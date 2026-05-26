Remos kích hoạt chiến dịch “Khoe Mùa Hè Xanh Rực Rỡ” 2026 và workshop: “Xua Muỗi Bay Xa, Sốt Xuất Huyết Tránh Ra”

Remos đồng hành cùng Trung ương Hội LHTNVN, Cổng Tri thức Thánh Gióng kích hoạt chiến dịch "Khoe Mùa Hè Xanh Rực Rỡ" 2026 và workshop cho sinh viên mang chủ đề: "Xua Muỗi Bay Xa, Sốt Xuất Huyết Tránh Ra".

Nhằm đón đầu mùa cao điểm phòng chống sốt xuất huyết và tiếp lửa cho hành trình đầy tự hào của chiến dịch "Mùa Hè Xanh" 2026, nhãn hàng Remos tiếp tục phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Cổng Tri thức Thánh Gióng kích hoạt chương trình "Khoe Mùa Hè Xanh Rực Rỡ" tại 13 trường đại học trên cả nước tại các tỉnh thành: Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM, An Giang. Đây cũng là năm thứ 16 trong hành trình bền bỉ của Remos để thực hiện sứ mệnh "Vì một cộng đồng không sốt xuất huyết".

Ban tổ chức chương trình cùng các thanh niên tình nguyện trong buổi lễ ra quân, rạng rỡ tinh thần cống hiến.

Trải nghiệm mới tại Mùa Hè Xanh 2026: Workshop Xua Muỗi Bay Xa, Sốt Xuất Huyết Tránh Ra

Vào ngày 21 tháng 05 năm 2026, bầu không khí tại trường Đại học Nha Trang đã được hâm nóng bằng nhiệt huyết của gần 400 chiến sĩ tình nguyện. Bước sang năm 2026, chương trình mang đến nhiều hoạt động mới với chuỗi 3 workshop hữu ích về phòng chống sốt xuất huyết (SXH) dành riêng cho sinh viên. Giữa bối cảnh mùa mưa sắp bắt đầu – thời điểm lý tưởng để dịch bệnh bùng phát, chuỗi workshop này chính là "trạm sạc" kiến thức khoa học, giúp các bạn trẻ hiểu sâu, nắm chắc thông tin phòng bệnh. Thay vì những bài giảng lý thuyết một chiều, hoạt động năm nay tích hợp nhiều trò chơi tương tác sôi nổi, giúp các bạn sinh viên vừa giải trí, vừa dễ dàng tiếp thu kiến thức từ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm.

Các bạn sinh viên hăng say tham gia trò chơi tương tác với sự giải đáp tận tình từ đại diện Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh TP.Nha Trang

"Khoe Mùa Hè Xanh Rực Rỡ" – Cùng nhau tự hào "khoe" dấu ấn tình nguyện

Ngay sau khi được trang bị kiến thức từ các buổi workshop, các tình nguyện viên sẽ bắt tay vào hành động thực tế: ra quân dọn dẹp môi trường và đến từng hộ dân cư xung quanh trường đại học để tuyên truyền phòng dịch. Tại đây, các chiến sĩ Mùa Hè Xanh sẽ đóng vai trò là những người đồng hành, khuyến khích người dân diệt lăng quăng, loại bỏ các điểm nước đọng và duy trì thói quen phòng chống muỗi để bảo vệ không gian sống của địa phương.

MC Khánh Vy góp mặt tại sự kiện, cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình bằng cách tham gia trực tiếp vào các hoạt động tuyên truyền tại địa phương.

Không dừng lại ở workshop hay những buổi tuyên truyền, sức trẻ của chiến dịch sẽ được phủ sóng mạnh mẽ trên nền tảng online thông qua hoạt động sáng tạo clip TikTok ngắn. Những mẫu Capcut trẻ trung, tích cực từ chương trình sẽ là nơi để các bạn sinh viên tự tin "khoe" trọn vẹn những khoảnh khắc ý nghĩa, những cột mốc thành tích tình nguyện rực rỡ và lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng đến mọi người. Để tiếp thêm động lực cho những nỗ lực bứt phá, BTC sẽ dành tặng những phần quà đặc biệt cho các đội tuyên truyền có thành tích tốt sau chuỗi workshop và các đợt Mùa Hè Xanh.

Các bạn sinh viên hào hứng khoe thành tích sau chương trình.

Đặc biệt, nhãn hàng Remos đồng hành tài trợ 1.400 sản phẩm xua muỗi cho các trường đại học tham gia chiến dịch. Nguồn hỗ trợ thiết thực này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe các tình nguyện viên trong suốt hành trình Mùa Hè Xanh, mà còn được phát tận tay đến người dân dưới dạng mẫu thử miễn phí, cùng các hộ gia đình chủ động phòng chống muỗi.

Đại diện công ty TNHH Rohto Mentholatum (Việt Nam) trao tặng sản phẩm Remos tại buổi workshop.

Remos – Hành trình bền bỉ vì cộng đồng không sốt xuất huyết

Suốt 22 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Remos đã trở thành người bạn quen thuộc của hàng triệu gia đình và là nhãn hiệu số 1 về doanh thu trong ngành hàng xua/chống muỗi và côn trùng tại Việt Nam trong hai năm liên tiếp tính từ tháng 07 năm 2023 đến tháng 06 năm 2025 (*). Không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng, Remos còn kiên định với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống muỗi và các bệnh truyền nhiễm do muỗi.

Tiếp nối hành trình đó, trong năm 2026, Remos sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng lan tỏa thói quen phòng chống muỗi và xây dựng môi trường sống khỏe mạnh hơn cho mọi gia đình Việt – hướng đến mục tiêu "Vì một cộng đồng không sốt xuất huyết".

(*) Theo tính toán nội bộ của CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường của IQVIA trên toàn quốc (Dữ liệu VTMA), mã phân loại của EPHMRA (Hiệp Hội Nghiên Cứu Thị Trường Dược Phẩm Châu Âu) P3B - Sản phẩm diệt côn trùng và chống côn trùng; tổng giá trị doanh thu tính từ Quý 3 2023 đến Quý 2 2025 phản ánh các diễn biến thị trường thực tế. Tất cả các quyền được bảo lưu.