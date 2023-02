Bứt phá band 7.0+ cùng cô Ngọc Quỳnh - giáo viên 9.0 IELTS qua nền tảng Prep.vn

Profile khủng với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến

Trước khi được biết đến là người thứ 6 đạt 9.0 IELTS tại Việt Nam, cô Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh từng có nhiều năm kinh nghiệm học luyện thi IELTS thực chiến cùng profile khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cụ thể, cô Ngọc Quỳnh tốt nghiệp Thạc sĩ Xuất sắc tại UCL (London) - Top 8 trường Đại học tốt nhất thế giới theo Bảng xếp hạng QS (QS World University Rankings). Cô cũng xuất sắc nhận được học bổng toàn phần Chevening UK và United Nations New York - hai quỹ học bổng danh giá và là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ.

Không dừng lại tại đó, cô Quỳnh từng có 8 năm kinh nghiệm làm việc cho Liên hợp quốc tại Mỹ, Anh, Israel và hàng chục quốc gia khác. Trải qua quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài, cô đã tích lũy cho mình vốn kiến thức đủ rộng để chia sẻ và giúp đỡ nhiều bạn trẻ Việt Nam đạt được 7.0+ IELTS - bước đệm giúp các bạn vươn tới ước mơ của mình.

Lời khuyên của cô Quỳnh dành cho các bạn đang ôn luyện IELTS

Theo cô Quỳnh, nhiều học sinh tại Việt Nam đang h ọ c IELTS theo lối mòn làm mẹo, không chủ động tư duy: "Các bạn khá chú trọng đến các mẹo làm bài, các công thức luyện thi và áp dụng một cách máy móc, ít rèn luyện tư duy." Đây là lý do các thí sinh thường xuyên gặp tình trạng "bí ý tưởng và khó phát triển được các ý trong bài, đặc biệt đối với 2 kỹ năng Writing và Speaking."

Lời khuyên dành cho các bạn là nên chuẩn bị thật tốt về mặt ý tưởng, luyện tập thật nhiều để rèn luyện khả năng tư duy, nhanh chóng đạt được mục tiêu bản thân đặt ra. Ngoài ra, thi thử cũng là một trong những phương pháp giúp các bạn học sinh làm quen với đề thi thực tế, có thêm kinh nghiệm thực chiến, tăng sự tự tin khi đi thi thật.

Với kỹ năng Speaking, cô Quỳnh khuyên các bạn cần "chú ý đến việc phát âm vì đây là tiêu chí chấm điểm quan trọng", dễ gây "ấn tượng tốt với ban giám khảo".

"Phát âm là thứ không thể thay đổi một sớm một chiều được, nó đòi hỏi người học có sự tập trung đúng hướng, luyện tập thường xuyên để tạo thành thói quen." - Cô Quỳnh chia sẻ.

Bứt phá band 7.0+ IELTS cùng cô Quỳnh với nền tảng học luyện thi online Prep.vn

Với mong muốn giúp đỡ nhiều bạn học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đạt được band điểm mình mơ ước, vừa qua, cô Quỳnh đã kết hợp cùng nền tảng học luyện thi online Prep.vn chia sẻ những kiến thức bổ ích thông qua video bài giảng trong khóa Speaking Chuyên sâu Plus và Writing Chuyên sâu Plus.

Ở khoá Speaking Chuyên sâu, cô tập trung chia sẻ bí kíp để tăng điểm số nhờ sử dụng Discourse Markers - các từ, cụm từ được sử dụng nhằm hỗ trợ thí sinh cải thiện tính mạch lạc và tăng độ tự nhiên khi nói trong IELTS Speaking. Việc hiểu rõ cách dùng Discourse Markers và sử dụng chúng một cách thuần thục sẽ giúp người học tăng cơ hội đạt được band điểm cao trong IELTS.

Bên cạnh đó, cô Quỳnh cũng chỉ ra những lỗi phát âm và rào cản mà người học thường gặp phải trong quá trình học luyện thi IELTS Speaking. Từ đó, cô hướng người học đến những phương pháp luyện tập thông minh nhằm cải thiện lỗi sai và tự tin đạt band điểm cao trong IELTS.

Với khoá Writing Chuyên sâu Plus, cô Quỳnh sẽ chia sẻ bí kíp nâng band điểm Writing Task 1 và Task 2 hiệu quả nhờ đáp ứng tiêu chí Task Response/Task Achievement (Trả lời đúng câu hỏi đề bài) - một trong những tiêu chí quan trọng trong IELTS Writing. Từ việc "bóc tách" tiêu chí Task Response và sự khác biệt giữa band 6.0 và 7.0+ dựa trên tiêu chí này, cô Quỳnh sẽ đúc rút ra một số bài học mà người học có thể áp dụng để đạt band điểm 7.0+, trong đó có kỹ thuật Gom nhóm thông tin (Grouping Information Technique) kèm theo bài tập giúp nắm vững kỹ thuật này trong Writing Task 1.

Ngoài ra, trong khóa học Chuyên sâu, đội ngũ giáo viên của Prep cũng cung cấp cho người học kiến thức cần thiết để nâng ít nhất 1.0 band điểm, từ 6.0 lên 7.0 với cả 4 kỹ năng. Không chỉ vậy, người học sẽ được cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh thực sự nhờ khối lượng kiến thức "chất", phương pháp giảng dạy "đỉnh" chứ không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tips & trick (mẹo và thủ thuật). Mục tiêu là người học có thể sử dụng thuần thục tiếng Anh trong học tập và công việc, hiểu và áp dụng phương pháp tự học hiệu quả với nguồn tài liệu phù hợp.