Bữa cơm nhà làm - Vũ khí mở khóa “Green Flag” được ghi nhận trong khảo sát mới nhất

Ai bảo hẹn hò phải nhà hàng sang chảnh? Chỉ cần bạn "nêm nếm" đúng cảm xúc vào từng món ăn, tình yêu sẽ tự nhiên "chín tới"!

Theo khảo sát mới nhất, nấu ăn đang là "green flag" hot nhất giúp bạn "lọt vào mắt xanh" của những người độc thân đấy!

Nấu Ăn – Tín hiệu xanh chói trong hẹn hò

Nếu bạn còn nghĩ rằng nấu ăn là chuyện của thế hệ trước, thì khảo sát này sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Cứ 10 người độc thân, thì có 7 người khẳng định rằng họ sẽ "đổ đứ đừ" nếu đối phương biết nấu ăn. Ngược lại, hơn 30% cho rằng họ sẽ không sẽ không cân nhắc hẹn hò người không có chút kỹ năng bếp núc nào.

Nấu ăn là "Cờ Xanh" mà nhiều người tin tưởng giữa một biển "cờ đỏ" khi hẹn hò.

Không chỉ vậy, sở thích nấu ăn còn vượt qua nhiều "trend" đình đám khác như mê Harry Potter (48%), giao dịch tiền số (47%), hay đọc chiêm tinh (34%). Nói đơn giản, nếu bạn giỏi nấu ăn, bạn chính là "vibe" mà nhiều người đang tìm kiếm!

Vì sao biết nấu ăn lại hot đến thế?

Kỹ năng nấu ăn được đánh giá cao không chỉ vì no bụng mà còn vì:

Thể hiện sáng tạo: 28% thích những ai biết biến tấu món ăn theo cách riêng.

Khả năng chăm sóc: 58% cảm nhận được sự quan tâm từ những món ăn do đối phương tự tay làm.

Tinh tế và khéo léo: 67% tin rằng nấu ăn là minh chứng rõ nhất cho sự tài năng.

Những kỹ năng "chill" như thái rau gọn gàng (48%) hay công thức độc lạ (52%) dễ dàng ghi điểm hơn mấy chiêu trò như rắc muối kiểu Salt Bae. Vậy nên, hãy tập trung vào thực tế thay vì phô trương nhé!

Căn bếp là "đường tắt" đến trái tim

Khảo sát của Knorr – thương hiệu thực phẩm đình đám – tiết lộ rằng 82% người độc thân từng nấu ăn hoặc học cách nấu chỉ để gây ấn tượng. Thậm chí, 91% sẵn sàng đồng ý buổi hẹn thứ hai nếu đối phương mời họ một bữa ăn chuẩn chỉnh.

"Lên trình" trong ứng dụng hẹn hò nhờ thêm nấu ăn vào hồ sơ #UnlockYourGreenFlag.

Bữa cơm truyền thống ấm cúng là lựa chọn số 1 để ghi điểm cở xanh

Nếu bạn tưởng những món ăn sang chảnh như bò bít tết hay các món mỳ ý mới là top 1 món ăn ghi điểm khi hẹn hò thì không phải đâu. Khảo sát mà Knorr thực hiện cho thấy Bữa Cơm Truyền Thống Ấm Cúng mới giành vị trí số 1 trong lòng những người Việt Nam có hứng thú với hẹn hò trong độ tuổi 18-35, cụ thể là 32,7% người được hỏi sẽ chọn lựa chọn này, theo sau đó là Bò bít tết (13,7%) và Lẩu nhà làm (11,8%) và Mỳ ý (8,3%).

Lăn vào bếp cùng knorr để mở khóa cờ xanh

Knorr tin rằng nấu ăn không chỉ để no, mà còn để kết nối. Với chiến dịch #UnlockYourGreenFlag, Knorr đã sẵn sàng giúp bạn chinh phục trái tim "người ấy" qua những công thức siêu dễ nhưng siêu cuốn.

Knorr đang "bén lửa" tình yêu từ căn bếp, mang các cặp đôi lại gần nhau hơn bằng sức mạnh của việc nấu ăn. #UnlockYourGreenFlag.

Thêm ngay "thích nấu ăn" vào profile, rồi lăn vào bếp! Khám phá các bí kíp để mở khóa cờ xanh cùng Knorr tại TikTok playlist Knorr #UnlockYourGreenFlag ngay nhé!

Knorr luôn bên bạn để nấu ăn trở thành lý do "say yes" của người ấy.