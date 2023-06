"Búp bê sống" Bé Quyên để lộ nhan sắc nghi đã can thiệp thẩm mỹ

Mới đây, trong một sự kiện, người đẹp Bé Quyên gây chú ý khi để lộ diện mạo lạ. Cụ thể, trên sàn diễn thời trang, Bé Quyên diện thiết kế ánh bạc kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo và gợi cảm. Người đẹp nhận được nhiều lời khen khi có màn catwalk vô cùng thần thái, sang chảnh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc được bắt cận bằng camera thường, Bé Quyên khiến dân tình bàn tán vì gương mặt có phần khác lạ.

Nhiều người nhận xét so với trước đây, gương mặt của Bé Quyên có gọn hơn. Đặc biệt, netizen còn đặt nghi vấn người đẹp đã can thiệp thẩm mỹ ở phần sống mũi, khiến tổng thể gương mặt trở nên khác lạ. Song, một bộ phận khán giả lại cho rằng có thể do lối trang điểm đậm và giảm cân nên diện mạo của Bé Quyên mới gây thắc mắc đến vậy.

Bé Quyên gây chú ý với diện mạo có phần khác lạ - Nguồn: Team sự kiện

Nhiều người đặt nghi vấn nhan sắc của người đẹp đã can thiệp "dao kéo" - Nguồn: Team sự kiện

Trần Thị Bé Quyên sinh năm 2001, đến từ Bến Tre. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái đậm chất Á Đông, sở hữu nhiều đường nét ấn tượng, thần thái cuốn hút. Chính vì thế, nhiều người ưu ái gọi cô là "búp bê sống" của làng nhan sắc Việt.

Bé Quyên từng ghi danh ở các cuộc thi sắc đẹp nhưng chưa may mắn giành được ngôi vị cao khiến netizen tiếc nuối. Thành tích ấn tượng nhất mà cô đạt được là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Dù không đạt vị trí cao nhưng hiện tại, Bé Quyên là gương mặt quen thuộc ở các sàn diễn.

Bé Quyên là gương mặt quen thuộc ở các sàn runway hiện tại

Cô sở hữu nhan sắc trong trẻo, tươi tắn cùng thần thái khó lẫn vào đâu