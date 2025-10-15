Quỳnh Nguyễn, hay thường gọi là Quỳnh Kool là một trong những mỹ nhân vàng của làng phim Việt hiện nay bởi lối diễn xuất tự nhiên cũng như nhan sắc ngọt ngào. Không chỉ chiếm spotlight trên sóng truyền hình, ngoài đời, mỹ nhân sinh năm 1995 này cũng ghi điểm với gu thời trang thời thượng, linh hoạt, tôn trọn body nét căng khiến cô như một nàng búp bê sống cuốn hút. Dù là lên đồ với những item cơ bản hay diện váy áo nữ tính, Quỳnh Kool đều toát lên vẻ cá tính, duyên dáng. Bảo sao dân tình ca ngợi cô là "búp bê phim Việt giờ vàng".

Gần đây, Quỳnh Kool xuất hiện với tạo hình nhẹ nhàng, đằm thắm đủ để khiến fan thổn thức. Outfit mang đậm nét nữ tính với áo ren trắng họa tiết hoa tinh xảo với chất liệu xuyên thấu được xử lý tinh tế kết hợp cùng khăn choàng lụa ánh ngọc trai tạo hiệu ứng mềm mại, sang trọng. Điểm nhấn nằm ở phụ kiện cài tóc màu đỏ rượu vang, giúp tổng thể thêm phần quyến rũ. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc tối hoặc sự kiện nghệ thuật, nơi cần sự kiêu kỳ nhưng không quá phô trương.





Nơi mua: Hanuo

Trong 1 look khác, cô diện một chiếc đầm ren đen xuyên thấu mang hơi hướng cổ điển xen lẫn hiện đại. Thiết kế ôm sát tôn đường cong cơ thể, kết hợp chất liệu lace mảnh phủ toàn bộ thân váy giúp người đẹp khoe trọn 3 vòng chuẩn chỉnh. Phần xẻ tà sau cũng giúp tổng thể thêm phần cuốn hút mà không mất đi sự thanh lịch.





Gợi ý nơi mua: H2Store By Huynh Hana

Với những buổi đi chơi ưu tiên sự thoải mái, Quỳnh Kool mix áo quây nâu và quần len ống loe họa tiết sọc hồng - nâu tạo cảm giác ngọt ngào mà phá cách. Sự phối màu tông ấm giúp tổng thể nổi bật mà vẫn hài hòa. Vẫn ưu tiên những item ôm body nhưng chất liệu vải mềm mại giúp cô nàng dễ vận động hơn mà vẫn sexy.





Gợi ý nơi mua: - Quần: MSORDI - Áo: EGOROVA

Set đồ basic này không quá lạ mắt nhưng cũng rất đáng bỏ túi. "Búp bê phim Việt giờ vàng" chọn tone vàng pastel và trắng kem - một combo clean girl và dễ gây thiện cảm. Chiếc áo hai dây ôm nhẹ tôn dáng, mang lại vibe năng động, nữ tính, kết hợp cùng quần cạp cao trắng giúp tổng thể sáng và thanh thoát, đồng thời tôn vòng eo khéo léo. Phối thêm chiếc mũ lưỡi trai là hoàn toàn có thể tự tin đi cà phê, dạo phố hoặc du lịch, đúng kiểu "ít mà chất".





Tiếp theo là một set đồ phá cách pha trộn giữa sự cá tính và nét kiêu kỳ của phái đẹp hiện đại. Chiếc áo phông đen oversized tưởng đơn giản lại trở nên đầy thu hút nhờ phần tay ren xuyên thấu, gợi cảm mà phá cách. Mix cùng chân váy midi đính sequin lấp lánh tạo hiệu ứng sang trọng, đủ để biến một buổi dạo phố thành sàn diễn nhỏ của riêng mình.





Gợi ý nơi mua: - Áo phông đen: BOO - Chân váy: JSC

Quỳnh Kool từng gây thương nhớ khi diện áo corset đen trễ vai tôn trọn bờ vai mảnh và đường cong quyến rũ, kết hợp cùng quần ống suông denim giúp tổng thể trông gợi cảm và cá tính. Background phố châu Âu cổ kính làm nổi bật vẻ hiện đại, tự tin của cô nàng. Đây cũng là một kiểu phối đồ đơn giản, quen thuộc nhưng khiến ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn.





Gợi ý nơi mua: - Áo: BareSaigon - Quần: Kelly Nguyen

Tiếp tục là 1 set đồ thanh lịch và thời thượng, rất phù hợp diện đi làm hay đi sự kiện đáng để chị em tham khảo Quỳnh Kool. Chiếc áo trễ vai với thiết kế bèo nhún cầu kỳ giúp tôn lên bờ vai thon gọn và là điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ outfit. Quần âu đen ống loe tạo nên sự cân bằng, chỉn chu, giúp tổng thể hài hòa nhưng vẫn đầy cuốn hút.





Quỳnh Kool mách bạn một set đồ trắng tinh khôi này có thiết kế ôm sát nhẹ nhàng, kết hợp cùng chất liệu ren mềm mại giúp tôn lên đường cong quyến rũ mà vẫn giữ được nét nữ tính, dịu dàng. Tông trắng kết hợp cùng layout trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật làn da trắng mịn và thần thái cuốn hút. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố hay tiệc tối sang trọng.





Gợi ý nơi mua: hanna.shop



