Các biểu tượng may mắn trên thế giới: Khi vảy cá chép cũng được tin là đem lại phước lành

Mỗi quốc gia đều có một biểu tượng may mắn khác nhau, đó có thể là hình quả sồi, hình con voi, con cóc cho đến cỏ bốn lá. Họ đeo các lá bùa hộ mệnh có biểu tượng may mắn để cầu bình an, sung túc, mong muốn được bảo vệ khỏi cái ác.

Đằng sau mỗi lá bùa không chỉ là một niềm tin tín ngưỡng thuần túy, mà còn hàm chứa cả một thời đại lịch sử sâu xa, đi cùng với đó là nét đẹp văn hóa dân gian đặc trưng mỗi quốc gia. Dưới đây là bộ sưu tập những biểu tượng may mắn từ khắp nơi trên thế giới.

Nước Anh - Quả sồi

Trước khi được coi là vật may, quả sồi gắn liền với phép thuật phù thủy. Theo truyền thuyết, khi vô tình chạm mặt trong rừng, các phù thủy sẽ trao cho nhau quả sồi nhằm giới thiệu danh tính và trấn an tinh thần đối phương.

Là một biểu tượng may mắn, quả sồi được cho là có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Mang theo một quả sồi thì bệnh tật, đau đớn sẽ qua đi. Nếu bạn bị ốm, quả sồi giúp giảm cơn đau và bạn nhanh chóng khỏi bệnh.

Ba Lan - Vảy cá chép

Người Ba Lan ăn vảy cá chép trong bữa tối Giáng sinh để cầu may. Một số nước láng giềng như Slovakia và Cộng hòa Séc cũng có phong tục này.

Theo truyền thống, bạn cần để cá chép trong bồn tắm trước rồi mới “làm thịt” nó, nhưng người Ba Lan hiện đại không có nhiều thời gian cho việc này nên chọn mua cá chép ở chợ, siêu thị. Sau khi ăn xong, người ta có thể sẽ giữ vài chiếc vảy trong ví suốt 12 tháng để may mắn luôn đi theo họ.

Ý - Cornicello

Cornicello có hình dạng như một chiếc sừng. Các nhà sử học đưa ra giả thuyết Cornicello có thể lấy cảm hứng từ sừng của loài linh dương Eland tại châu Phi. Người Ý thời cổ đại dùng Cornicello để xua đuổi ác quỷ. Đến nay Cornicello vẫn là biểu tượng may mắn phổ biến tại quốc gia này. Người ta tin rằng biểu tượng chiếc sừng này giúp duy trì hạnh phúc hôn nhân và củng cố các mối quan hệ.

Mặc dù gọi là sừng nhưng đôi khi Cornicello trông rất giống một trái ớt. Các nhà sử học đưa ra giả thuyết Cornicello có thể lấy cảm hứng từ sừng của loài linh dương Eland tại châu Phi.

Thụy Điển - Ngựa Dala

Trong văn hóa Thụy Điển, Ngựa Dala, hay Dalecarlian, là một con vật linh thiêng và ban tặng may mắn, sức mạnh, phẩm giá. Tất nhiên ngựa Dala không dựa trên một giống ngựa có thật mà hoàn toàn là sản phẩm của tín ngưỡng.

Ngựa Dala thường khá đắt tiền nên nhiều người sẽ mua những tượng gỗ chưa sơn về rồi tự mình sơn. Các màu đặc trưng là đỏ, trắng hoặc xanh lá cây.

Mỹ - Dream catcher

Dream catcher là một chiếc vòng được gắn nhiều lông vũ. Đây là sản phẩm có nguồn gốc từ người da đỏ Ojibwa (Chippewa) ở Mỹ. Truyền thuyết kể lại, công cụ này có khả năng “tóm gọn” toàn bộ ác mộng của một người, nhờ đó họ chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp. Và khi mặt trời mọc, cơn ác mộng bị dream catcher bắt giữ sẽ tan biến. Ngày nay, chiếc vòng này được coi là một bảo bối xua đuổi tai ương.

