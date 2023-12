Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày và đêm nay 21/12, tại địa phương sẽ tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa tập trung chính ở vùng đồng bằng, trung du và ven biển. Từ ngày và đêm 22/12 tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Năm nay, có thể người dân tại Thừa Thiên Huế sẽ đón một mùa Giáng sinh trong tiết trời mưa và giá lạnh.