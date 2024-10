Cách người trẻ cân bằng tài chính cá nhân để gia tăng trải nghiệm và vốn sống

Xuất hiện trong podcast "Lời vào Lời ra" được thực hiện bởi Ngân hàng UOB Việt Nam, Lý Thành Cơ - một người trẻ được biết đến với nhiều vai trò như travel blogger, giám đốc sáng tạo, tác giả sách, nhà sáng tạo nội dung, chủ quán cafe… đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh chủ đề cân bằng giữa chi tiêu - tiết kiệm, cách để quản lý tài chính hiệu quả và chi tiêu thông minh cùng thẻ tín dụng.

Lý Thành Cơ chia sẻ câu chuyện xây dựng tài chính cá nhân trong podcast "Lời vào Lời ra".

Có trải nghiệm để đời nhờ "vay nợ"

Được truyền cảm hứng từ câu châm ngôn: "You are never 22 again and in Paris again", Lý Thành Cơ nhận ra rằng thời gian là tài sản quý giá nhất và tuổi trẻ một khi đã mất đi thì sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Vì vậy, trong những năm tháng đôi mươi, anh dành phần lớn số tiền kiếm được cho đam mê du lịch, khám phá thế giới hay "đu" concert của idol - những "khoản đầu tư" vào bản thân để làm giàu vốn sống.

Cơ cũng sẵn sàng "vay nợ" để có được những trải nghiệm "để đời". Ngay khi vừa có công việc đầu tiên, anh đã mở thẻ tín dụng để mua vé máy bay du lịch Châu Âu rồi trả góp trong các tháng sau đó và chuẩn bị cho kế hoạch du lịch của mình. Bắt đầu từ Paris (Pháp), Cơ từng bước chạm tới ước mơ đi khắp thế giới, sải bước trên cung đường ở Bỉ, Đức, Hàn Quốc, Ai Cập, Mỹ và hàng chục điểm đến "đẹp như mơ"...

Mới đây, khi biết Ngân hàng UOB là nhà tài trợ chính thức cho concert của Taylor Swift tại Singapore và có chương trình bán vé presale - một trong những đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ UOB, Cơ cũng không ngần ngại nhờ sự trợ giúp của bạn mình, khi ấy là chủ thẻ UOB để "canh vé" bán sớm và may mắn có được tấm vé mơ ước.

"Đó là một trong những concert được đầu tư và dàn dựng tuyệt vời nhất, mãn nhãn nhất mình từng xem. Mình cảm thấy như được hòa vào một đại nhạc hội chứ không phải concert thông thường", Lý Thành Cơ hào hứng khi nhớ về kỷ niệm.

Thẻ tín dụng UOB giúp Lý Thành Cơ mua được vé pre-sale và có những trải nghiệm đáng nhớ trong concert của Taylor Swift. Ảnh FB Lý Thành Cơ

Nói về tân khoái lạc (neo-hedonism) - chủ nghĩa tiêu dùng khuyến khích con người trân trọng niềm vui hiện tại thay vì phung phí tiền bạc cho những sở thích xa xỉ, lời khuyên của Lý Thành Cơ là người trẻ không nên cực đoan mà hãy tìm cách cân bằng giữa chi tiêu và tiết kiệm. Theo anh, tuổi trẻ hoàn toàn có thể sống theo tinh thần YOLO (You only live once - bạn chỉ sống một lần), nhưng cũng đừng quên rằng tương lai phía trước còn nhiều mục tiêu lớn đang chờ đợi.

"Những khoản đầu tư cho sở thích của bản thân chỉ nên chiếm 30-40% thu nhập hàng tháng và là tiền nhàn rỗi, 60-70% thu nhập còn lại để dành cho những nhu cầu thiết yếu, chi phí sinh hoạt và tích góp lâu dài", Cơ kết luận.

Qua chia sẻ của Lý Thành Cơ, có thể thấy rằng sẽ không có "đúng" hay "sai" khi tiêu tiền bởi việc tiêu dùng tập trung vào mục đích gì sẽ tuỳ vào định nghĩa hạnh phúc của mỗi người, tùy thuộc vào điều gì mà bạn cho là quan trọng (Where you spend your money says what is important to you - Dave Ramsey). Miễn là mục đích đó phù hợp với tài chính cá nhân hoặc trở thành động lực để tiết kiệm hay gia tăng thu nhập, bạn có thể thỏa sức tiêu tiền theo ý thích.

Lý Thành Cơ chia sẻ nhiều bí quyết chi tiêu thẻ tín dụng trong podcast "Lời vào Lời ra".

