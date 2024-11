Bức ảnh chụp 2 làn xe ngược chiều như tái hiện cuộc đời của một người

Có người nói, "Nếu không điên cuồng, sao gọi là thanh xuân". Cái "điên cuồng" ở đây ý chỉ những hành động có chút bốc đồng, có chút hoang dã và đôi khi khiến người lớn chẳng thể hiểu nổi.

Như mới đây, nhiều netizen Trung Quốc đang rần rần trước một "chiếc" trend khá lạ lùng, đó là đạp xe mấy chục km chỉ để... đi ăn bánh bao. Tham gia vào trend này tích cực nhất chính là các bạn sinh viên thuộc trường Đại học Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Nhiều chàng trai cô gái của trường sẽ tập trung thành nhóm từ 3 - 5 người, "cưỡi" xe đạp công cộng đi khoảng 50km từ thành phố Trịnh Châu đến tận thành phố Khai Phong. Khoảng thời gian để các bạn hoàn thành hành trình này rơi vào khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Được biết, trend này được tạo ra từ một nữ sinh theo cách không ai ngờ tới. Theo đó, vào khoảng đầu tháng 11, một nữ sinh của trường Đại học Trịnh Châu vì quá đam mê món bánh bao ở Khai Phong nên muốn đến đó ăn. Khổ nỗi cuối tháng hết tiền, nên không thể bắt xe được, nên nữ sinh đã tìm cách khác "ngon bổ rẻ" hơn, đó chính là rủ bạn đạp xe đạp công cộng tới đó. Dù khoảng cách hơi xa, nhưng cách này khá tiết kiệm tiền, đã thế còn rèn luyện sức khỏe và trong quá trình "phượt" còn được ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi. Vậy là vào đúng 7 giờ tối, 4 cô gái cùng nhau bắt đầu hành trình "phượt" bằng… xe đạp tới thẳng Khai Phong.

Trải nghiệm được nữ sinh đăng tải lên MXH đã nhanh chóng gây sốt, thu hút đông đảo sinh viên khác nhiệt tình "đu" theo. Để đảm bảo an toàn, công an giao thông thành phố Trịnh Châu và Khai Phong đã cùng nhau phối hợp để điều tiết giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên.

Trend đạp xe từ Trịnh Châu đến Khai Phong được các bạn sinh viên trường Đại học Trịnh Châu đu nhiệt tình.

Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh, clip các bạn sinh viên Đại học Trịnh Châu cùng nhau đi thành hàng dài xe đạp cũng theo đó mà hot rần rần. Trong vô vàn khoảnh khắc đạp xe của sinh viên trường Đại học Trịnh Châu, thì bức ảnh dưới đây được quan tâm hơn cả.

Bức ảnh đang nhận được sự quan tâm của dân tình.

Bức ảnh chụp một đoạn đường 2 chiều từ trên cao, một chiều toàn ô tô nối đuôi nhau, còn chiều còn lại là một đoàn xe đạp của các bạn sinh viên Đại học Trịnh Châu.

Bức ảnh nhận về lượng like "khổng lồ" khi khiến người ta liên tưởng đến các mảnh ghép khác nhau của cuộc đời. Đoạn đường mà ô tô nối đuôi nhau như thể đại diện cho thế giới của người lớn. Sau những ngày làm việc căng thẳng, họ lại mệt mỏi trở về nhà, rồi sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới với guồng quay của công việc. Họ dường như đang vật lộn với những gánh nặng về cuộc sống, cùng với đó là hàng tá trách nhiệm vô hình. Chính điều đó khiến người lớn không thể tự do làm những gì mà bản thân mong muốn.

Ngược lại, làn đường xe đạp của các bạn sinh viên Đại học Trịnh Châu tượng trưng cho tuổi trẻ – khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Khi ta còn trẻ, ta luôn "ngông cuồng" với những khát vọng của mình mà chẳng sợ sai, sợ thất bại. Người trẻ luôn sẵn sàng khám phá những chân trời mới và cả những giới hạn không tưởng của bản thân. Đây là khoảng thời gian mà chúng ta luôn sẵn sàng thách thức bản thân, sẵn sàng cháy hết mình với những ước mơ, những đam mê cháy bỏng. Làn đường xe đạp là biểu tượng cho sự tự do, nơi những bạn trẻ dũng cảm làm những việc mà sau này, khi đã trưởng thành, họ có thể không còn đủ "liều" để thử thách bản thân nữa.

Ở một khía cạnh nào đó, bức ảnh này phản ánh một hàng loạt những sự đối lập, giữa sự an toàn và liều lĩnh, ổn định và thử thách, tự do và gò buộc… Mỗi chúng ta đều có một lựa chọn giữa việc sống một cuộc sống theo đúng theo những ước ước của xã hội hoặc phá vỡ những ràng buộc để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của tuổi trẻ.

Một số suy nghĩ của dân tình về bức ảnh trên:

- Đúng là có những việc chỉ tuổi trẻ mới làm được. Mà ấn tượng hơn là người dân cũng ủng hộ để các bạn sinh viên có được kỉ niệm vui của tuổi trẻ.

- Mình hiện đang 30 tuổi, quả thực nghĩ đến cảnh đạp xe 50km thôi đã lười lắm rồi. Nhưng hồi còn ở độ tuổi như các bạn, mình sẵn sàng làm những điều không tưởng như vậy.

- Đúng là nhìn bức ảnh mà thấy cả một cuộc đời con người. Từ khi còn trẻ trung nhiệt huyết, đến khi phải bận rộn với những trách nhiệm vô hình đè nặng trên vai, khiến ta quên đi mất những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.

- Chỉ cần nghĩ đến tương lai lòng mình lại cảm thấy bồi hồi. Thời gian qua đi, mong rằng sau này chúng ta vẫn nhớ đến những buồn vui đã có, đến khoảng thời gian tươi đẹp mang tên thanh xuân.

- Đôi khi chúng ta chẳng cần phải làm điều gì quá lớn lao vĩ đại. Chỉ cần tôi điên cuồng một chút, bạn điên cuồng một chút, chúng ta cùng nhau điên cuồng một lần cuối cũng đủ tạo nên thời niên thiếu bá đạo, ngông cuồng và huy hoàng cho nhau rồi.

Có thể nói, thanh xuân như một chuyến đi dài không có điểm đích cụ thể, nơi chúng ta có thể thả hồn vào những đam mê và khát vọng rực rỡ. Để tạo dựng nên một thời thanh xuân tươi đẹp, hãy mạnh dạn khám phá những điều mới mẻ, ươm mầm những giấc mơ của mình. Đừng ngần ngại thử thách bản thân, bởi đôi khi, chính những con đường ngoằn ngoèo, những quyết định bất chợt, và những chuyến phiêu lưu không lường trước sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

Hãy dành thời gian để cảm nhận, để yêu thương và chia sẻ, để những năm tháng thanh xuân của bạn trở nên đáng nhớ, sẵn sàng để bạn nhìn lại mà mỉm cười. Thanh xuân không đợi chờ ai, vì vậy hãy sống hết mình, yêu hết lòng, và chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao bay xa. Rồi một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi qua một hành trình diệu kỳ, đã viết nên một câu chuyện thanh xuân rực rỡ, đầy màu sắc và sống động.

