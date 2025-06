Các chuyên gia thảo luận sôi nổi về tài sản số, blockchain tại Đà Nẵng

Tại Hội nghị Danang Fintech: Unlocking the Future of Digital Assets (Khai mở tương lai tài sản số) do Binance và Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng (DSA) đồng tổ chức ngày 7/6/2025, các đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia quốc tế và nhà khoa học đã cùng nhau thảo luận sâu sắc về những xu hướng quan trọng của ngành. Các chủ đề như token hóa, blockchain, khung pháp lý và an ninh mạng được đặt lên bàn nghị sự nhằm mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài sản số an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.

Mở đầu sự kiện với một tầm nhìn đầy cảm hứng, ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Vi mạch, bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), phát biểu: "Kỳ tích sông Hàn Đà Nẵng sẽ khởi nguồn cảm hứng cho sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và các Sandbox phù hợp chuẩn mực quốc tế để tài sản số phát triển bền vững".

Các diễn giả trong sự kiện Đà Nẵng Fintech Summit, diễn ra tại TP. Đà Nẵng, hôm 7/6.

Cụ thể hóa cam kết của thành phố, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, cho biết thành phố đang từng bước định hình vai trò kiến tạo để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, trong đó có lĩnh vực blockchain và tài sản số. Với lợi thế về cơ chế và nguồn lực, Đà Nẵng sẽ triển khai cơ chế Sandbox (Thử nghiệm có kiểm soát) cho các sáng kiến đột phá, đi đôi với việc thí điểm các mô hình chính sách linh hoạt.

Ông Phong nhấn mạnh: "Công nghệ không thể phát triển trong môi trường thiếu niềm tin, thiếu thể chế phù hợp và thiếu động lực đổi mới. Thành phố cam kết sẽ đồng hành với cộng đồng, doanh nghiệp, nhà đầu tư để thiết kế một không gian chính sách cởi mở, thuận lợi cho phát triển".

Trong khi đó, ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng, chỉ ra rằng một trong những văn bản nền móng cho cơ hội phát triển tài sản số Việt Nam là "Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến 2025, định hướng đến 2030", được chính phủ ban hành vào tháng 10/2024. Cùng với dự thảo luật về công nghệ số đang được thảo luận, đây là những bước đi quan trọng để mở ra hành lang pháp lý cho tài sản số.

Ông Đức Anh cho biết thêm, Nghị quyết 136 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đã cho phép thành phố vận hành cơ chế Sandbox cho các lĩnh vực công nghệ mới. Đây được xem là tiền đề quan trọng để Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm tài sản số mang quy mô quốc tế.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp toàn cầu, bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance, nhận định: "Điểm cộng đầu tiên là Việt Nam đã quyết định sẽ thí điểm về tài sản số. Đây là tiền đề quan trọng cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng để song hành cùng thế giới trong lĩnh vực mới mẻ và giàu tiềm năng này. Tuy nhiên từ dự thảo đến khi ra được những văn bản pháp lý cụ thể vẫn còn một quãng đường dài. Nếu khung pháp lý kiến tạo, Việt Nam sẽ giành được nhiều lợi thế quan trọng".

Bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance.

Theo ông Giang Nguyễn, Giám đốc Vườn ươm FPT, Việt Nam đang nằm trong top đầu thế giới về lĩnh vực blockchain. Với tài sản số, "nếu cần chúng ta có thể đi chậm một chút để nghiên cứu và kiến tạo khung pháp lý phù hợp, dựa vào công nghệ để quản lý và phát triển, đảm bảo cân bằng được lợi ích của nhiều bên".

Theo các chuyên gia, Đà Nẵng đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để có thể trở thành trung tâm tài sản số của khu vực.

Ông Võ Đức Anh tiết lộ: "Hiện tại Đà Nẵng đã phê duyệt cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho một dự án thanh toán bằng stablecoin. Mô hình này cho phép khách quốc tế du lịch đến thành phố có thể thanh toán bằng USDT. Dự án đã qua được vòng thẩm định đầu tiên, được trình qua nhiều cơ quan quản lý và sẽ tiếp tục thử nghiệm trước khi ứng dụng rộng rãi".

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất là phải cân bằng được các yếu tố: thu hút vốn đầu tư, hài hòa với thông lệ quốc tế, kích thích người dùng tham gia và không để các công ty trong nước bị "bỏ rơi", trong khi vẫn đặt yếu tố an toàn với các tiêu chuẩn KYC/AML lên hàng đầu.