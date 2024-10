Những ngày này, ồn ào đang bủa vây HIEUTHUHAI vì anh chàng được xác nhận sẽ biểu diễn tại một sân khấu cuối năm. Sân khấu này vốn là sân chơi cho các nghệ sĩ indie, đã trở thành “thương hiệu bất bại" trong lòng fan nhạc. Những năm gần đây, show chuyển hướng, tiếp cận với nhiều nghệ sĩ trẻ nổi bật.

HIEUTHUHAI không phải lần đầu trình diễn tại đây, nhưng đến hiện tại mới gặp nhiều ý kiến trái chiều vì show liên tiếp mời các anh trai hot từ chương trình thực tế tham gia.

Nhiều fan indie tranh cãi về việc “show mất chất", chạy theo thị trường. Trong đó, có không ít bài đăng công kích HIEUTHUHAI, chê bai nam rapper không đủ tố chất để trình diễn ở sân khấu có tính đặc thù này. Cư dân mạng chia làm hai ngả, nửa đồng tình, bàn luận về việc “nghệ sĩ như thế nào thì được gọi là indie". Nửa thì lại phản đối, bảo vệ HIEUTHUHAI khỏi những bình phẩm tiêu cực.

Giữa lúc tranh cãi chưa ngã ngũ, Kewtiie - producer của HIEUTHUHAI có động thái đáng chú ý. Trên Threads, bạn thân HIEUTHUHAI đăng 1 bài đăng tiếng Anh có nội dung như sau “Reminder: Some of your favourite indie artists run by big major labels.. Its okay we know you love guitar” (Tạm dịch: Nhắc nhẹ: Một vài nghệ sĩ indie yêu thích của bạn đến từ label chuyên nghiệp… Tất cả sẽ ổn thôi, chúng tôi đều biết bạn thích tiếng đàn). Dòng trạng thái này lập tức gây sốt.

Nhiều fan GERDNANG và HIEUTHUHAI tương tác rôm rả với Kewtiie. Ai nấy đều cảm khái trước sự bộc trực của nhà sản xuất này. Fan thích thú trước cách mà các anh em tổ đội GERDNANG luôn bảo vệ nhau. Giữa lúc bạn thân bị chê bai là “không đủ chất để diễn show indie", Kewtiie “phổ cập” luôn kiến thức về các nghệ sĩ indie tại Việt Nam hiện tại.

Nhạc indie - nhạc độc lập hoặc đơn giản là indie là nhạc được sản xuất độc lập mà không có sự can thiệp của các hãng đĩa thương mại. Nhiều nghệ sĩ âm nhạc indie không thuộc một phong cách hoặc thể loại âm nhạc ấn định duy nhất, âm nhạc tự xuất bản của họ có thể được phân loại thành nhiều dòng khác nhau mà không có kỳ vọng liên quan đến nhạc thương mại.

“Indie" không phải một cụm từ để chỉ dòng nhạc hay thể loại nhạc như nhiều khán giả lầm tưởng. Do đó, việc Kewtiie nhận định một số nghệ sĩ indie cũng đến từ label lớn là có cơ sở. Hiện nay, một vài nghệ sĩ có xuất phát điểm indie đã cũng lựa chọn gia nhập công ty, hãng đĩa để phát triển sự nghiệp. Điển hình như Vũ., Chillies, Madihu,... Do đó, không có quy chuẩn nào cho việc “nhạc phải thế nào mới đúng chất indie".

Trước những chỉ trích hướng về HIEUTHUHAI, nhiều người cho rằng một bộ phận fan nhạc nên cởi mở hơn trong việc tiếp nhận nghệ sĩ và sản phẩm. Không nên “dán nhãn" tiêu chuẩn lên một sân chơi có thể dành cho mọi nghệ sĩ âm nhạc. HIEUTHUHAI bị “bash" chỉ vì quá đắt show, là một điều mỉa mai, cho thấy sự độc hại của một số thành phần yêu nhạc cực đoan.