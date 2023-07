Các bãi biển tại Nghệ An hút khách du lịch

Bãi biển dài 10 km, nước biển trong xanh, cát trắng thu hút du khách về Cửa Lò ngày càng đông. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Du lịch nghỉ dưỡng biển tăng cao

Bãi biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trước đây, bãi biển hoang sơ, nhưng hiện sôi động với nhiều dịch vụ giải trí cao, điều mà trước đây chỉ thấy ở một số biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Đà Nẵng hay Quảng Bình.

Đến với Cửa Lò, du khách dễ dàng nhận thấy diện mạo của một đô thị biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại, với nhiều nhà nghỉ, khách sạn, có thể phục vụ cho trên 3 vạn khách lưu trú mỗi ngày. Nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác, như: Thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, Khu Du lịch sinh thái đảo Lan Châu, đảo Ngư, sân golf 18 lỗ.

Trong tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có Khu vui chơi, giải trí và cáp treo Cửa Hội với tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra đảo Ngư - một điểm du lịch đặc biệt giữa biển khơi. Thông qua con đường chiến lược ven biển có cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam là điểm nhấn, Cửa Lò cũng là điểm kết nối thuận lợi với các điểm du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chị Trần Thanh Vân - một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Cửa Lò là một trong những bãi tắm lý tưởng. Hơn nữa, hệ thống khách sạn, nhà hàng hiện đại đồng bộ, nhiều sản phẩm hải sản rất tươi ngon. Năm nào tôi cũng cùng gia đình về với Cửa Lò nghỉ dưỡng”.

Từ khi khai trương mùa du lịch biển (tháng 4/2023) đến nay, biển Cửa Lò đón nhiều du khách tới tới lưu trú, tắm biển, thưởng thức ẩm thực. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, nắng nóng gay gắt nên du khách đến biển rất đông. Tháng 7 dự ước có 1,92 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 615.000 khách lưu trú; dự ước 7 tháng là 3,130 triệu lượt khách, lưu trú 1,025 triệu lượt khách.

Từ 17 giờ trở đi, hàng nghìn du khách mang theo phao xuống bãi biển tắm giải nhiệt. Ngoài tắm, du khách còn có thể trải nghiệm dịch vụ mô tô nước hoặc chơi các trò thể thao trên bờ và dưới nước.

Biển Cửa Lò cũng nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi ngon, đa dạng, giá phải chăng. Ốc, tôm, cá, mực... được ngư dân đánh bắt trong ngày đem về nhập cho các nhà hàng. Du khách sau khi tắm biển xong có thể ghé vào hàng chục quán ăn ven biển để thưởng thức ẩm thực. Về đêm, bãi cát rộng hàng nghìn mét vuông sát biển được sử dụng làm Beach Club. Du khách vào đây thưởng thức đồ uống, xem ca nhạc và ngắm biển đêm.

Dịp này, biển Cửa Lò thường được chọn làm nơi tổ chức các buổi hội khóa, họp lớp. Mọi hoạt động vui chơi được diễn ra trên bãi biển. Khi nghỉ qua đêm tại Cửa Lò, vào buổi sáng du khách sẽ được ngắm cảnh bình minh, xem ngư dân kéo lưới rùng bắt cá. Nhiều bạn trẻ cũng thức dậy từ lúc 5 giờ để ra biển chụp những bức ảnh "sống ảo" dưới ánh mặt trời vừa ló rạng.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Địa phương quan tâm xây dựng các điểm đến, kết nối thành các tour, xây dựng mới một số điểm check-in, làm nơi tham quan, chụp ảnh lưu niệm cho du khách để tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò. Bên cạnh đó, thị xã chú trọng làm mới các sản phẩm, điểm đến như: Tham quan các làng nghề, bến cá; phát triển du lịch hội nghị, hội thảo vào mùa Thu - Đông, phố đêm ẩm thực, chương trình âm nhạc đường phố vui chơi, giải trí, tham quan và tổ chức các sự kiện tại Khu Du lịch Vinpearl, cầu Cửa Hội, Lễ hội khinh khí cầu, hoa đăng…