Ấn Độ và Thái Lan - Con voi

Voi là biểu tượng may mắn phổ biến khắp châu Á, nhưng đặc biệt nổi bật ở Ấn Độ và Thái Lan. Chúng tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, tính ổn định và trí tuệ. Nhiều chủ doanh nghiệp châu Á sẽ đặt một bức tượng voi ở lối vào cửa hàng của họ để cầu may. Vòi voi hướng lên là may mắn, còn cụp xuống là xui xẻo. Vì thế mà các bức tượng voi thường có vòi hướng lên cao.

Ireland - Cỏ bốn lá

Bốn phía của cỏ bốn lá tượng trưng cho niềm tin, hy vọng, may mắn và tình yêu, bất cứ ai tìm thấy cỏ bốn lá thì ngày hôm đó sẽ gặp may. Tỷ lệ tìm thấy cỏ bốn lá ngoài tự nhiên được cho là 1/10.000, điều này càng giúp củng cố niềm tin tìm thấy cỏ 4 lá là bạn sẽ gặp phúc lớn.

Bốn lá cũng được coi là liên quan đến bốn mặt của cây thánh giá, vì vậy người ta còn tin rằng cỏ bốn lá là tạo vật của Thiên đường hoặc Vườn Địa đàng.

Israel và Trung Đông - Bàn tay Hamsa

Bàn tay Hamsa, hay Khamsa, là biểu tượng may mắn phổ biến ở cả cộng đồng Do Thái và Hồi giáo. Tùy vào nền văn hóa và cộng đồng mà biểu tượng bàn tay mang ý nghĩa khác nhau. Từ “Hamsa” đề cập đến số năm trong tiếng Do Thái và được cho là tượng trưng cho năm cuốn sách của kinh Torah: Sách Sáng thế, Sách Xuất hành, Sách Lêvi, Sách Dân số và Sách Đệ nhị luật.

Trong đạo Hồi, năm ngón tay được liên kết với Năm trụ cột. Năm trụ cột này là năm bổn phận, trách nhiệm mà các tín đồ phải tuân theo. Con mắt trên bàn tay tượng trưng cho khả năng nhìn thấu vạn vật.

Trung Quốc - Kim Thiềm

Kim Thiềm, hay Cóc vàng ngậm tiền là một linh vật tài lộc đặc trưng ở Trung Quốc. Theo truyền thuyết Đạo giáo, Cóc vàng vốn là một yêu tinh ngàn năm chuyên hãm hại nhân gian. Lưu Hải là đệ tử của một trong các Bát Tiên đã dùng mưu thu phục Cóc vàng, song cũng làm nó mất đi một chân.

Từ ngày theo Lưu Hải thì Cóc vàng liên tục dùng phép nhả tiền để cứu dân. Và đó cũng là lý do người ta chế tác ra hình tượng con cóc 3 chân có miệng ngậm tiền để cầu tài lộc, phúc lành.

Nhật Bản - Mèo Maneki Neko

Tượng mèo Maneki Neko với một bàn chân luôn vẫy là hình ảnh không chỉ phổ biến ở Nhật mà còn trên toàn châu Á. Nếu giơ chân trái lên, người ta tin mèo sẽ kéo khách hàng. Còn chân phải thì hút tiền bạc và sự thịnh vượng nói chung.

Sắc màu cũng đại diện cho “năng lực” khác nhau của chú mèo. Ví dụ mèo Maneki Neko màu trắng tượng trưng cho hạnh phúc, màu đen tượng trưng cho sự bảo vệ, màu xanh lá cây tượng trưng cho sức khỏe.

Mexico - Milagros

Milagros có nghĩa là “phép lạ” trong tiếng Tây Ban Nha. Đây là những lá bùa có hình thiên thần, thánh giá, cánh tay, đôi chân, động vật, thực vật và một số chủ đề khác. Chúng thường được đóng vào một cây thánh giá hoặc một số đồ vật tôn giáo. Người ta cũng thường cất trong túi để cầu may.

Thổ Nhĩ Kỳ - Nazar

Nazar, hay con mắt ác quỷ, là một tấm bùa hộ mệnh chống lại kẻ xấu. Không giống như bàn tay Hamsa, Nazar không mang ý nghĩa tôn giáo, nhờ vậy mà phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nazar là một viên ngọc màu xanh, được đính cườm, có thể móc hay treo lên một số vật dụng cá nhân.

