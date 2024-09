Buổi hòa nhạc huyền thoại của Whitney Houston tại Nam Phi sẽ lên màn ảnh rộng

Bộ phim do Trafalgar Releasing và Sony Music hợp tác sản xuất. Đi kèm bộ phim là một album nhạc sẽ phát hành vào ngày 28/11. Cả hai dự án này đều để kỷ niệm buổi biểu diễn huyền thoại của Whitney Houston tại Nam Phi cách đây 30 năm.



Năm 1994, diva làng nhạc thế giới đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên được biểu diễn tại Nam Phi sau khi quốc gia này thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc và Nelson Mandela lên làm Tổng thống. Bà đã biểu diễn tổng cộng 3 buổi và thu hút hơn 200.000 người tham dự. Vào thời điểm đó, một phần tiền thu được từ các buổi biểu diễn đã được chuyển cho các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em Nam Phi thông qua quỹ của Houston.

"Tôi tin rằng Whitney sẽ vô cùng vui mừng khi biết rằng bộ phim ca nhạc này sẽ đến được với người hâm mộ của cô ấy trên toàn thế giới", Pat Houston, nhà sản xuất điều hành bộ phim và là người thực hiện di chúc của Whitney Houston cho biết. "Cô ấy yêu Nam Phi, yêu con người nơi đây và yêu Nelson Mandela. Đây là một trong những buổi hòa nhạc có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của cô ấy. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể phát hành bộ phim không chỉ cho người hâm mộ của Whitney Houston mà còn cho người dân Nam Phi và thế hệ trẻ của đất nước này. Quan trọng hơn, Whitney sẽ rất vui khi biết rằng quỹ của cô vẫn tiếp tục hỗ trợ một trong những tổ chức mà cô ấy đã giúp đỡ cách đây 30 năm" - Pat cho biết thêm.

Album Whitney Houston - The Concert for a New South Africa sẽ bao gồm các ca khúc đáng nhớ của nữ nghệ sĩ 6 lần đoạt giải Grammy bao gồm: I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), How Will I Know, I Have Nothing, Greatest Love of All, I Will Always Love You, Amazing Grace, Home và đặc biệt là Love Is ca khúc chưa từng phát hành trước đó.

"Biểu diễn ở Nam Phi với Whitney là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng khán giả ăn mừng sự kết thúc của chế độ phân biệt chủng tộc. Cảm xúc như vỡ òa. Whitney đã chia sẻ tình yêu của mình và tỏa sáng", Giám đốc âm nhạc Rickey Minor, người đã đồng hành cùng Whitney Houston trong suốt 25 năm nhớ lại.