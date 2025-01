Bức ảnh của bà Melania Trump khiến nữ tỷ phú điêu đứng

Theo New York Post, Kim Kardashian gây xôn xao mạng xã hội khi đăng bức ảnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump đội mũ rộng vành trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào ngày 20/1.

Kim Kardashian đăng ảnh bà Melania Trump lên Instagram sau lễ nhậm chức của ông Trump.

Dù không kèm thông điệp nào, động thái này được cho là ngầm thừa nhận ủng hộ vị tổng thống đến từ đảng Cộng hòa. Nhiều người nghi ngờ siêu vòng ba nước Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump.

Ngay lập tức, làn sóng phản đối Kim bùng nổ. Những người chọn đảng Dân chủ tràn vào tài khoản cá nhân của Kim công kích cô. Một số tỏ ra bức xúc vì Kim đăng ảnh bà Melania thay vì mục sư Martin Luther King, Jr., nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, đồng thời là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964. Lễ nhậm chức của ông Trump trùng với ngày lễ liên bang tưởng nhớ nhà lãnh đạo đấu tranh cho quyền công dân đã khuất.

Cư dân mạng bình luận: “Thất vọng về cô”, “Tôi hy vọng cô đã nói với con gái rằng cô bỏ phiếu chống lại quyền lợi của cô bé”, “Tạm biệt cô gái”, “Cô đăng ảnh Melania, nhưng không đăng Martin”, “Đó là lý do tại sao cô học luật 10 năm rồi vẫn chưa thi đỗ”, “Bỏ theo dõi thôi”, “Tôi không còn ủng hộ cô nữa”, “Hãy tẩy chay thương hiệu của cô ta”, “Tôi không bao giờ mua đồ của Skims (thương hiệu nội y định hình do Kim sáng lập) nữa”…

Cư dân mạng phản ứng tiêu cực đến mức tấn công và hủy theo dõi cả Rosé khi giọng ca chính BlackPink làm người mẫu cho bộ sưu tập nội y Valentine 2025 của Skims.

Ngày 23/1, Socially Powerful, công ty phân tích dữ liệu ở Anh, cho biết lượng người theo dõi Kim trên Instagram giảm khoảng 144.963 kể từ khi bức ảnh bà Melania được chia sẻ. Con số trên không nhiều so với mốc 358 triệu mà ngôi sao truyền hình thực tế có, nhưng cũng đáng báo động. Không dừng lại ở đó, Kim cũng mất 9.553 người theo dõi trên X.

Gần 150.000 người hủy theo dõi Kim sau khi cô đăng ảnh bà Melania.

Kim Kardashian có mối liên hệ lâu năm với gia đình Trump. Năm 2018, cô đến thăm Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump để yêu cầu hỗ trợ thả tự do cho một số tù nhân. Cô cũng nhiều lần tham gia các cuộc thảo luận tại Phòng Bầu dục về vấn đề ân xá và cải cách nhà tù.

Ngoài ra, Kim duy trì tình bạn lâu bền với Ivanka Trump. Họ cùng nhau vận động ông Trump giảm án tù chung thân cho Alice Marie Johnson, một phụ nữ da đen bị kết tội liên quan đến ma túy phi bạo lực.

Dù có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Trump, vào tháng 4/2020, Kim tuyên bố không công khai ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào, thay vào đó tập trung vào nỗ lực cải cách tư pháp hình sự của mình.

Trong cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Kamala Harris, Kim giữ thái độ im lặng. Mọi người cho rằng cô đứng về phía đảng Dân chủ như hầu hết giới tinh hoa Hollywood khác. Tuy nhiên, gió đổi chiều sau khi Kim đăng ảnh bà Melania.

Vào tháng 4/2024, Kim từng rơi vào tình cảnh tương tự do mối thù với Taylor Swift. Thời điểm đó, Taylor phát hành album phòng thu The Tortured Poets Department và người ta tin ca khúc thanK you aIMee nhắm vào Kim. Ngay từ tiêu đề, việc viết hoa chữ “K” bất thường khiến người nghe không thể không liên tưởng đến Kim Kardashian. Đi sâu vào ca từ, Taylor hát về một kẻ bắt nạt “da màu đồng, rám nắng”.

Không lâu sau đó, Kim mất hơn 100.000 fan. Ngày 19/4, tài khoản Instagram của Kim Kardashian có 364,3 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, tính đến ngày 23/4, con số này giảm xuống còn 363 triệu người theo dõi.

Gần một năm kể từ sự việc, lượng người theo dõi Instagram của ngôi sao truyền hình thực tế "bốc hơi" thêm 5 triệu.