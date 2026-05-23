Check-in không gian nghệ thuật Anime tiên phong tại Việt Nam

Giữa nhịp sống hối hả và đầy áp lực của phố thị, đôi khi chúng ta lại muốn tìm một khoảng lặng để tìm về những ký ức hồn nhiên ngày cũ. Thấu hiểu tâm lý đó, một không gian nghệ thuật mang tên Ani Mart đã ra đời, và trong suốt gần một năm kể từ ngày thành lập nơi đây đã trở thành trở thành tọa độ check-in không thể bỏ lỡ của hàng loạt KOLs cùng cộng đồng yêu thích Anime.

Ani Mart - Không gian trưng bày tranh Anime đến từ Nhật Bản

Ngắm tận mắt khung hình đã được sử dụng trong những bộ phim hoạt hình huyền thoại

Điểm đắt giá nhất giữ chân người xem chính là Tranh Cel (Cel Animation Art) là một kỹ thuật khi làm hoạt hình thủ công truyền thống. Trước khi công nghệ kỹ thuật số thống trị, các nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản đã phải vẽ tay và tô màu từng nét trên những tấm nhựa trong suốt. Mỗi tấm Cel như vậy chính là một khung hình gốc (frame) duy nhất, từng được đặt dưới ống kính máy quay để tạo nên những chuyển động kỳ diệu trên màn ảnh.

Các tác phẩm Tranh Cel Animation tại Ani Mart

Đến với Ani Mart, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những siêu phẩm đình đám gắn liền với tuổi thơ như Doraemon, Thám tử danh Conan, 7 Viên ngọc rồng, Shin Cậu bé bút chì, …

Những tấm tranh Cel đời đầu của bộ Anime Thám tử lừng danh Conan

Bên cạnh những tấm tranh Cel vô giá, hành trình khám phá thế giới hoạt hình Nhật Bản tại Ani Mart sẽ dẫn dắt bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thông qua loạt bộ sưu tập độc đáo từ những bức Tranh phác thảo tay bởi các nhà làm phim đến những tấm Poster rực rỡ màu sắc mang đậm giá trị thời gian.

Các tác phẩm tại đây đều được dày công sưu tầm hoặc thu thập qua đấu giá. Trong đó, các phiên đấu giá nghệ thuật Anime luôn thể hiện sức hút đỉnh cao và sự cạnh tranh khốc liệt.

Tại đây trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nguyên bản quý giá từ Nhật Bản

Những tác phẩm nghệ thuật kéo chúng ta về thời gian đã qua

Đối với thế hệ trẻ, những bộ phim hoạt hình ngày xưa không đơn thuần chỉ là phương tiện giải trí, mà là một phần cuộc sống, là "niềm mong chờ" được đếm từng ngày trong suốt những năm tháng ấu thơ. Có những nhân vật, những bộ phim bạn đã vô tình lãng quên trong góc khuất ký ức, nhưng khi đứng trước không gian này, mọi kỷ niệm bỗng chốc ùa về, sống động và vẹn nguyên như những ngày xưa cũ.

Nhìn ngắm những khung hình gắn liền với tuổi tuổi thơ

Đến tham gia miễn phí, và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị

Không chỉ là một nơi để ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật quý giá, Ani Mart còn là nơi kết nối cộng đồng mê Anime với các sự kiện thú vị. Đến đây, bạn sẽ được tham gia vào các buổi workshop làm bookmark độc đáo, tự tay sáng tác những chiếc kẹp sách mang đậm dấu ấn cá nhân của mình.

Hoạt động trải nghiệm làm Bookmark tại Ani Mart

Ngoài ra, Ani Mart còn chính thức phát hành ứng dụng cùng tên. Giờ đây, thông qua ứng dụng O2O (Online-to-Offline) chính thức mang tên Ani Mart, các bạn trẻ không chỉ được trải nghiệm trực tiếp ở cửa hàng mà còn được trải nghiệm online ở mọi nơi.

App Ani Mart - Giúp bạn trải nghiệm ở mọi nơi

Không gian tại đây còn sở hữu hàng loạt góc check-in cực được decor chỉn chu, sẵn sàng chào đón các dân chơi Cosplay đến thả dáng ghi lại những bộ ảnh lung linh nhất.

Địa chỉ: Số 08 Đường Tôn Dật Tiên, Khu phố Garden Plaza 2, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian mở cửa: 09:00 - 18:00| Thứ hai - Thứ bảy hằng tuần. Bạn có thể theo dõi Fanpage chính thức của Ani Mart tại đây: https://www.facebook.com/animartvn