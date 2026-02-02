Cá nhân cho thuê bất động sản nộp thuế như thế nào? Cơ quan Thuế trả lời

Thuế cơ sở 3 tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản trả lời câu hỏi của bà Lê Thanh Hà gửi qua Cổng thông tin Bộ Tài chính liên quan đến việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Theo nội dung phản ánh, bà Lê Thanh Hà là cá nhân cho thuê tài sản với hợp đồng có thời hạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2029. Doanh thu cho thuê tài sản một năm là 513 triệu đồng, khách hàng thanh toán tiền thuê theo quý vào đầu mỗi quý.

Bà Hà cho biết, theo quy định mới áp dụng từ 01/01/2026, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản chỉ tính trên phần doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, khi thực hiện kê khai trên hệ thống thuế điện tử, công thức tính thuế vẫn theo cách cũ và không thể điều chỉnh số thuế phải nộp.

Trả lời câu hỏi này, Thuế cơ sở 3 tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ Luật Quản lý thuế và các quy định hiện hành, đối với người nộp thuế có hợp đồng cho thuê tài sản bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2029, đang thực hiện kê khai theo quý, hạn nộp tờ khai quý I năm 2026 là ngày 05/04/2026.

Cơ quan thuế cho biết, hiện nay cơ quan thuế đang triển khai các nghị định và thông tư hướng dẫn mới, trong đó bao gồm mẫu tờ khai và phương pháp tính thuế theo quy định mới. Đối với các hợp đồng đang còn thời hạn thuê, việc kê khai sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới tương ứng với hình thức kê khai theo quý.

Trường hợp đến thời điểm kê khai theo quý mà hệ thống chưa cập nhật hướng dẫn mới, cơ quan thuế sẽ có thông báo cụ thể đến người nộp thuế để thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, Thuế cơ sở 3 tỉnh Hưng Yên cho biết đã trực tiếp giải đáp nội dung trên với người nộp thuế thông qua số điện thoại liên hệ kèm theo câu hỏi.

Cơ quan thuế thông báo để bà Lê Thanh Hà biết và thực hiện theo đúng quy định.

Kỳ Thư