Ca sĩ Việt nhan sắc chấp 10 Hoa hậu càng có tuổi càng đẹp, được đại gia showbiz hơn 11 tuổi "cưng như trứng mỏng"

Nữ ca sĩ làm nhiều người ngưỡng mộ khi có sự nghiệp, nhan sắc và tình duyên đều thăng hoa rực rỡ.

Chuyện tình lệch 11 tuổi ngọt ngào của Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng

Thời gian gần đây, Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện, thu hút sự chú ý của khán giả. Đáng chú ý, nam đạo diễn liên tục có những hành động quan tâm, chăm sóc bạn gái. Từ việc hỗ trợ cô khi di chuyển đến những cử chỉ nhỏ trong lúc tham dự chương trình, sự thân thiết của cả hai nhanh chóng lọt vào ống kính.

Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện

Những hình ảnh này nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả dành lời khen cho cách Nguyễn Quang Dũng chăm sóc Bùi Lan Hương, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước sự gắn bó của cặp đôi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ từ năm 2019 nhưng giữ kín chuyện tình cảm suốt 4 năm trước khi chính thức công khai vào tháng 6/2023.

Dù chênh lệch 11 tuổi, Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng vẫn cho thấy sự đồng điệu trong cuộc sống. Nữ ca sĩ từng chia sẻ bạn trai không chỉ là người yêu mà còn giống một người bạn và chỗ dựa tinh thần.

Dù chênh lệch 11 tuổi, Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng vẫn cho thấy sự đồng điệu trong cuộc sống

Cả hai cũng không quá phô trương chuyện tình cảm, thay vào đó thường xuất hiện bên nhau trong những dịp đời thường hoặc các sự kiện liên quan đến công việc. Sau nhiều năm gắn bó, những khoảnh khắc cả hai dành cho nhau vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và thiện cảm từ khán giả.

Không chỉ được chú ý bởi chuyện tình kéo dài nhiều năm với Bùi Lan Hương, Nguyễn Quang Dũng còn là một trong những đạo diễn có thành tích phòng vé đáng nể của điện ảnh Việt. Nam đạo diễn từng được truyền thông gọi là "đạo diễn bạc tỷ" khi liên tục đứng sau những dự án có doanh thu cao như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Tháng Năm Rực Rỡ hay Tiệc Trăng Máu. Đặc biệt, Tiệc Trăng Máu từng cán mốc khoảng 175 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim thành công nhất sự nghiệp của Nguyễn Quang Dũng.

Cả hai đều không quá phô trương chuyện tình cảm nhưng vẫn duy trì sự đồng hành trong nhiều năm, từ cuộc sống đến công việc

Trong khi đó, Bùi Lan Hương cũng có vị trí riêng trong showbiz với màu sắc âm nhạc đặc trưng và hành trình hoạt động nhiều dấu ấn. Cả hai đều không quá phô trương chuyện tình cảm nhưng vẫn duy trì sự đồng hành trong nhiều năm, từ cuộc sống đến công việc. Sự thoải mái và ăn ý trong cách cả hai dành sự quan tâm cho nhau khiến mối quan hệ này nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Nhan sắc và sự nghiệp ngày càng thăng hạng của Bùi Lan Hương

Không chỉ được chú ý bởi chuyện tình cảm, Bùi Lan Hương còn sở hữu hành trình nghệ thuật khá đặc biệt cùng nhan sắc ngày càng mặn mà. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, cổ điển, mái tóc dài, đôi mắt sâu và thần thái có phần lạnh lùng. Đây cũng là hình ảnh gắn liền với Bùi Lan Hương từ những ngày đầu được biết đến, phù hợp với màu sắc ma mị, huyền ảo trong âm nhạc của cô.

