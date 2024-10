Cách HIEUTHUHAI “đánh cắp" trái tim thiếu nữ

Vừa qua, concert thứ 2 của 30 anh trai đã diễn ra thành công tại TP.HCM. Không chỉ để lại những màn trình diễn mãn nhãn, các anh trai còn khiến vô số fangirl đổ gục vì visual và tương tác cực kỳ ngọt ngào của mình. Không hổ danh là "thái tử" làng nhạc, HIEUTHUHAI giữ vững phong độ là tên tuổi hot nhất hậu concert. Nam rapper sinh năm 1999 hiện đang phủ sóng MXH với loạt fancam "nét căng" cận mặt khoe trọn khí chất chuẩn sao hạng A.

Fancam đang gây sốt của HIEUTHUHAI tại concert Anh Trai Say Hi

Không hề kém cạnh các thần tượng Kpop, HIEUTHUHAI ngoài đẹp trai, tài năng còn cực kỳ chuẩn trong khoản chiều fan. Anh chàng luôn giao lưu với người hâm mộ cực kỳ chân thành, lâu lâu còn "bonus" những màn eye contact khiến dân tình hú hét. Qua loạt video hiện đang viral, có thể thấy khoản chiều fan của HIEUTHUHAI ngày càng đỉnh.

Fangirl may mắn nhất được HIEUTHUHAI dẫn lên sân khấu Sao Hạng A

Ở khoảng cách thế này mới càng thấy visual HIEUTHUHAI đỉnh cao thế nào

Nam rapper khoe vẻ điển trai hút người, vừa hát vừa nhảy ca khúc hit Sao Hạng A. Một fangirl may mắn còn được HIEUTHUHAI mời lên sân khấu. Khoảnh khắc HIEUTHUHAI biểu diễn, giao lưu với fangirl này khiến khán đài vỡ oà trong tiếng hú hét. Trải nghiệm được thần tượng đứng ngay trước mặt, chiêm ngưỡng trọn visual vạn người mê, vừa rap vừa nháy mắt đúng là có một không hai.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI mang giỏ hoa hồng đi tặng từng fangirl nhân ngày 20/10 cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ

Bên cạnh đó, khoảnh khắc HIEUTHUHAI mang giỏ hoa hồng đi tặng từng fangirl nhân ngày 20/10 cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử chăm fan đến tận "chân tơ kẽ tóc" thế này, chắc chỉ có thể nhìn thấy ở idol quốc nội. Bí quyết "đánh cắp" trái tim thiếu nữ của HIEUTHUHAI quả là "thượng thừa".

HIEUTHUHAI xin hình fan chụp mình tại concert

Trả luôn bằng 1 file demo hiếm có khó tìm

Hé lộ sắp comeback

Rạng sáng 21/10, HIEUTHUHAI còn "đánh úp" bằng một link cập nhật demo chưa hoàn chỉnh các bài hát như Ngáo Ngơ, Love Sand, Sao Hạng A… do chính anh hát từ đầu đến cuối, cùng một số bản khác trong Anh Trai Say Hi. Món quà này nhằm cảm ơn cám ơn đã gửi ảnh chụp concert cho HIEUTHUHAI đăng lên MXH vì đêm 2 bận quá nên không kịp chụp. Ngoài ra, HIEUTHUHAI còn tung hint comeback với một file có chữ "Soon" khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Kiếm đâu ra anh idol thế này!

Sau loạt khoảnh khắc này, ai nấy đều ghen tị với fan HIEUTHUHAI. Có thần tượng vừa chăm chỉ, năng suất ra nhạc lại vô cùng gần gũi, chân thành. Cứ thế này, fan HIEUTHUHAI cứ mãi mê mẩn anh chàng mà thôi!