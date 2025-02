Các yếu tố nào tác động lên VN-Index trong tháng 2?

Xu hướng tích cực trong ngắn hạn

Tại báo cáo chiến lược tháng 2/2025, Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tháng này.

Về tình hình vĩ mô tại Việt Nam, nhóm phân tích nhìn nhận, mặc dù sản xuất thu hẹp do yếu tố mùa vụ các dịp lễ Tết trong tháng, tình hình vĩ mô tháng 1/2025 có nhiều điểm sáng từ các hoạt động kinh tế đối ngoại với xuất siêu tích cực 3,03 tỷ USD, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới tăng trưởng mạnh 48,6% so với cùng kỳ và số lượng du khách nước ngoài tăng trưởng mạnh 36,9% so với cùng kỳ.

Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên cho năm 2025 và đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao 16%, cùng nhiều quyết sách cải cách thể chế và thúc đẩy đầu tư công ngay từ đầu năm.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia phân tích ABS đưa ra dự báo về hai kịch bản cho thị trường tháng 2:

Kịch bản 1, với xác suất cao, trong những ngày đầu tháng 2/2025, thị trường diễn biến tích cực và nhiều cổ phiếu đã có biểu hiện/xác nhận tạo đáy. ABS dự báo thị trường tiếp tục xu hướng tích cực trong ngắn hạn và chuyển dần sang tăng trung hạn. VN-Index đi lên cho tới khi biểu đồ giá xác nhận pha đi lên trung hạn khi phá vỡ mốc kháng cự 1.284 - 1.310 điểm với thanh khoản cao.

Ở kịch bản này, ABS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục mua gia tăng tỷ trọng cổ phiếu có xu hướng tăng. Cơ sở lựa chọn cổ phiếu là các cổ phiếu có các khung thời gian ngày tuần tháng đồng pha tăng để gia tăng yếu tố an toàn và hiệu quả trong đầu tư và giao dịch.

Kịch bản 2, với xác suất thấp, trong kịch bản kém tích cực hơn, thị trường chưa thể bứt phá qua kháng cự ở 1.284 - 1.310 điểm để xác nhận đi lên trung hạn mà sẽ tiếp tục vận động tích cực trong các bước sóng tăng ngắn hạn với biên độ giá trung bình.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần quan sát mốc hỗ trợ 1.237 - 1.240 điểm cho việc nâng hạ tỷ trọng phù hợp, quản trị giao dịch. Khi đó các giao dịch mua bán cần được xem xét trong kịch bản hồi phục ngắn hạn của thị trường và cổ phiếu.

ABS dự báo kịch bản VN-Index trong tháng 2. Nguồn: ABS

Tăng điểm lên vùng 1.315 điểm?

Trong khi đó, báo cáo chiến lược tháng 2/2025 của Khối phân tích Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV Research) đánh giá VN-Index đang cho thấy sự chủ động hơn của dòng tiền và nhiều mã/nhóm cổ phiếu dẫn dắt có diễn biến khá tích cực.

Vì vậy, nhiều khả năng (70% xác suất) chỉ số sẽ tiếp tục duy trì quán tính tăng điểm lên vùng kháng cự trung hạn tại quanh 1,315 (+/-10) điểm trước khi có thể xuất hiện áp lực rung lắc mạnh.

Trong kịch bản còn lại (30% xác suất) chỉ số có thể gặp rủi ro suy yếu và đảo chiều ngay tại quanh vùng kháng cự gần 1,290 (+/-5) điểm, quay xuống vùng hỗ trợ 1,25x trước khi thiết lập trạng thái cân bằng trở lại.

Chỉ số VN-Index hiện đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn sau khi kết quả kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đã được công bố. KBSV Research cho rằng, thị trường sẽ duy trì xu hướng hồi phục là chủ đạo nhưng không quá mạnh do vẫn tổn tại các yếu tố rủi ro bất định nêu trên khiến tâm lý nhà đầu tư sẽ còn phần nào đó dè dặt khi tham gia thị trường.

Hai kịch bản cho VN-Index trong tháng 2/2025. Nguồn: KBSV

Theo KBSV Research, các yếu tố tích cực tác động lên thị trường trong tháng 2 bao gồm:

Thứ nhất, trong bối cảnh mặt bằng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết có xu hướng tăng khả quan trong năm qua, EPS toàn thị trường được thúc đẩy, đưa định giá P/E của VN-Index về mức tương đối hấp dẫn. Kết quả tích cực từ mùa báo cáo quý IV dần phản ánh vào diễn biến thị trường. Báo cáo lợi nhuận khả quan, đặc biệt từ các ngành công nghệ, ngân hàng càng củng cố tâm lý nhà đầu tư và tạo kỳ vọng giúp thu hút thêm dòng vốn đổ vào thị trường.

Thứ hai, tỷ giá đã bớt áp lực, một phần nhờ DXY điều chỉnh giảm từ mốc 1,09.x điểm. Tỷ giá ổn định hoặc có xu hướng giảm nhẹ giúp giảm rủi ro cho các doanh nghiệp nhập khẩu và có khoản nợ ngoại tệ lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư ngoại. Sự ổn định tỷ giá cũng giúp kiểm soát lạm phát, tạo môi trường đầu tư an toàn hơn, hàm ý tích cực cho thị trường.

Thứ ba, tâm điểm của thị trường trong giai đoạn tới sẽ đến từ tiến trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam theo FTSE. Việt Nam có thể được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng vào tháng 9/2025 và chính thức được nâng hạng vào tháng 3/2026. Diễn biến này dự kiến sẽ duy trì tâm lý lạc quan và mở ra nhiều cơ hội đầu tư tích cực trên thị trường.