Trắng đầu tiên.

Tiệc trắng cuối cùng là năm nào?

Bữa Tiệc trắng cuối cùng được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2009. Sự kiện do Ashton Kutcher đồng tổ chức và được quảng cáo kép như một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về tổ chức từ thiện Malaria No More. Sự kiện được tổ chức tại Beverly Hills và có sự tham dự của Kutcher và vợ khi đó là Demi Moore, cùng với Khloe Kardashian, Nicole Scherzinger và nhiều người khác.

Cặp vợ chồng cũ Ashton Kutcher, Demi Moore và Diddy tại Tiệc trắng tổ chức năm 2009. (Ảnh: Elle Mag)

Mọi người nói gì về Tiệc trắng?

Paris Hilton nhớ lại: "Tôi nhớ bữa tiệc đầu tiên anh ấy tổ chức tại Hamptons. Nó mang tính biểu tượng và mọi người đều có mặt ở đó". Martha Stewart, người cũng tham dự Tiệc trắng đầu tiên, mô tả mọi người mặc đồ trắng là "cảnh tượng tuyệt đẹp".

Một người tham dự trong ngành công nghiệp âm nhạc, Tom Swoope, cho biết có nhiều cấp độ vào cửa khác nhau - một số khách được vào các khu vực và hoạt động mà những người khác không được vào. Sau một giờ nhất định, trẻ em cũng được yêu cầu về nhà. Trong một video mà Daily Mail thu thập được, Diddy được nhìn thấy đang nói chuyện với những vị khách trong Tiệc trắng của mình từ ban công, thông báo rằng đã đến lúc trẻ em phải rời đi.

"Chúng tôi đã cho tất cả các bạn ăn. Chúng tôi đã cho các bạn đồ uống. Bây giờ là lúc tận hưởng cuộc sống" - Diddy nói - "Trẻ em còn một giờ nữa vì sự kiện này sẽ trở thành thứ mà khi bạn lớn lên, đây là thứ mà tất cả các bạn sẽ muốn đến… Vì vậy, hãy bắt đầu tận hưởng. Hãy đưa bọn trẻ đi. Mọi thứ đều ổn".

(Ảnh: Elle Mag)

Những người nổi tiếng nào đã tham dự Tiệc trắng của Diddy?

Trong nhiều năm qua, có thể nói rằng "tất cả mọi người" đều tham dự Tiệc trắng của Diddy vào một năm nào đó. Các diễn viên, nhạc sĩ, người mẫu, người nổi tiếng và nhiều người khác đã đổ xô đến sự kiện này nếu họ đủ "may mắn" để giành được lời mời.

Aretha Franklin, Jay Z, Beyonce, Kim Kardashian, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher đều được cho là đã tham dự Tiệc trắng tại một thời điểm nào đó. Các bữa tiệc là một đám đông nổi tiếng hỗn hợp, bao gồm cả những người nổi tiếng và những người không nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc và hơn thế nữa.