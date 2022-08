"BTS và BLACKPINK giúp hanbok trở nên nổi tiếng"

Mới đây, trong chương trình AM Plaza, nhà sáng tạo nội Lee Young Hyun đã xuất hiện với tư cách là khách mời nhằm chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi cố gắng nâng cao nhận thức của khán giả về văn hóa Hàn Quốc. Trong đó, cô nhắc tới BTS và BLACKPINK dưới tư cách là những người giúp nhận thức của khán giả toàn cầu về hanbok - trang phục truyền thống Hàn Quốc - được nâng cao hơn.

Cụ thể, Lee Young Hyun chia sẻ câu chuyện của chính bản thân khi bắt đầu đi du lịch nước ngoài trong bộ trang phục hanbok. Lúc này, cô thường xuyên được hỏi rằng liệu cô có phải người Trung Quốc hay Nhật Bản không, đồng thời họ cũng lầm tưởng hanbok là kimono - trang phục truyền thống của nước Nhật Bản.

Tuy nhiên, vào khoảng năm 2019, số người nhận ra cô đang mặc hanbok trở nên nhiều hơn hẳn. Khi cô hỏi về việc làm thế nào họ có thể nhận ra bộ trang phục này, công chúng đã thừa nhận nguyên nhân là do BTS và BLACKPINK đã mặc chúng.

Thực tế, BLACKPINK từng khiến cộng đồng khán giả thế giới "đứng ngồi không yên" khi mặc trang phục hanbok trong chính MV How You Like That của nhóm. Kết quả, những bộ hanbok này ngay sau đó đã "cháy hàng" do lượng người đặt mua quá nhiều. Đây cũng là bộ trang phục được cho là nổi bật nhất của 4 cô gái trong MV âm nhạc này.

Theo Allkpop