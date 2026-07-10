Bữa ăn của “kẻ độc tài” Kylian Mbappé

Bạn có biết Kylian Mbappé ăn gì để trở thành một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới không?

Mùa World Cup năm nay, Kylian Mbappé không chỉ duy trì phong độ thi đấu hay tốc độ mà còn giữ vững vị trí cầu thủ nhiều meme và nickname trên MXH.

Bên cạnh cái tên "Em búp bê" mà cộng đồng mạng Việt Nam ưu ái đặt cho, tiền đạo người Pháp còn được gọi vui là "Đô đốc" hay "Kẻ độc tài". Những biệt danh này xuất phát từ phong thái chỉ đạo của Mbappé trên sân cỏ. Không chỉ trao đổi với ban huấn luyện và đồng đội, đội trưởng tuyển Pháp nhiều lần khiến người hâm mộ bật cười khi... "ra hiệu" cho cả trọng tài và nhân viên sân bãi.

Cụ thể vào ngày 27/6 trong trận Pháp - Na Uy, Kylian Mbappé được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Mateta. Vì là đội trưởng của tuyển Pháp, Mbappé cần trao lại băng thủ quân cho đồng đội. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp trao như bình thường, Mbappe lại đưa cho trọng tài nhờ ông chuyển giúp.

Những bữa ăn ngon lành với người thân được Mbappé chia sẻ

Và phía sau hình ảnh mang tính lãnh đạo này cũng là một cuộc sống vô cùng kỷ luật, đặc biệt là trong chuyện ăn uống.

Nếu Cristiano Ronaldo nổi tiếng với chế độ ăn nghiêm ngặt thì Mbappé cũng không hề kém cạnh. Tiền đạo của Real Madrid chia thực đơn thành 6 bữa nhỏ mỗi ngày thay vì chỉ ăn ba bữa chính. Mỗi bữa đều được tính toán để cung cấp đủ năng lượng nhưng không tạo cảm giác quá no.

Bữa sáng thường gồm trứng luộc, quả bơ hoặc cháo yến mạch. Đến bữa trưa, anh lựa chọn khá đơn giản với bánh wrap nhân thịt gà hoặc cá ngừ ăn cùng salad. Các bữa còn lại chủ yếu bổ sung protein và carbohydrate bằng thịt gà, cá, gạo lứt, trái cây, rau xanh hoặc protein shake.

Trong thực đơn của Mbappé gần như không có nước ngọt, đồ uống có đường hay các món ăn nhiều dầu mỡ. Anh cũng hạn chế tối đa thịt đỏ, thay vào đó ưu tiên cá, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ nhiều màu sắc cùng các nguồn chất béo tốt như dầu ô liu, quả bơ và các loại hạt.

Nếu hỏi Mbappé thích ăn gì nhất, câu trả lời gần như luôn là Spaghetti Carbonara. Ngoài Carbonara, anh cũng rất thích Spaghetti Bolognese và pasta sốt pesto.

Với Mbappé, pasta không chỉ đơn thuần là món ăn yêu thích mà còn là nguồn carbohydrate lý tưởng giúp cơ thể duy trì năng lượng trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu. Chính vì vậy, món ăn này gần như luôn xuất hiện trong thực đơn trước các trận đấu lớn.

Tại World Cup 2026, khi lịch thi đấu dày đặc, pasta vẫn là lựa chọn quen thuộc bởi dễ tiêu hóa, giàu năng lượng và phù hợp với cường độ vận động cao.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thể thao, Mbappé thường ăn 3 - 4 giờ trước khi bóng lăn. Bữa ăn này tập trung vào carbohydrate và protein để tích trữ năng lượng. Khi trận đấu đến gần, anh chỉ bổ sung thêm trái cây hoặc một bữa nhẹ, đồng thời hạn chế chất béo và chất xơ để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Chính chế độ ăn được tính toán kỹ lưỡng ấy góp phần giúp Mbappé duy trì nền tảng thể lực đáng kinh ngạc. Tiền đạo này là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới, liên tục thực hiện những pha bứt tốc ở cường độ cao trong suốt 90 phút.

Song song với ăn uống Mbappé dành rất nhiều thời gian cho việc hồi phục sau tập luyện để cơ thể luôn đạt trạng thái tốt nhất. Massage, giãn cơ, ngâm lạnh (cryotherapy), trị liệu bằng nước biển (thalassotherapy) đều xuất hiện trong lịch trình hằng tuần. Mbappé cũng bổ sung whey protein, omega-3 và creatine theo hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia.

Đặc biệt, tiền đạo người Pháp xem giấc ngủ là yếu tố bắt buộc. Dù lịch thi đấu dày đặc đến đâu, anh vẫn ưu tiên ngủ đủ để cơ thể có thời gian tái tạo.

Dù kỹ càng trong ăn uống và tập luyện, Mbappé vẫn có một niềm vui nho nhỏ liên quan đến chuyện ăn uống để tự thưởng cho bản thân. Kể từ khi gia nhập Real Madrid, anh tiết lộ trong cuộc trò chuyện với streamer Ibai Llanos rằng mình đã trở nên mê các loại thịt nguội (ham) của Tây Ban Nha.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Mbappé đều thích tìm những cửa hàng bán thịt nguội ngon ở Madrid rồi thưởng thức cùng phô mai Manchego. Đó là một trong số ít những sở thích ẩm thực mang đậm dấu ấn địa phương mà anh cho phép bản thân tận hưởng ngoài chế độ dinh dưỡng vốn rất khắt khe.

Những bữa ăn ngon lành với người thân được Mbappé chia sẻ

(Nguồn: Goal, Yhoo! Sports)