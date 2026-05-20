TTC World - Thung lũng tình yêu ra mắt chuỗi trải nghiệm mới khuấy động mùa hè

"Lột xác" từ điểm tham quan quen thuộc thành tổ hợp đa trải nghiệm

Thung lũng Tình yêu không còn xa lạ với những tín đồ yêu Đà Lạt. Tuy nhiên, không chỉ là điểm tham quan đơn thuần, Thung lũng Tình yêu đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình tái định vị, hướng đến trở thành một tổ hợp đa trải nghiệm giữa thiên nhiên Đà Lạt.

Không dừng lại ở việc mở rộng quy mô, Thung lũng Tình yêu lựa chọn hướng đi sâu hơn: xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm, nơi du khách có thể dành nhiều thời gian hơn để khám phá, vui chơi và tận hưởng. Tại đây, du khách không chỉ tham quan mà còn tương tác, trải nghiệm và mang về những cảm xúc đáng nhớ sau chuyến đi.

Vườn khinh khí cầu hoa - không gian hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu, điểm check-in "must-visit" của năm 2026 với concept sống ảo ấn tượng.

Nổi bật trong chuỗi trải nghiệm mới là không gian ẩm thực buffet rau giữa thiên nhiên, mang đến cảm giác thư giãn nhẹ nhàng giữa không khí trong lành của phố núi. Bên cạnh đó, các hoạt động như đạp vịt trên mặt hồ hay hoạt động đu dây kết hợp đi bộ trên không tạo nên hai nhịp trải nghiệm đối lập nhưng bổ trợ cho nhau, từ thư thái đến phấn khích, giúp du khách linh hoạt lựa chọn theo cảm xúc của mình.

Du khách có thể thử sức với hoạt động đạp vịt đầy thú vị ngay giữa không gian thiên nhiên xanh mát.

Ở nhóm trải nghiệm vận động, đường trượt sắc màu, xe trượt quán tính địa hình và trượt cỏ mang đến những phút giây vui chơi đơn giản nhưng đầy năng lượng, phù hợp cho nhóm bạn và gia đình. Trong khi đó, đường trượt sắc màu trở thành điểm nhấn mới với hiệu ứng thị giác nổi bật, không chỉ tạo cảm giác hứng khởi mà còn là "tọa độ" check-in thu hút giới trẻ. Đối với những du khách ưa khám phá, cầu kính Ngàn Thông tiếp tục là trải nghiệm thử thách, nơi mỗi bước chân mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên.

Cầu kính Ngàn Thông tại Lâm Đồng - Ảnh: DNCC

Đường trượt sắc màu - trải nghiệm trượt phao khô và máng trượt cầu vồng độc đáo, mang đến cảm giác vừa vui nhộn vừa "bùng nổ" cảm xúc giữa thiên nhiên Đà Lạt.

"Summer in Love" - mùa hè của trải nghiệm và cảm xúc

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, TTC World - Thung lũng Tình Yêu cũng triển khai chuỗi hoạt động hè với chủ đề "Summer in Love", mang đến không khí lễ hội sôi động kéo dài xuyên suốt mùa du lịch cao điểm.

Chuỗi trò chơi "Tuổi thơ cho em" được tổ chức nhằm mang đến cho các em nhỏ một ngày vui chơi đúng nghĩa, khuyến khích trẻ em tạm rời thiết bị điện tử để hòa mình vào các trò chơi vận động và hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra, các chương trình giao lưu acoustic, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên và hoạt động nghệ thuật tương tác cũng sẽ diễn ra thường xuyên, góp phần gia tăng trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến tham quan.

Đến TTC World – Thung lũng Tình yêu, trải nghiệm một Đà Lạt thu nhỏ

Không chỉ tập trung vào yếu tố trải nghiệm, TTC World - Thung lũng Tình yêu còn định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh và bền vững.

Việc tích hợp nhiều hoạt động trong cùng một điểm đến giúp du khách hạn chế di chuyển liên điểm, tối ưu thời gian tham quan và giảm phát thải trong quá trình du lịch. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại chỗ, tạo ra giá trị kinh tế tích cực cho điểm đến.

Trong thời gian qua, TTC World - Thung lũng Tình Yêu cũng liên tục đầu tư cải tạo cảnh quan, bảo trì hệ thống trải nghiệm, nâng cấp dịch vụ và phát triển không gian xanh nhằm mang đến hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện và bền vững hơn.

Đặc biệt, đơn vị vinh dự nhận chứng nhận du lịch xanh VITA GREEN - một dấu mốc khẳng định nỗ lực phát triển du lịch gắn với môi trường, trách nhiệm cộng đồng và trải nghiệm bền vững.

TTC World – Thung lũng Tình yêu - Đà Lạt trong từng trải nghiệm.

Đại diện TTC World – Thung lũng Tình yêu cho biết, mục tiêu lớn nhất của đơn vị không chỉ nằm ở việc phát triển sản phẩm mới, mà còn là tạo nên một điểm đến có khả năng giữ chân du khách bằng cảm xúc.

"Chúng tôi mong muốn mỗi trải nghiệm tại Thung lũng Tình yêu không chỉ dừng lại ở việc tham quan, mà sẽ trở thành những ký ức đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ của du khách khi đến với Đà Lạt."

Sự đổi mới mạnh mẽ trong mùa hè 2026 không chỉ mang đến thêm lựa chọn cho du khách khi đến thành phố ngàn hoa, mà còn góp phần khẳng định vị thế của TTC World - Thung lũng Tình yêu như một trong những điểm đến trải nghiệm khép kín nhất Đà Lạt hiện nay.

TTC World – Thung lũng Tình yêu

Địa chỉ: 3 - 5 - 7, đường Mai Anh Đào, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 0914 466 218

Fanpage: https://www.facebook.com/ttcworldthunglungtinhyeu

Website: https://ttchospitality.vn/ttc-world/thung-lung-tinh-yeu