Bức ảnh hé lộ cuộc sống của Bình An sau 2 năm cưới Á hậu, không dám ra ngoài ban đêm vì lý do này

Nhắc tới các nam diễn viên trẻ có khả năng diễn xuất ổn định của “vũ trụ VFC” thì chắc chắn không thể không nhắc đến Bình An. Ngoài các vai diễn ghi dấu ấn với khán giả trên giờ vàng VTV, Bình An còn được nhắc đến với vai trò là chồng của Á hậu Phương Nga.

Bình An là một trong những nam thần màn ảnh của VTV

Ngay từ khi công khai hẹn hò, cặp trai tài gái sắc này đã trở thành tâm điểm được cư dân mạng chú ý từng nhất cử nhất động. Bên cạnh những khi tham dự sự kiện, Bình An - Phương Nga cũng không ít lần khiến dân tình bấn loạn vì những hành động, cử chỉ đời thường đáng yêu.

Cặp đôi thường xuyên khoe khoảnh khắc “tình bể bình” trên mạng xã hội

Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ hình ảnh đời sống vợ chồng kèm 1 dòng trạng thái ngắn trên story của trang Facebook cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi chú ý.

Cụ thể, Bình Anh đăng tải bức ảnh chụp khoảnh khắc anh nằm trên giường còn Phương Nga vẫn cần mẫn làm việc kèm dòng trạng thái: “Lý do mà tôi ngại xin ra ngoài buổi tối. Mà có cho đi thôi cũng ở nhà, đi là áy náy lắm”.

Chỉ qua 1 dòng trạng thái ngắn ngủi dân tình cũng đủ thấy vị trí của “nóc nhà” Phương Nga trong lòng nam diễn viên. Dễ nhận ra, ngay cả đi ra ngoài Bình An cũng cần xin phép vợ. Và điều quan trọng, khi vợ ở nhà làm việc thì anh cũng chọn không ra ngoài để ở bên cạnh cô.

Được biết, do đặc thù công việc nên Bình An và Phương Nga khá bận rộn. Ngoài đi làm, Á hậu Việt Nam 2018 còn theo học nâng cao. Nếu theo dõi cặp đôi sẽ thấy, Bình An không ít lần than thở, mong vợ tạm gác lại công việc để dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình.

Trước đó, hồi tháng 3/2024, Bình An - Phương Nga cũng là cái tên được tìm kiếm top đầu trên khắp mạng xã hội nhờ video triệu view ghi lại màn “tương tác” đáng yêu trên bàn ăn.

Trong đoạn video ngắn này, Bình Anh lỡ tay vỗ nhẹ vào Phương Nga khiến người đẹp thốt lên “đau quá bạn ơi”. Sau đó cô cũng có màn “ăn miếng trả miếng” với cú vung tay khá mạnh khiến Bình An chỉ biết ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đoạn video này nhanh chóng viral trên khắp mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem cùng bình luận thích thú về màn “tương tác” đáng yêu của cặp đôi.

Bình An và Phương Nga công khai hẹn hò ngay sau khi người đẹp đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tới 21/10/2022, sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Hậu kết hôn, Phương Nga không chinh chiến các sàn runway như nhiều người đẹp khác, thay vào đó cô chọn trở thành biên tập viên, MC của đài truyền hình Việt Nam (VTV). Hiện tại, ngoài công việc nhà đài, người đẹp cũng theo học ngành Social Media tại Đại học Công nghệ Swinburne Việt Nam. Về phần mình, Bình An vẫn tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Cuối tháng 5 vừa qua, cặp đôi cũng khiến dân tình trầm trồ khi đem tổ hợp visual đến thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ngày 11.