Không chỉ được chú ý bởi chuyện tình cảm, Bùi Lan Hương còn sở hữu hành trình nghệ thuật khá đặc biệt cùng nhan sắc ngày càng mặn mà

Những năm gần đây, nữ ca sĩ có sự thay đổi rõ rệt về phong cách. Bùi Lan Hương vẫn giữ nét bí ẩn đặc trưng nhưng cởi mở hơn với những tạo hình quyến rũ. Cô thường lựa chọn các thiết kế ôm sát, xẻ cao hoặc có chi tiết cắt khoét để tôn vóc dáng. Khi đứng cạnh các Hoa hậu, người mẫu tại sự kiện, nữ ca sĩ cũng nhiều lần nhận được lời khen về visual. Thậm chí, khán giả từng hài hước nhận xét Bùi Lan Hương “đẹp chấp 10 Hoa hậu”.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ có sự thay đổi rõ rệt về phong cách.

Phía sau diện mạo nổi bật là nền tảng âm nhạc được đào tạo bài bản. Bùi Lan Hương từng theo học Đại học Ngoại thương nhưng quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật. Cô thi đỗ Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng, Opera năm 2014. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục sang Singapore học Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại LASALLE College of the Arts.

Bùi Lan Hương sở hữu sự nghiệp âm nhạc với nhiều bài hit được khán giả yêu thích

Năm 2018, Bùi Lan Hương gây chú ý khi tham gia Sing My Song với Mâu Thuẫn và Bùa Mê. Chất giọng nữ trầm, dày, cách hát lả lơi cùng màu sắc âm nhạc khác biệt giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn. Cũng từ đây, Bùi Lan Hương dần được gọi là “nữ hoàng dream pop”.

Sau đó, Ngày Chưa Giông Bão tiếp tục đưa tên tuổi Bùi Lan Hương đến gần hơn với đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ cũng mở rộng hoạt động sang diễn xuất với vai danh ca Khánh Ly trong Em Và Trịnh, mang về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.

Bùi Lan Hương ngày càng được nhiều khán giả yêu thích khi hình ảnh và màu sắc âm nhạc ngày càng đa dạng

Đến Chị Đẹp Đạp Gió 2024, cô tiếp tục làm mới hình ảnh khi thể hiện khả năng trình diễn và vũ đạo trên sân khấu. Từ nữ hoàng dream pop, nhạc phim đến diễn xuất và sân khấu, nữ ca sĩ vẫn giữ chất giọng đặc trưng làm dấu ấn, đồng thời ngày càng được biết đến rộng rãi hơn.

Tình yêu cũng trở thành chất liệu xuất hiện trong nhiều sáng tác và sản phẩm của Bùi Lan Hương.

Đáng chú ý, tình yêu cũng trở thành chất liệu xuất hiện trong nhiều sáng tác và sản phẩm của Bùi Lan Hương. Nếu Bùa Mê là cảm giác đắm say khi vừa “lỡ yêu”, thì Nữ Hoàng lại nói về một người phụ nữ được yêu thương và trân trọng. Ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh sáng tác riêng cho Bùi Lan Hương, còn MV do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn.

Nhan Sax - phiên bản làm mới hit Nhan Sắc của Nguyễn Quang Dũng được Bùi Lan Hương phát hành vào cuối năm 2025

Đến năm 2025, Bùi Lan Hương cùng Rhymastic phát hành Nhan Sax, bản làm mới từ Nhan Sắc do Nguyễn Quang Dũng sáng tác. Nữ ca sĩ viết thêm phần lời, đưa vào ca khúc góc nhìn trưởng thành hơn về tình yêu. Đặc biệt, cô từng gọi Nhan Sax là “món quà sinh nhật to nhất” dành tặng Nguyễn Quang Dũng. Từ chuyện tình cảm bền chặt, nhan sắc ngày càng mặn mà đến sự nghiệp liên tục có những dấu ấn riêng, Bùi Lan Hương đang cho thấy một hình ảnh ngày càng trưởng thành và thăng hạng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bùi Lan Hương đang cho thấy một hình ảnh ngày càng trưởng thành và sự nghiệp lẫn tình duyên đều thăng hoa sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.





Ảnh: FBNV