Các đơn vị lữ hành cũng đã kết nối Cửa Lò với các điểm du lịch phụ cận như quê Bác, đảo chè Thanh Chương, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, Khu Du lịch Mường Thanh Safari Land Diễn Châu, Vườn Quốc gia Pù Mát,... Đồng thời, mở rộng tiếp cận thị trường khách du lịch MICE (hội nghị, hội thảo,...) từ đó đa dạng hóa các loại hình kinh doanh và các sản phẩm du lịch, hạn chế tính mùa vụ và kinh doanh lưu trú là chủ yếu như hiện nay.

Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng

Lượng khác đông khiến các khách sạn tại Cửa Lò luôn "cháy phòng" dịp cuối tuần. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Nghệ An cũng như các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang trải qua nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36 - 39, có nơi hơn 40 độ C. Dự báo lượng khách đến với Nghệ An sẽ còn tăng mạnh khi thời tiết càng nắng nóng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng biển càng tăng cao.

Không chỉ có Cửa Lò, các vùng ven biển như huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai..., công suất sử dụng phòng tại các khách sạn lớn đạt bình quân 80% và được duy trì ở mức cao, lượng khách sử dụng dịch vụ ăn uống ở các bãi biển đông, nhất là vào dịp cuối tuần.

Một số điểm du lịch sinh thái được bổ sung các dịch vụ mới, đáp ứng sự đa dạng của nhu cầu khách hàng như: Điểm du lịch Khu sinh thái Mường Thanh Greenland Diễn Lâm, điểm du lịch sinh thái Hòn Mát, điểm tham quan Trương Gia Farm (Nghĩa Đàn), các điểm du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, thác khe Kèm; đô thị du lịch biển Cửa Lò, thành phố Vinh, các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Hợp… có nhiều sản phẩm du lịch và sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn và sôi động, thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Theo Sở Du lịch Nghệ An, 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đạt 4,9 triệu lượt, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt 3,16 triệu lượt, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế đạt 32.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 11.491 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 4.334 tỷ đồng, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2022.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2023, Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với năm 2022, trong đó có 81,5 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 143% so với năm 2022; có 5,240 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19% so với năm 2022, doanh thu du lịch dịch vụ đạt 7.470 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2022.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành Du lịch tập trung triển khai hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch phát triển du lịch năm 2023 và toàn ngành tập trung cao độ triển khai thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tại các địa phương, các nhà hàng nằm dọc theo bờ biển cũng được nâng cấp, sửa sang khang trang, lịch sự để đón khách. Địa phương còn bố trí đội cứu hộ túc trực thường xuyên dọc theo bờ biển để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi tắm biển.

Thị xã Cửa Lò và một số địa phương ven biển đã có nhiều giải pháp để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; ban hành một số đề án, kế hoạch về cơ chế hỗ trợ trên lĩnh vực và chương trình trọng tâm phát triển bền vững ngành dịch vụ, du lịch, văn minh đô thị; ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến hải sản và sản xuất nông nghiệp sạch, tạo sản phẩm phục vụ du lịch.

Xu thế du lịch của du khách hiện nay không chỉ là đi để khám phá vùng đất mới mà còn là để thưởng thức ẩm thực, tham quan chiêm bái lễ hội, khám phá đời sống của cư dân và tự thân trải nghiệm trong không gian cư trú, văn hóa, tâm linh của cộng đồng dân cư ở điểm đến. Nắm bắt xu thế đó, cộng đồng cư dân vùng biển Nghệ An nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo, bảo tồn các di sản văn hóa và giá trị văn hóa biển đảo.

Chính quyền địa phương vùng biển tiếp tục trang bị cho cộng đồng kiến thức pháp lý về chủ quyền biển đảo, nâng cao năng lực tham gia hoạt động du lịch biển đảo của người dân, quan tâm hỗ trợ sinh kế cho người dân, khuyến khích họ tham gia vào hoạt động du lịch biển đảo, để người dân trở thành một trong những trụ cột chính phát triển du lịch biển đảo bền vững.