Cách bày gà cúng ông Công ông Táo đúng chuẩn, hợp tuổi để đón tài lộc

Đây là dịp các gia đình tiễn Táo Quân về trời, báo cáo những việc lớn nhỏ trong năm qua và cầu mong một năm mới bình an, hanh thông. Trong mâm lễ truyền thống, gà luộc là lễ vật không thể thiếu, mang ý nghĩa dâng lễ cầu may mắn, sung túc và đủ đầy.

Theo quan niệm dân gian, gà cúng tượng trưng cho dương khí, sự khởi đầu tốt lành và tinh thần tỉnh thức. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn bày biện và trang trí gà cúng chưa đúng cách, khiến nghi lễ phần nào mất đi sự trang nghiêm vốn có.

Gà cúng ông Công ông Táo.

Chọn gà cúng đúng chuẩn

Loại gà phù hợp nhất để cúng ông Công ông Táo là gà trống tơ. Gà trống được cho là mang dương khí mạnh, biểu trưng cho sinh khí, sự phát triển và may mắn. Khi chọn gà, cần lưu ý chọn con có trọng lượng vừa phải, thân hình cân đối, mào đỏ tươi, da không trầy xước, cánh và chân nguyên vẹn.

Tránh chọn gà quá già, gà mái hoặc gà có dấu hiệu bệnh tật, bởi theo quan niệm truyền thống, điều này không mang ý nghĩa tốt về mặt tâm linh.

Luộc gà và tạo dáng đúng lễ nghi

Gà cúng cần được luộc nguyên con, tuyệt đối không chặt nhỏ. Trước khi luộc, gia chủ nên tạo dáng gà chầu hoặc gà quỳ – hai thế gà phổ biến trong các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự cung kính và thành tâm.

Để gà luộc đẹp, da vàng đều và không bị nứt, nên cho gà vào nồi từ khi nước còn lạnh, đun với lửa vừa. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và luộc vừa chín tới, sau đó vớt gà ra ngâm nhanh qua nước nguội để da săn lại, giữ được màu sắc tự nhiên.

Cách trang trí gà cúng ông Công ông Táo

Trang trí gà cúng cần sự đơn giản, trang nghiêm, tránh cầu kỳ hoặc phô trương. Phổ biến nhất là đặt bông hồng đỏ hoặc ớt tỉa hoa vào miệng gà, tượng trưng cho may mắn, cát tường. Một ít lá chanh thái chỉ rắc nhẹ lên thân gà không chỉ tạo mùi thơm mà còn mang ý nghĩa thanh khiết.

Để gà có màu sắc bắt mắt, gia chủ có thể phết nhẹ mỡ gà hoặc nghệ loãng lên da, tránh lạm dụng khiến gà mất vẻ tự nhiên.

Bày gà cúng hợp tuổi, hợp mệnh

Ngày nay, nhiều gia đình còn chú trọng bày gà cúng theo tuổi và mệnh của gia chủ nhằm tăng yếu tố phong thủy. Cụ thể:

- Gia chủ mệnh Kim nên chọn gà da vàng nhạt, trang trí tối giản.

- Gia chủ mệnh Mộc ưu tiên kết hợp lá xanh, hạn chế màu đỏ đậm.

- Gia chủ mệnh Thủy nên bày gà trên đĩa trắng, điểm xuyết gam màu nhẹ.

- Gia chủ mệnh Hỏa phù hợp với gà chầu ngậm hoa đỏ để kích hoạt vượng khí.

- Gia chủ mệnh Thổ hợp với sắc vàng – nâu, tượng trưng cho sự ổn định, bền vững.

Cách đặt gà trên mâm cúng

Khi bày gà lên mâm lễ, đầu gà phải hướng vào bát hương, thể hiện sự kính lễ đối với các Táo Quân. Mâm cúng cần gọn gàng, sạch sẽ, tránh bày biện rườm rà hoặc để gà quay đầu ra ngoài.

Các chuyên gia văn hóa lưu ý, gia đình không nên cúng gà quay, gà rán, không dùng gà mái hay gà bị biến dạng. Dù bày biện theo cách nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là lòng thành tâm, bởi đây chính là cốt lõi của nghi lễ tiễn ông Công ông Táo về trời.



