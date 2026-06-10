Buốt ruột nhìn ruộng dứa chín la liệt, không ai mua

Chính quyền UBND xã Hà Long thống kê, toàn xã có khoảng 700 ha dứa, năng suất bình quân đạt từ 40 đến 45 tấn/ha. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt, giá xuống thấp chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước, khiến phần lớn hộ trồng dứa rơi vào cảnh thua lỗ. Chính quyền địa phương và các tổ chức hội đang tích cực kết nối với doanh nghiệp, đơn vị chế biến nông sản để tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần giảm bớt thiệt hại cho người dân.