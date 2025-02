Viberate, trang web chuyên phân tích và đánh giá dữ liệu các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đã công bố BXH nghệ sĩ Vpop hot nhất dựa trên cuộc khảo sát thông YouTube, Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok. Danh sách này được xét theo tiêu chí riêng của website, không nói lên được mức độ nổi tiếng tổng quát của các nghệ sĩ. BXH lần cuối được cập nhật vào ngày 27/1 mới đây. Các dữ liệu nhạc số được ghi chép lại trong tuần trước và các chỉ số truyền thông được đánh giá trong suốt 12 tháng qua.

BXH Top 5 nghệ sĩ hot nhất Vpop đang có độ thảo luận cao

Ngạo nghễ ở ngôi vương không ai khác là Sơn Tùng. Chạm ngõ showbiz vào năm 2011, Sơn Tùng bắt đầu hành trình “chinh phạt” toàn Vpop, hit nối tiếp hit như Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua, Lạc Trôi… Dấu ấn nghệ thuật của nam ca sĩ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc mà còn phủ sóng cả văn hoá đại chúng Việt Nam. Thập niên 2010 thuộc về Sơn Tùng, người người nhà nhà đều phát cuồng trước “sếp”. Những năm gần đây, Sơn Tùng dần kín tiếng hơn trước nhưng sức hút vẫn không hề thuyên giảm, xứng danh “ngôi sao số 1 Vbiz”.

Sơn Tùng đứng top 1 ở nhiều hạng mục lớn

Á quân của BXH gọi tên HIEUTHUHAI. Trưởng thành từ King Of Rap, HIEUTHUHAI hiểu rõ từng nước đi trên con đường phát triển sự nghiệp. Các sản phẩm âm nhạc như Nghe Như Tình Yêu, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng, Vệ Tinh, ngủ một mình… hay cả album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó đều được đón nhận nồng nhiệt. Cái hay ở HIEUTHUHAI là anh vẫn hoạt động với tư cách 1 rapper chuyên dòng nhạc Hip-hop nhưng định hướng hình ảnh là 1 nghệ sĩ mainstream. Loạt show 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi càng củng cố thêm danh hiệu “đỉnh lưu Gen Z” của anh chàng.

HIEUTHUHAI bùng nổ năm 2024, là gương mặt dẫn đầu lứa nghệ sĩ Gen Z Việt

Vị trí thứ 3 gọi tên Dương Domic, 1 gương mặt cũng vô cùng nổi bật trong năm qua. Nhờ Anh Trai Say Hi, Dương Domic “thơm lây” hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ chương trình. Là 1 trong những hot mem giữa 30 Anh Trai, nam ca sĩ trẻ thừa thắng xông lên tung ra album Dữ Liệu Quỷ và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo fan nhạc. Đặc biệt, ca khúc Mất Kết Nối tạo nên cơn sốt trong thời gian dài, đạt top 1 trending và oanh tạc BXH nhạc số trong nước. Có thể nói, Dương Domic là cái tên thành công nhất nhì hậu Anh Trai Say Hi.

Dương Domic là cái tên thành công nhất nhì hậu Anh Trai Say Hi

Xếp áp chót cũng là 1 nhân vật bước ra từ Anh Trai Say Hi - Quang Hùng MasterD. Nhờ show giải trí hot nhất nhì năm nay, Quang Hùng MasterD đã có được sự công nhận xứng đáng sau nhiều nỗ lực hoạt động tại quê nhà. Với lượng fan đông đảo ở xứ Chùa Vàng, nam ca sĩ 9x bứt phá tại Anh Trai Say Hi, tên tuổi phủ sóng cả Vpop 2024. Ca khúc Thuỷ Triều “lội ngược dòng”, xâm chiếm BXH nhạc số, được cư dân TikTok sử dụng sound tưng bừng. Người hâm mộ đang “hóng mạnh” những dự án âm nhạc của Quang Hùng MasterD trong năm 2025, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Quang Hùng MasterD có được sự công nhận xứng đáng từ khán giả Việt

Chốt sổ top 5 là Đen - cái tên bảo chứng cho sự thành công của loạt hit. “Mai danh ẩn tích” trong 2 năm, nam rapper chỉ mới tái xuất với MV Vị Nhà và nhanh chóng khuấy đảo bối cảnh nhạc Việt ngày Tết. Ca khúc sau 1 ngày đã “xưng hùng xưng đế” top trending, lượng view tăng cao từng ngày. Điều này chứng minh phong độ của Vâu vẫn chưa từng đổi thay. Chất giọng rap trầm, chậm rãi nhưng chắc cùng tư duy lyrics đã làm nên thương hiệu của Đen. Kho tàng âm nhạc đồ sộ toàn bom tấn như Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì, Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em, Hai Triệu Năm, Trốn Tìm… giúp Đen vẫn giữ được nhiệt sau nhiều năm trong nghề.

Đen vẫn giữ vững phong độ "bảo chứng hit" sau nhiều năm làm nghề

Điều gây bất ngờ nhất chính là SOOBIN “mất dạng” khỏi top 5, dừng chân ở vị trí thứ 10. Đây không phải là thứ hạng thấp nhưng so với danh tiếng của SOOBIN thì anh chàng có thể đạt “leo rank” cao hơn. Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, SOOBIN phủ sóng cả làng nhạc quốc nội, lấy lại được hào quang như thời Phía Sau Một Cô Gái, thậm chí còn “đỉnh nóc” hơn. Album Bật Nó Lên nhận được sự yêu thích lớn từ người hâm mộ. Cú ăn 6 lịch sử tại WeChoice Awards khẳng định cái tầm của SOOBIN ở thời điểm hiện tại.