Bức tường check-in hot nhất Hà Nội đã bị vẽ chằng chịt, số người đến chụp ảnh cũng thưa thớt dần?

Cách đây không lâu, một địa điểm tại Hà Nội, chính xác hơn là một... bức tường bỗng hot rần rần và thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Các từ khoá nói về địa điểm này như: "Đi Leninn", "Check-in Leninn"... cũng liên tục viral trên mạng xã hội.

Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng không hiểu bức tường này có gì mà lại hot thế? Thật ra địa điểm này cũng không quá mới, bởi nó đã tồn tại được một thời gian và cũng từng có nhiều người chụp ảnh ở đây. Tuy nhiên, gần đây, nó mới xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, được nhiều người biết đến hơn nên cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ hơn.

Bức tường thu hút đông người đến xếp hàng chờ chụp ảnh

Bức tường này nằm trên đường Ấu Triệu, một con đường khá nhỏ nằm gần Nhà Thờ. Cũng bởi đường nhỏ nên khi có nhiều người đến chụp ảnh thì không tránh khỏi tình trạng ùn tắc. Một số người sống gần khu vực này cũng có những chia sẻ về việc cuộc sống bị ảnh hưởng do xảy ra tắc đường ở khu vực gần bức tường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận cách đây một vài ngày, khung cảnh tại địa điểm bức tường check-in này có vẻ đã bớt đông hẳn khi lượng người kéo đến chụp ảnh không còn nhiều nữa.

Địa điểm bức tường check-in ở Ấu Triệu đã bớt đông hẳn (Nguồn: TikTok @hoangnhatplus)

Có thể do trend check-in với bức tường này đang dần hạ nhiệt. Tuy nhiên lý do chính mà nhiều người nhận định có thể là do bức tường đã bị vẽ những hình khác lên, không còn đẹp như trước nên không có nhiều người đến đây chụp ảnh nữa.

Bức tường đã được vẽ hình và màu khác (Nguồn: TikTok @hoangnhatplus)

Tuy nhiên, cũng có các cư dân mạng dự đoán rằng có thể sắp tới, bức tường lại được vẽ hình khác, nên cũng chưa biết đã thật sự hạ nhiệt hay lại tiếp tục có người đến chụp ảnh đông như trước.