BYD giảm giá xe điện 'không thấy đáy' tại Thái Lan, chủ xe bức xúc vì xe cũ nhanh mất giá

Theo đó, mức giảm giá lên tới 340,000 baht (tương đương khoảng 233 triệu VNĐ) đã làm giảm giá trị bán lại của những chiếc xe hiện tại.

"Tôi được thông báo rằng giá xe sẽ tăng sau hai tháng khi hết hạn trợ giá của chính phủ. Thông thường, bảo hiểm sẽ chi trả 80% giá trị xe mới, và giá trị xe giảm 10% mỗi năm, nhưng mức giảm giá này khiến nó còn giảm sâu hơn," Darakorn, người đã mua một chiếc Atto vào tháng 1 năm 2023, chỉ một tháng sau khi BYD ra mắt tại Thái Lan, cho biết.



Với khoản vay ngân hàng và trợ giá 100,000 baht (khoảng 68.5 triệu VNĐ) từ chính phủ, chiếc SUV này đã có giá 1.19 triệu baht (khoảng 815 triệu VNĐ). Giờ đây, ngay cả những mẫu Atto mới nhất ra mắt đầu năm nay cũng có giá dưới 1 triệu baht (khoảng 685 triệu VNĐ). "Nếu anh thông báo trước rằng giá xe sẽ giảm 340,000 baht (khoảng 233 triệu VNĐ) sau một năm, anh nghĩ có ai sẽ mua xe của anh không?" anh ấy nói.

Darakorn đã liên hệ các chủ sở hữu xe BYD khác trên Facebook để xem xét khả năng kiện tập thể. Các khiếu nại đã được gửi đến Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng tại Thái Lan, cơ quan vốn đang được yêu cầu điều tra các chương trình giảm giá liên tục không chỉ từ BYD mà còn từ các đối thủ cạnh tranh.

Cuộc chiến giá cả này diễn ra khi Thái Lan, thị trường xe lớn thứ hai châu Á, đang đối mặt với ba mối đe dọa: tăng trưởng kinh tế yếu, nợ tiêu dùng cao và sự dư thừa xe điện, phần lớn được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lượng xe điện nhập khẩu hoàn toàn đã làm rung chuyển cả các nhà sản xuất và nhà cung cấp linh kiện cho xe động cơ đốt trong, buộc phải cắt giảm sản xuất và đóng cửa nhà máy. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đã hạ mục tiêu sản xuất hàng năm xuống còn 1.7 triệu xe từ 1.9 triệu.

Trong khi đó, người tiêu dùng trì hoãn việc mua xe, kỳ vọng sẽ có thêm các chương trình giảm giá từ các nhà sản xuất vào cuối năm. Tổng doanh số xe đã giảm 24% trong sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 6, chỉ có 47,600 xe được bán ra, giảm gần 17,000 xe so với năm ngoái.

Danh mục cho vay mua xe của các ngân hàng tại Thái Lan cũng thu hẹp do nhu cầu yếu, theo kết quả kinh doanh nửa đầu năm công bố vào giữa tháng 7. Ngân hàng TMB Thanachart đã chứng kiến danh mục cho vay mua xe của mình, chiếm 30% tổng số cho vay, giảm 4.8% trong năm nay. Tăng trưởng cho vay bán lẻ tổng thể của ngân hàng này cũng giảm, ngoại trừ chương trình "Cash Your Car" cho phép khách hàng vay tiền dựa trên giá trị xe của họ.

Lợi nhuận nửa năm của Ngân hàng Krungsri giảm 7.9% so với năm trước do dự phòng tổn thất tín dụng dự kiến tăng cao, một phần do các khoản cho vay mua xe. Ngân hàng cho biết kết quả này phản ánh sự sụt giảm trong doanh số bán xe, cũng như các điều kiện cho vay khắt khe hơn từ các tổ chức tài chính, "trong bối cảnh khả năng trả nợ của khách hàng mua xe trả góp ngày càng xấu đi."

Tỷ lệ từ chối cho vay mua xe đã tăng lên trên 30%, góp phần vào sự sụt giảm trong doanh số bán xe. Nợ hộ gia đình ở Thái Lan đạt 16.3 nghìn tỷ baht (khoảng 11,165 nghìn tỷ VNĐ), tương đương 91% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia. Các ngân hàng có hơn 1 nghìn tỷ baht (khoảng 685 nghìn tỷ VNĐ) nợ xấu, nghĩa là các khoản nợ quá hạn hơn 90 ngày. Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay mua xe đã tăng mạnh nhất trong quý II, tăng 32% so với năm trước.

Các ngân hàng hàng đầu ước tính GDP của Thái Lan sẽ tăng trưởng chỉ 2.6% trong năm nay, phù hợp với dự báo của ngân hàng trung ương. Tiêu dùng tư nhân dự kiến sẽ chậm lại khi các khoản trợ cấp của chính phủ cho người tiêu dùng giảm dần.

Với việc ngành công nghiệp ô tô địa phương đổ lỗi cho các khoản trợ cấp của chính phủ về sự dư thừa xe điện, Ủy ban quốc gia về xe điện Thái Lan đã phê duyệt vào thứ Sáu các khoản trợ cấp mới cho xe hybrid. Các nhà sản xuất linh kiện ở Thái Lan từ lâu đã cung cấp linh kiện cho xe hybrid, những xe kết hợp pin với động cơ đốt trong, chứa nhiều linh kiện tương tự như xe truyền thống và rẻ hơn xe điện hoàn toàn.

"Trong 5 đến 10 năm tới, khối lượng bán hàng chủ yếu sẽ đến từ HEVs [Xe điện hybrid] và BEVs [Xe điện chạy pin]. Các biện pháp hỗ trợ HEVs là cần thiết để khuyến khích đầu tư tiếp tục sản xuất các linh kiện giá trị gia tăng cho sản xuất trong nước," ông Narit Therdsteerasukdi, Tổng thư ký Ban Đầu tư Thái Lan cho biết.

Nếu được chính phủ phê duyệt, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid sẽ được giảm xuống 6% hoặc 9%, tùy thuộc vào lượng phát thải carbon dioxide của mẫu xe. Các mức thuế này sẽ được giữ cố định từ năm 2028 đến 2032 cho các nhà sản xuất đầu tư 3 tỷ baht (khoảng 2,055 tỷ VNĐ) vào Thái Lan trong giai đoạn 2024 đến 2027.

Bảy công ty đã đủ điều kiện cho chương trình khuyến khích trước đây, trong đó sẽ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng sau đó tăng lên hai điểm phần trăm mỗi hai năm. Các công ty này bao gồm bốn công ty Nhật Bản: Toyota, Honda, Mitsubishi và Nissan; và ba công ty Trung Quốc: Great Wall Motor, MG và Chery.