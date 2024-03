Buồn của Han So Hee: Giữ dáng nghiêm ngặt nhưng dân tình lại mê visual lúc tăng cân

Nổi tiếng với vẻ đẹp hút hồn, ấn tượng, Han So Hee luôn xuất hiện trước công chúng với thân hình mảnh mai cùng khuôn mặt thon gọn, sắc sảo. Nữ diễn viên cũng từng nhiều lần chia sẻ phải quản lý cơ thể cực nghiêm ngặt để luôn giữ được vóc dáng vạn người mê.

Tuy nhiên, Han So Hee từng có một lần thay đổi lớn về cân nặng để đảm nhận vai diễn trong My Name. Nữ diễn viên đã có màn thay đổi nhan sắc hoàn toàn, từ gương mặt góc cạnh, cool ngầu biến thành "super cute", tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt góc cạnh của Han So Hee

Visual đầy đặn, "có da có thịt" của Han So Hee trong My Name nhờ vào việc tăng 10kg

Cụ thể, việc Han So Hee từng tăng 10kg cho vai diễn trong My Name đã trở thành đề tài nóng hổi trên các diễn đàn và mạng xã hội. Mới đây, loạt hình quảng cáo cho Coupang Eats của Han So Hee với gương mặt tròn trịa, đầy đặn bất ngờ được đào lại. Có thể thấy, dù tăng đến 10kg nhưng đường nét trên mặt ngôi sao đình đám vẫn vô cùng cân đối, hài hoà chiếm trọn ánh nhìn từ người hâm mộ. Nụ cười toả nắng, rạng rỡ cũng khiến visual của cô thêm phần xinh đẹp, nổi bật.

Vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời của Han So Hee khi tăng cân nhận được phản ứng tích cực từ công chúng

Đáng chú ý, diện mạo đầy đặn, "có da có thịt" của Han So Hee lại nhận được nhiều phản ứng tích cực từ công chúng, khác hẳn với cái nhìn vốn có phần khắt khe, nghiêm ngặt trong cân nặng của người nổi tiếng.

Một số bình luận của netizen:

- Cô ấy thật sự rất dễ thương khi tăng cân.

- Thích kiểu đầy đặn này của Han So Hee hơn, vẫn xinh và quyến rũ như thường.

- Cảm giác dễ thương và có sức sống hơn, tăng cân mà càng thêm cuốn hút, thật không ngờ.

- Xinh quá, vibe ngày càng ngọt ngào, rạng rỡ hơn.

- Đúng là Han So Hee, dù có tăng cân vẫn xinh.