Pháp - Búp bê Nenette và Rintintin

Nenette và Rintintin là những con búp bê làm từ sợi len. Nguồn gốc của hai vật phẩm này không xuất phát từ văn hóa cổ mà đến từ thời Thế chiến thứ nhất, khi các binh lính Pháp được tặng Nenette, búp bê bé trai và Rintintin, búp bê bé gái với hy vọng bộ đôi búp bê sẽ bảo vệ họ trong cuộc chiến. Người ta cũng bảo nhau rằng, búp bê sợi được người khác tặng mới may mắn, còn nếu tự mua thì chúng không có khả năng bảo vệ bạn.

Đức - Lợn

“Glücksschwein” là một thành ngữ tiếng Đức có nghĩa là “con lợn may mắn”. Ở Đức, lợn có liên quan đến khả năng sinh sản và may mắn. Hình ảnh chú lợn thường xuất hiện trên những tấm thiệp bày tỏ lời chúc tốt đẹp, đặc biệt là vào dịp Năm mới. Na Uy và Thụy Điển cũng có những cụm từ được dịch là “con lợn may mắn”. Lợn cũng đại diện cho sự giàu có. Do đó mà mọi người hay bỏ tiền tiết kiệm vào các con lợn đất.

Ukraina - Pysanka

Pysanka là những quả trứng Phục sinh được trang trí cầu kỳ, tinh xảo. Chúng đại diện cho sức khỏe, khả năng sinh sản, tình yêu và sự giàu có.

Vào thời kỳ tiền Kitô giáo, một con cá được vẽ trên quả trứng chỉ đơn giản là đại diện cho một mẻ cá lớn và trù phú, nhưng đến thời Cơ đốc giáo thì con cá lại liên quan đến chúa Jesus. Vì vậy mà mỗi biểu tượng trang trí trên quá trứng lại có cách lý giải khác nhau qua từng thời kỳ.

Ai Cập - Bọ hung

Bọ hung được coi là biểu tượng may mắn từ năm 2345 trước Công nguyên ở Ai Cập. Loài bọ cánh cứng này đại diện cho sự sáng tạo và cuộc sống vĩnh cửu, đồng thời được liên kết với Thần Mặt trời mọc, Khepri.

Khi người Ai Cập cổ đại chứng kiến bọ hung lăn phân trên mặt đất, họ đã hình dung và liên tưởng quá trình này giống cảnh mặt trời di chuyển trên bầu trời. Bọ hung cũng đẻ trứng vào xác động vật, hành vi đó gần với quan niệm “sự sống được tái sinh từ cái chết” của người Ai Cập cổ đại.

Peru - Rìu Tumi

Tumi là một chiếc rìu trang trí phức tạp, phần phía sau rìu có gắn hình ảnh của Naylamp, một vị anh hùng trong thần thoại của nền văn minh Inca. Rìu Tumi từng được dùng để hiến tế con người và động vật. Các linh mục thời kỳ Inca sẽ dùng rìu cắt trái tim của lạc đà để hiến tế, nhờ đó giúp dự đoán tương lai. Ngày nay, rìu Tumi là biểu tượng của Peru. Người ta treo những chiếc rìu mini trên tường hoặc thiết kế móc khóa theo hình chiếc rìu.

Guatem ala - Búp bê Worry

Búp bê Worry của người Guatemala được làm ra để giúp con người ngủ ngon hơn, đặc biệt là trẻ em. Những mắc chứng lo âu nhẹ, chứng khó ngủ hoặc cần may mắn có thể tìm đến búp bê Worry để nguyện cầu một đêm ngon giấc.

Theo quan niệm xưa, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bạn hãy ôm con búp bê và kể nó nghe khó khăn mình đang gặp. Năng lượng tiêu cực sẽ được truyền sang búp bê. Nhưng người ta cũng đồn, mỗi con búp bê chỉ “thanh toán” được một rắc rối, nếu có quá nhiều nỗi ưu tư, phiền muộn, bạn cần mua thêm búp bê.

Nguồn: Invaluable