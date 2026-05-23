“Đột nhập” không gian thị giác mới giữa lòng TP.HCM: Team mê kính hiệu cuối cùng đã có nơi để “flex” đúng điệu!

Không phải kiểu tiệm kính quen thuộc với trưng bày dày đặc và lựa chọn đại trà, LB Select – nhánh thương hiệu cao cấp (hàng hiệu của LB Eyewear) đi theo hướng như một "gallery" dành cho mắt kính. Nơi đây đang trở thành tọa độ "làm mưa làm gió" được giới trẻ Sài Thành rỉ tai nhau đến trải nghiệm và check-in.

"Unlock" không gian thị giác mới – Góc check-in nhìn là thấy gu

Điểm cộng đầu tiên khiến giới trẻ đổ xô đến LB Select chính là slogan đi liền với thực tế: "Không gian thị giác mới". Toàn bộ cửa hàng được thiết kế tối giản, hiện đại với tone màu sang trọng. Hệ thống ánh sáng được tính toán duy mỹ giúp bạn chỉ cần đứng vào, thử kính là có ngay những bức ảnh "sống ảo" triệu like.

Giới trẻ hào hứng check-in và thử kính trong không gian hiện đại của LB Select

Tại đây, câu chuyện không chỉ dừng ở việc "mua kính". Nó giống một hành trình tìm ra chiếc kính thật sự hợp với gương mặt và cá tính của mình dựa trên tinh thần "See · Feel · Believe" – nhìn để thấy gu, thử để cảm nhận, và tin vào lựa chọn của chính mình.

Gọng kính hiệu cực suy, cân mọi outfit

Đã bước vào không gian của LB Select, bạn sẽ lạc lối giữa thiên đường gọng kính hiệu được "curate" (tuyển chọn) tỉ mỉ. Những chiếc Ray-Ban kinh điển cực ngầu, Oakley cá tính năng động cho đến các dòng kính thời trang từ Bolon, Molsion... đều sẵn sàng trên kệ.

Không chỉ dừng lại ở tính thời trang bắt trend, các dòng gọng kính tại đây đều đạt điểm 10 về độ bền bỉ, chất liệu cao cấp và siêu nhẹ, sẵn sàng cùng bạn cân mọi bộ outfit từ thanh lịch đến phá cách.

Cận cảnh các mẫu gọng kính trendy được giới trẻ yêu thích tại LB Select

"Flex" cực chất với tròng kính hàng đầu thế giới và cỗ máy hơn 1 tỷ đồng

Điểm khiến dân mê kính hiệu tò mò và phấn khích nhất chính là trải nghiệm đo cắt kính. LB Eyewear sử dụng dòng tròng kính từ Essilor (Pháp) để bảo vệ tối đa cho "cửa sổ tâm hồn" của bạn.

Và để xứng tầm với chiếc tròng kính đỉnh cao này, LB Eyewear đã trang bị hệ thống máy mài lắp Essilor ES Pro 800M trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Cả thị trường Việt Nam hiện tại chỉ mới xuất hiện đúng 3 chiếc máy này, và LB Eyewear tự hào là một trong những cái tên sở hữu nó.

Trải nghiệm công nghệ khắc laser độc bản m'eye SIGN™ trực tiếp trên tròng kính bằng máy tỷ đồng

Cỗ máy tỷ đồng này không chỉ cắt tròng chính xác đến từng micron mà còn mang đến tính năng khắc laser m’eye SIGN™. Giới trẻ đến đây cực kỳ thích thú khi có thể tự tay lựa chọn khắc chữ ký cá nhân, con giáp phong thủy hay linh vật hộ mệnh trực tiếp lên góc tròng kính của mình.

Sở hữu một chiếc kính hiệu với phom gọng thời trang, bền bỉ, tròng kính tốt nhất thế giới lại còn được "đóng dấu" độc bản bằng cỗ máy hiếm hoi tại Việt Nam – đây chính là đặc quyền "flex" gu sành điệu chuẩn chỉnh nhất mà bạn chỉ có thể tìm thấy tại LB Eyewear & LB Select!