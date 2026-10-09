Cách đuổi chuột đơn giản bằng 1 loại gia vị có sẵn trong bếp

Không cần dùng ngay đến thuốc diệt chuột, một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp có thể được tận dụng để hỗ trợ đuổi chuột khỏi nhà và sân vườn.

Trong căn bếp của nhiều gia đình, tỏi gần như là loại gia vị không thể thiếu. Ngoài việc tạo mùi thơm cho món ăn, mùi hăng đặc trưng của tỏi còn được nhiều người tận dụng như một cách hỗ trợ đuổi chuột.

Theo tạp chí Country Living (Anh), chuột dựa nhiều vào khứu giác để định hướng và tìm kiếm thức ăn. Trong khi đó, tỏi có mùi mạnh nhờ các hợp chất chứa lưu huỳnh được giải phóng khi tép tỏi bị cắt hoặc nghiền. Chuột có khứu giác rất nhạy và phụ thuộc vào mùi để xác định thức ăn, đường đi cũng như môi trường xung quanh. Vì thế, mùi hăng mạnh có thể làm chúng khó chịu hoặc khiến một số khu vực trở nên kém hấp dẫn.

Dù vậy, hiệu quả thực tế có thể khác nhau. Một con chuột đang có sẵn nguồn thức ăn và nơi trú ẩn thuận lợi vẫn có thể quay lại bất chấp mùi tỏi. Do đó, muốn đuổi chuột lâu dài, việc quan trọng hơn vẫn là loại bỏ những thứ thu hút chúng.

Cách dùng tỏi để đuổi chuột

Tỏi có mùi hăng nên có thể hỗ trợ đuổi chuột (Ảnh: Tom's Guide)

Theo Country Living, có thể sử dụng tỏi tươi, bột tỏi hoặc dung dịch có mùi tỏi tại những nơi chuột thường xuyên xuất hiện.

Với tỏi tươi, cách đơn giản nhất là đập dập hoặc cắt vài tép rồi đặt gần các vị trí nghi ngờ chuột đi qua như khe cửa, chân tường, hàng rào, khu vực để thức ăn hoặc những góc tối.

Nếu muốn dùng ngoài vườn, có thể đặt tỏi quanh luống cây, gần hàng rào hoặc những nơi chuột có khả năng tìm thức ăn.

Một cách làm khác đó là dùng cả củ tỏi, cắm vài que nhỏ để giữ cố định rồi đặt tại khu vực chuột thường lui tới. Tuy nhiên, mùi tỏi sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy, nếu áp dụng cách này, cần thay tỏi mới sau vài ngày khi mùi không còn rõ.

Dấu hiệu cho thấy chuột đang xuất hiện quanh nhà

Không phải lúc nào gia đình cũng nhìn thấy chuột trực tiếp. Một số dấu vết có thể cho thấy chúng đang sinh sống hoặc tìm thức ăn quanh nhà.

Theo Country Living, có thể chú ý đến các hang nhỏ dưới nhà kho, đống ủ phân hoặc hàng rào; phân chuột màu sẫm; vết dầu bẩn dọc chân tường; đường mòn trong bụi cây.

Chuột cũng thường để lại vết cắn trên gỗ, nhựa hoặc các loại củ, rau quả. Ban đêm, có thể nghe thấy tiếng sột soạt ở trần nhà, góc bếp hoặc khu vực chứa đồ.

Phát hiện càng sớm sẽ càng dễ kiểm soát trước khi số lượng chuột tăng lên.

Muốn chuột không quay lại, cần làm thêm những việc này

Chuột tới nhà không chỉ phá hỏng đồ đạc, thực phẩm mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với sức khỏe (Ảnh: Getty)

Mùi tỏi khó phát huy tác dụng nếu trong nhà hoặc sân vườn vẫn có nhiều thức ăn và chỗ trú ẩn. Trước hết, nên dọn các đống đồ cũ, cỏ rậm, vật liệu xây dựng hoặc gỗ chất sát mặt đất. Thùng ủ phân và thùng rác cần được đậy kín.

Trái cây rụng dưới gốc cũng nên được thu gom thường xuyên. Nếu có máng cho chim ăn, cần lưu ý hạt và thức ăn rơi xuống đất có thể thu hút chuột.

Các khe hở ở chân tường, cửa, mái hoặc hàng rào cũng nên được kiểm tra và bịt kín. Đây mới là biện pháp quan trọng để ngăn chuột xâm nhập trở lại.

Chuột không chỉ gây hư hỏng thực phẩm và đồ đạc mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống qua phân, nước tiểu và các mầm bệnh chúng mang theo.

Vì vậy, tỏi có thể là một mẹo đuổi chuột đơn giản để thử ở những khu vực chuột mới xuất hiện. Nhưng muốn xử lý lâu dài, gia đình vẫn cần kết hợp giữ nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ nguồn thức ăn và chặn các đường chuột có thể chui vào.

Nguồn: Country Living