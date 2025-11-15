Các đối tượng tự đục xương để hưởng tiền bảo hiểm sẽ đối mặt hình phạt nào?

Như báo Tiền Phong đưa tin, đối tượng Tạ Minh Châu lợi dụng thời gian dài làm việc trong ngành y và am hiểu cấu trúc xương - khớp cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm. Châu cấu kết với nhiều đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ ; xây dựng một quy trình trục lợi tinh vi, qua mắt các doanh nghiệp bảo hiểm để chiếm đoạt số tiền lớn.

Đối tượng Tạ Minh Châu.

Theo cơ quan điều tra, Châu đã tiêm thuốc mê cho nạn nhân rồi sử dụng kim tiêm, búa đinh và nhiều dụng cụ chuyên dụng để tác động trực tiếp lên xương, tạo ra những vết nứt, vỡ xương giống hệt thương tích trong các vụ tai nạn thật.

Sau khi gây thương tích, Châu hướng dẫn các đối tượng dàn dựng hiện trường giả, như tạo tình huống bị điện giật ngã hoặc trượt chân ngã xuống suối để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án. Chuỗi hành vi này cho thấy tính chất tàn ác, vô nhân tính và nguy hiểm cao độ khi cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho chính những người tham gia.

Luật sư Dương Lê Ước An, Công ty Luật Đại An Phát nhận định, hành vi của Châu và đồng phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 213 Bộ luật Hình sự 2015, với tội danh gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Khung hình phạt cho tội danh này là từ 3 đến 7 năm tù. Với hơn 6 tỷ đồng chiếm đoạt, các bị can có thể thuộc nhóm chịu mức hình phạt cao nhất.

Ngoài khung hình phạt chính, tòa án có thể áp dụng hình phạt bổ sung, bao gồm phạt tiền hoặc cấm hành nghề đối với những lĩnh vực liên quan đến y tế hoặc bảo hiểm. Khi lượng hình, tòa sẽ xem xét hàng loạt tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, vai trò chủ mưu - chỉ huy, sử dụng thủ đoạn tinh vi và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, đối tượng chủ mưu trong vụ có thể đối mặt với mức án 6–7 năm tù.

Các đối tượng tham gia vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đối với những người tham gia theo chỉ đạo, hướng dẫn của Châu, họ sẽ bị xử lý với tư cách đồng phạm. Mức phạt tù sẽ tùy theo vai trò, mức độ tham gia và số tiền chiếm đoạt. Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bị lôi kéo, hoặc đã tự nguyện khắc phục hậu quả, mức án có thể nhẹ hơn đáng kể so với đối tượng cầm đầu.

Theo lãnh đạo Công an xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, vụ án đang được Công an tỉnh mở rộng điều tra . Các đối tượng trong vụ án này đều sinh sống trên địa bàn xã Cẩm Khê. Đối tượng Tạ Minh Châu sau khi nghỉ việc không rõ nguyên nhân ở Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ chưa phát hiện có hành vi gây rối hay vi phạm pháp luật.