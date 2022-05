Các stylist dự đoán thảm đỏ Met Gala 2022: Sẽ bùng nổ vì chủ đề đã mang đậm chất lồng lộn, "chặt chém"

Chỉ 1 ngày nữa, Met Gala 2022 sẽ chính thức diễn ra. Chủ đề năm nay đã được công bố trước đó: Gilded Glamour (tạm dịch: Hào quang mạ vàng) hứa hẹn là 1 mảnh đất màu mỡ để dàn celeb khoe trọn sự "chặt chém" của bản thân. Dress code này sẽ phản ánh Thời đại Mạ vàng của New York kéo dài từ năm 1870 đến năm 1890.

Câu chuyện thời trang thảm đỏ Met Gala năm nay sẽ như thế nào? Những chất liệu, họa tiết, chi tiết trang phục nào sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala tới đây? 6 stylist nổi tiếng trong giới thời trang mới đây đã đưa ra dự đoán về thời trang thảm đỏ Met Gala 2022.



Mũ đội đầu lộng lẫy, áo choàng, giày thêu hoa văn

Stylist Mickey Freeman - người đứng sau thành công của loạt sao Keke Palmer, Dylan Sprouse, Dascha Polanco... chia sẻ: "Song song với Thời đại Mạ vàng là những chiếc mũ đội đầu được thiết kế lộng lẫy mang tên Philip Treacy. Tôi mong đợi được thấy nhiều phụ kiện độc đáo, chẳng hạn như những chiếc ô trang trọng và giày thêu hoa văn. Tôi chắc chắn rằng thảm đỏ sẽ tràn ngập những chiếc áo choàng ánh kim".



Phụ kiện ngọc trai, lông công và chi tiết tua rua

Theo stylist Adriana González Ramirez, Thời kì Mạ vàng của New York có ảnh hưởng rộng rãi lên thời trang quốc tế, đánh dấu sự ra đời của khái niệm công dân toàn cầu, chứng kiến sự đa dạng và phong phú của trong tủ quần áo của mọi người. Điều này dẫn đến việc ăn mặc lộng lẫy hơn và ra đời những xu hướng vẫn có ảnh hưởng đến ngày nay.



Cô cho rằng thảm đỏ sẽ xuất hiện rất nhiều phụ kiện ngọc trai bởi vì vào thời điểm đó, ngọc trai được coi là phụ kiện hàng ngày của phụ nữ, phổ biến và sẵn có hơn kim cương. Ngoài ra, lông công cũng là một phụ kiện thượng hạng không thể bỏ qua và chắc chắn sẽ xuất hiện tại Met Gala. Chi tiết tua rua sang trọng cũng có thể xuất hiện theo những cách bất ngờ với màu sắc rực rỡ.

Tuxedo trắng, áo corset



Stylist Christina Stein chia sẻ về trang phục của nam giới: "Phong cách white-tie đề cập đến trang phục trang trọng dành cho nam giới, vì vậy tôi mong đợi sẽ thấy những bộ tuxedo màu trắng thay vì màu đen điển hình. Tôi cũng hy vọng rằng nam giới sẽ thêm thắt họa tiết trong trang phục của họ. Tôi đang nghĩ đến các thương hiệu Alexander McQueen, Vivian Westwood, John Galliano, Dior và Thierry Mugler quá cố. Tất cả đều yêu thích những chiếc corset, những thứ lồng lộn và bắt mắt".

Trang phục lồng lộn, sang trọng và cầu kì





Stylist Sharon Warten lại nghĩ rằng chủ đề Gilded Glamour của Met Gala sẽ nhấn mạnh vào concept '"More is More"'. Chúng ta sẽ được thấy những chiếc áo choàng lấp lánh và sang trọng, các tông màu trang sức phong phú. Bên cạnh đó còn có các loại vải lụa chất lượng cao, các thiết kế hoa được dệt trên găng tay dài. Trang phục sẽ được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ thời đại của áo corset và những chiếc áo choàng có cấu trúc vừa vặn.



Trang phục sáng màu, găng tay opera





Stylist Kara Allanôi thì lại mong đợi được nhìn thấy những hạt kim cương nhỏ trên trang phục, những màu sắc tươi sáng, những chiếc mũ tuyệt đẹp và găng tay opera. Thân áo sẽ được may ôm khít, họa tiết thêu tinh xảo trên vải sa tanh và vải tuyn dành cho các quý cô, váy vóc sẽ được trang trí nơ trắng.



Gilet, corset, mũ lông vũ





Stylist Heathyr Wolfe nhận xét rằng chủ đề Met Gala đưa ra là rất hấp dẫn. Những chàng trai sẽ xuất hiện bảnh bao trong áo gilet với vẻ ngoài thời Edward. Dàn celeb sẽ mang đến những chiếc mũ lông vũ tuyệt vời. Đặc biệt, vòng eo của phái nữ sẽ bị "chèn ép" bởi corset.

Ảnh: Internet

https://kenh14.vn/cac-stylist-du-doan-tham-do-met-gala-2022-se-bung-no-vi-chu-de-da-mang-dam-chat-long-lon-chat-chem-20220501231651093.chn