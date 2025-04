Các chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Giang mới đây đã công bố danh sách phạt nguội của các phương tiện giao thông trong tuần.

Theo đó, từ ngày 27/3/2025 đến 03/4/2025 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 183 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 167 trường hợp vượt đèn đỏ, 16 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường. Đáng chú ý, có nhiều phương tiện vượt đèn đỏ 2,3 lần trong tuần như các xe ô tô 98A-749.32 và 29B-407.76 vượt đèn đỏ 2 lần. Xe máy 98D1-744.75, 98K9-0974 và 98B3-700.53 vượt đèn đỏ 3 lần. Ngoài ra có 26 xe máy vượt đèn đỏ 2 lần trong tuần như 98D1-823.61, 98D1-615.61, 98D1-900.77.

Danh sách phạt nguội cụ thể với các biển số như sau:

Vi phạm vượt đèn đỏ:

- Xe ô tô biển số: 29T-9433; 98A-250.09; 51K-932.62; 98A-704.27; 98A-007.08; 88A-346.79; 98A-293.61; 98A-389.96; 30K-373.38; 29A-688.37; 29S-7485; 29B-407.76; 98A-749.32; 30A-020.03; 98A-690.65; 20A-085.81; 98A-516.23; 98A-135.11; 98A-517.77; 98H-2189; 98A-273.79; 98A-831.82; 98A-605.96; 98A-696.93; 30F-641.84; 98A-691.44; 98B-099.04; 98C-242.95; 99A-369.54; 98A-011.60; 98A-095.62; 98A-749.32; 29B-407.76.

- Xe mô tô biển số: 98L4-5100; 98B2-371.56; 98H9-4616; 98D1-274.99; 98H1-077.14; 98D1-823.61; 98D1-615.61; 98D1-900.77; 98D1-932.16; 98H1-225.23; 98D1-939.33; 98D2-013.13; 98D1-744.75; 98B3-814.54; 98D1-857.63; 98D2-005.31; 98D1-895.29; 98B2-634.81; 98D1-748.62; 98D1-342.11; 98L1-135.49; 98D1-032.64; 98D1-906.07; 98E1-553.37; 98D1-268.87; 98D1-157.73; 98D1-861.40; 98D1-002.50; 98D1-744.75; 98D1-733.81; 98K9-0974; 98D1-152.32; 98D1-982.77; 98D1-982.77; 98D1-770.81; 98D1-773.04; 98D1-440.97; 98D1-966.76; 98D1-738.90; 98B2-444.44; 98D1-937.20; 98B2-116.56; 98B3-700.53; 98B2-472.86; 98K9-0974; 98D1-636.25; 98D1-865.11; 98D1-931.32; 98D1-423.67; 98B3-700.53; 98B3-700.53; 98B1-797.56; 98B1-605.47; 98D1-273.04; 98D1-872.19; 98D1-863.00; 98D1-210.93; 98D1-465.73; 98D1-684.21; 98B1-012.91; 98H1-295.28; 98B3-457.22; 98K1-351.45; 15G1-502.69; 98H1-686.88; 98C1-246.16; 29X2-3439; 98H1-868.68; 98H1-379.20; 98H1-147.05; 98C1-163.14; 98H1-313.38; 98H8-1901; 98H9-3456; 98H1-342.55; 98H1-178.95; 98B1-012.91; 98B3-538.79; 98H1-398.95; 30H9-383.99; 98B3-757.61; 98H1-133.93; 98H1-177.61; 98M1-331.53; 98M1-147.80; 98B3-285.99; 98B1-357.71; 98B1-308.84; 98M1-334.22; 98M1-169.00; 98B2-834.47; 98B1-343.47; 98M1-105.01; 98M1-001.33; 98M1-207.41; 98F1-295.48; 98B1-465.26; 98M1-059.49; 98B3-664.30; 98B3-152.98; 98M1-105.43; 98B3-617.19; 98B2-881.09; 98H1-9905; 98M6-3802; 98M1-003.25; 98L4-8741; 98M1-336.81; 98B3-003.48; 98M1-257.39; 98B1-031.29; 98E1-283.94; 98K5-4724; 98Y4-4010; 98F1-025.51; 98B1-283.94; 98F1-344.65; 98F1-225.18; 98L1-192.71; 98E1-691.56; 98B2-813.84; 98L8-3217; 98B2-955.29; 98E1-402.79; 98K4-1811; 98F1-256.62; 98F1-320.71; 98F1-445.16; 98D1-274.99; 98H1-077.14; 98D1-823.61; 98D1-615.61; 98D1-900.77; 98D1-932.16; 98H1-225.23; 98D1-939.33; 98D2-013.13; 98D1-744.75; 98B3-814.54; 98D1-857.63; 98D2-005.31; 98D1-895.29; 98B2-634.81; 98D1-748.62; 98D1-342.11; 98L1-135.49; 98D1-032.64; 98D1-906.07; 98E1-553.37; 98D1-268.87; 98D1-157.73; 98D1-861.40; 98D1-002.50; 98D1-744.75; 98D1-733.81; 98K9-0974; 98L5-6225; 98C1-176.40; 98B2-960.31; 98B2-960.31; 98C1-209.46.

Một xe ô tô vượt đèn đỏ trong tuần qua - Ảnh: CA Bắc Giang

Lỗi Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường: 98A-349.06; 98A-728.74; 98C-356.23; 98A-060.34; 99A-123.62; 98H-3689; 98A-686.56; 98LD-007.81; 98A-350.77; 98A-238.28; 98C-288.94; 98A-179.32; 98A-619.73; 98C-319.77; 98A-837.18; 98A-053.44.

Vì vậy, đề nghị các chủ phương tiện vi phạm trong danh sách trên nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html;

Khi đến nộp phạt 'nguội', người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị Nhân dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác.