Bức ảnh lan can cầu thang chung cư bị dán đầy băng dính và câu chuyện về anh chồng tinh tế bất ngờ gây tranh cãi

Ngày 5/12, trên một số hội nhóm mạng xã hội bất ngờ lan truyền dòng chia sẻ của một người vợ trẻ kể về sự tinh tế của anh xã thông qua một chi tiết rất nhỏ liên quan đến tòa chung cư mà gia đình mới chuyển về. Theo đó, sau khi nghe con gái phàn nàn về cầu thang bộ của tòa nhà có lỗ hổng lớn rất nguy hiểm đối với các bạn nhỏ thì anh chồng liền có hành động ngay lập tức.

Bức ảnh lan can cầu thang được dán chằng chịt băng dính gây xôn xao mạng xã hội

Tài khoản L.A.P chia sẻ, "Hồi mới yêu, thậm chí đến tận lúc đã cưới nhau được một thời gian, có nhiều người hỏi tại sao mình lại chọn chồng mình.

Sở dĩ mọi người hỏi thế là vì họ thấy mình và chồng mình… không liên quan. Mình ham vui, bồng bột, lại hoa hoè trọng hình thức. Anh chăm chỉ, chín chắn, lại có lối sống tối giản. Ấy vậy mà mình bám dính anh đã hơn 10 năm rồi. Nguyên do có thể giải thích ngắn gọn bằng bức ảnh dưới đây.

Khi chuyển sang nhà mới, bé nhà mình phát hiện ra cầu thang bộ của toà nhà: “có lỗ to lắm mẹ ạ, em bé nào mà chui qua là rơi luôn xuống đấy”. Chồng mình liền dành cả một buổi chăng dây, dán băng dính. Không phải mỗi tầng nhà mình đâu, mà là cả tòa nhà.

Không chỉ con mình được an toàn mà mọi người trong khu đều sẽ nhận thức được nguy hiểm. Đấy! Như thế bảo mình không yêu sao được!".

Kèm theo dòng chia sẻ nhằm "flex" sự tinh tế và trách nhiệm của ông xã là bức ảnh một đoạn lan can cầu thang được dán băng dinh và chăng dây cẩn thận để đảm bảo an toàn cho các bạn nhỏ.

Đáng nói, ông bố này không chỉ thực hiện ở khu vực cầu thang bộ nơi gia đình sinh sống mà đã chăng dây, dán băng dính dọc cầu thang bộ của cả tòa nhà để đảm báo an toàn cho tất cả các trẻ nhỏ sinh sống trong tòa chung cư.

Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người dành lời khen cho sự cẩn thận và tinh thần trách nhiệm của anh chồng. Tuy nhiên, hành động trên cũng gây ra không ít tranh cãi bởi một số người cho rằng nếu thấy nguy hiểm nên báo cho ban quản lí tòa nhà thay vì tự ý thực hiện bởi có thể sẽ nhận biên bản xử phạt.

"Không ấy mình báo ban quản lý tòa nhà để có phương án xử lý triệt để đi được không. Chứ cái băng dính này chủ quan tì mạnh cái là bung ra, còn nguy hiểm hơn ấy chứ", tài khoản D.L.O chia sể.

"Làm thế này có khi còn nguy hiểm hơn vì bọn trẻ con có biết gì đâu. Dây chằng thế kia mà bọn nó đu lên là đứt. Rồi ban quản lý lại cho biển bản phạt vì thi công mà không báo cáo", T.A bình luận.

"Một người tử tế và biết sống vì cộng đồng. Tuy nhiên nếu sống ở chung cư thì mấy việc này mình kiến nghị lên ban quản lý để họ có biện pháp phù hợp và làm cũng kiên cố hơn. Chung cư mình là cứ báo lên, tổ kỹ thuật xử lý khá là nhanh nhẹn", một bạn khác góp ý.

Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều tỏ ý bênh vực và dành lời khen cho sự cẩn thận và chú đáo của anh chồng trong câu chuyện trên.

"Mình nghĩ với tính cách anh chồng như vậy thì trước khi làm anh ấy đã báo với BQL toà nhà rồi, có khi họ cũng sẽ đưa ra phương án giải quyết nhưng có khi tốn vài tuần, vài tháng, thì anh ấy đã xin phép làm tạm như này để hạn chế rủi ro. Còn mấy ai chê bai, bảo việc nhà thì nhác, hay làm vầy còn nguy hiểm hơn vì các em sẽ nghịch ngợm thì chịu nhé. Phải có con nhỏ, phải ở khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như vậy mới hiểu được", một tài khoản nói.

"Công nhận là cái lỗ to thật. Dạy con cũng tốt nữa. Biết cái lỗ to nguy hiểm về báo cho bố mẹ. Ông bố thì nhiệt tình vì cộng đồng. Bạn thật may mắn, đã có được 1 ng chồng tuyệt vời, có trách nhiệm".

"Quá là tinh tế và nhiệt tình nữa, cảm ơn những điều tốt đẹp và nhỏ xíu này. Ai có con nhỏ rồi mới thấy sự an toàn của con trẻ là vô giá... hành động tuyệt vời. Trong lúc chờ ban quản lý xử lú triệt để thì việc căng dây như vậy là cần thiết mà mọi người. Mình phải chủ động là chính , chứ tai nạn bất ngờ nó không chờ cho đến lúc ban quản lý vào cuộc đâu.

Chỗ nhà tôi cầu thang thoát hiểm cũng không khác gì như thế này, cái phần lan can ngang cũng chui lọt 1 đứa bé chứ chưa nói cái lỗ to đùng như thế kia. Mấy nhà cũng tự buộc vào trước xong báo ban quan lý, về sau họ cho người xuống hàn bịt lại", tài khoản P.T. bình luận.