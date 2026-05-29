BTS mang ký ức tuổi thơ vào phiên bản bánh quy OREO mới

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jung Kook (các thành viên của nhóm nhạc BTS) chính thức bắt tay cùng OREO để ra mắt Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS với hương vị bánh nướng đường nâu lấy cảm hứng từ Hotteok – món ăn đường phố nổi tiếng của Hàn Quốc. Chiến dịch hợp tác sẽ được triển khai tại hơn 80 thị trường trên toàn cầu, mở ra chuỗi hoạt động tương tác thú vị dành cho cộng đồng người hâm mộ BTS và OREO.

BTS cùng OREO sáng tạo phiên bản bánh quy đặc biệt, gửi gắm hương vị quê hương Hàn Quốc.

Phiên bản bánh quy giới hạn mới mang đậm dấu ấn cá nhân của BTS với lớp kem ngọt lấy cảm hứng từ Hotteok – món bánh nướng nhân đường nâu quen thuộc tại các khu chợ đường phố Hàn Quốc. Các thành viên BTS chia sẻ rằng cả Hotteok và bánh quy OREO đều gắn liền với ký ức tuổi thơ của họ, khiến sự hợp tác này trở nên đặc biệt ý nghĩa khi kết nối văn hóa quê hương với thương hiệu bánh quy yêu thích từ nhỏ.

"Chúng tôi đã ăn OREO từ khi còn nhỏ, trong phòng thu và giờ đây, OREO đang giúp chúng tôi mang hương vị quê hương đến với người hâm mộ trên toàn thế giới," BTS chia sẻ. "Chúng tôi rất tự hào khi được viết tiếp câu chuyện của OREO theo cách riêng của mình."

13 họa tiết dập nổi trên bánh do chính BTS thiết kế.

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm hoạt động, BTS cũng gửi gắm tình cảm dành cho người hâm mộ thông qua thiết kế trên từng chiếc bánh. Bộ sưu tập Phiên bản giới hạn OREO & BTS gồm 13 họa tiết dập nổi do chính BTS thiết kế, bao gồm tên các thành viên, biểu tượng light stick của BTS và ba chiếc bánh OREO ghép lại thành một thông điệp bí mật dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Bao bì sản phẩm cũng được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa chợ đêm Hàn Quốc với những gam màu sống động, tái hiện không khí náo nhiệt đặc trưng của các khu phố ẩm thực đường phố – nơi món hotteok trở thành biểu tượng quen thuộc.

Phiên bản giới hạn OREO & BTS sẽ mở bán sớm từ 02/06/2026 tại gian hàng chính hãng Mondelez Kinh Đô trên Shopee. Sản phẩm sẽ chính thức được phân phối tại các hệ thống bán lẻ từ ngày 08/06/2026 trong thời gian giới hạn và số lượng có hạn.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, OREO còn khởi động chiến dịch toàn cầu nhằm tạo nên "bức thư tình gửi BTS lớn nhất thế giới", lấy cảm hứng từ văn hóa viết thư của cộng đồng người hâm mộ. Người dùng có thể quét mã QR trên bao bì sản phẩm hoặc truy cập https://vn.oreosea.com/ để gửi lời nhắn tới BTS. Những thông điệp từ người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ cùng góp phần tạo nên hoạt động tương tác đặc biệt này, đồng thời mang đến cơ hội nhận các phần quà từ OREO và BTS.

Chiến dịch hợp tác lần này tiếp tục khẳng định chiến lược của OREO trong việc kiến tạo những màn "bắt tay" độc đáo, qua đó tạo nên dấu ấn khác biệt trên thị trường đồ ăn nhẹ toàn cầu. Đồng hành cùng BTS – một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới – OREO kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ, khơi dậy sự hào hứng trong cộng đồng người hâm mộ và lan tỏa tinh thần vui nhộn đặc trưng của thương hiệu.