Thẻ tín dụng - Trợ thủ giúp chi tiêu thông minh, cân bằng tài chính

Không coi thẻ tín dụng đơn thuần là một "khoản vay nợ" như trong suy nghĩ của nhiều người, Lý Thành Cơ cho rằng phương thức thanh toán này "dạy" anh quản lý chi tiêu và cân đối tài chính hiệu quả.

Thực chất, thẻ tín dụng là một sản phẩm tài chính hữu ích giúp cho việc tiêu dùng thuận lợi và dễ dàng hơn. Với một hạn mức được cung cấp hàng tháng, người dùng không nhất thiết phải có tiền mặt vẫn có thể chi trả cho một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Nói cách khác, nhà phát hành thẻ cho khách hàng "vay" tiền của họ và miễn lãi suất trong một thời hạn nhất định, chỉ cần người dùng thanh toán trong thời gian miễn lãi hoặc thanh toán một mức tối thiểu mỗi tháng. Người tiêu dùng cũng có thể chuyển đổi các giao dịch chi tiêu thành các khoản trả góp thậm chí là với lãi suất 0% để quản lý dòng tiền một cách chủ động.

Hiểu rõ và biết cách tận dụng thẻ tín dụng đã giúp hành trình theo đuổi đam mê của Lý Thành Cơ có thêm nhiều màu sắc. Nhờ "tấm vé nhỏ" với vô vàn quyền lợi này, Cơ có thể sử dụng các ưu đãi khi chi tiêu cho du lịch – giải trí – mua sắm - ẩm thực, tích lũy dặm thưởng/điểm thưởng, trải nghiệm hơn 1,300 phòng chờ VIP đẳng cấp trên thế giới, trả góp các khoản chi tiêu lớn, nhận tiền hoàn mỗi tháng…

Đúc rút kinh nghiệm hơn 10 năm dùng thẻ tín dụng, theo Lý Thành Cơ, để sản phẩm này trở thành một trợ thủ đắc lực thay vì là "thủ phạm" phá vỡ cân bằng chi tiêu, các bạn trẻ cần lưu ý:

- Chọn thẻ phù hợp với nhu cầu: cash back, du lịch, mua sắm ăn uống

- Tìm hiểu các lợi ích và điều khoản

- Không để lộ thông tin thẻ, không đứng tên hay mở thẻ hộ

- Kiểm tra sao kê, để ý biến động số dư

- Thanh toán trong thời hạn miễn lãi

Anh cũng nhấn mạnh khi dùng thẻ tín dụng, thu nhập là yếu tố cần cân nhắc hàng đầu. Người dùng chỉ nên sử dụng hạn mức tín dụng phù hợp với thu nhập để đảm bảo tài chính bền vững, đồng thời không làm giảm xếp hạng tín dụng trên hệ thống (CIC). Đây là chỉ số đánh giá độ uy tín, khả năng trả nợ của khách hàng thông qua lịch sử vay vốn tại ngân hàng, tổ chức tài chính. Nếu điểm CIC thấp, người dùng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vay mua nhà, mua xe… hay thực hiện những mục tiêu tài chính lớn khác.

Cân bằng tài chính cá nhân là một hành trình đầy tận hưởng

Đối với Lý Thành Cơ, cân bằng tài chính cá nhân không chỉ là việc kiểm soát những con số khô khan mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Trong hành trình ấy, mỗi người sẽ giống như một lữ khách, vừa cẩn trọng khi chi tiêu nhưng cũng vừa tận hưởng niềm vui của việc chinh phục, tựa như khi khám phá những vùng đất mới. Nợ hay những khoản vay khi ấy không xấu. Ngược lại, đó là phương tiện thông minh giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Với nhiều bạn trẻ, tài chính có thể là một miền đất mới với nhiều điều chưa được khám phá. Và trên hành trình ấy, việc tìm cho mình những người bạn đồng hành hiểu biết, hay một ngân hàng uy tín, đáng tin cậy và phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi có sự chuẩn bị kỹ càng, chúng ta mới có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống và sẵn sàng cho những hành trình đầy hứa hẹn phía trước.

Podcast "Lời ra Lời vào" được mang đến bởi Ngân hàng UOB Việt Nam là nơi khách mời chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến xây dựng tài chính cá nhân. Thông qua những câu chuyện, trải nghiệm của khách mời cũng như phần giải đáp câu hỏi của khán/thính giả, chương trình hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng cùng nhau phát triển, cùng nhau trở nên giàu có và tiến tới thịnh vượng.

Theo dõi ngay Podcast "Lời vào Lời ra" để cập nhật những kiến thức, thông tin tài chính cá nhân hữu ích từ những khách mời của chương trình nhé!