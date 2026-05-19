Nam thần Việt lọt top “đẹp trai nhất thế giới” xuất hiện "ngạo nghễ" trong bộ ảnh mới

Thời gian qua, Anh Tú Atus liên tục là cái tên giữ vững sức nóng truyền thông nhờ sự duyên dáng và hàng loạt màn thể hiện ấn tượng. Không dừng lại ở hình ảnh một ngôi sao giải trí đa tài, ông xã Diệu Nhi còn khẳng định vị thế của một "visual center", một tín đồ thời trang thực thụ của Vbiz với gu ăn mặc thời thượng biến hóa không ngừng.

Ra mắt toàn cầu tại Bangkok vào đầu tháng 5, HUAWEI WATCH FIT 5 Series mang thông điệp đầy cảm hứng - Spark Your Vibe - hướng đến sự kết hợp giữa phong cách cá nhân và nguồn năng lượng tích cực. Dòng smartwatch mới của Huawei được định vị dành cho thế hệ trẻ yêu thích sự chuyển động, luôn làm mới bản thân và không ngừng biến hóa trong phong cách sống. Và Anh Tú Atus dường như là lựa chọn hoàn hảo cho tinh thần ấy.

Visual "10 điểm không có nhưng" của Anh Tú Atus bên cạnh siêu phẩm mới nhà Huawei

Trong từng khung hình, HUAWEI WATCH FIT 5 Series xuất hiện trên cổ tay Anh Tú như một điểm nhấn thời trang đắt giá cho toàn bộ outfit. Dù là chiếc áo khoác da bụi bặm nam tính, bộ sơ mi công sở lịch lãm đến set đồ thể thao khỏe khoắn, chiếc smartwatch hòa vào tổng thể một cách tự nhiên nhờ ngôn ngữ thiết kế vuông vắn, trẻ trung và năng động.

"Đối với Tú, thời trang không chỉ nằm ở quần áo, mà nằm ở cách bạn lựa chọn các món đồ để thể hiện cái tôi. Một chiếc đồng hồ thông minh giờ đây không còn bó hẹp trong phòng tập nữa, mà hoàn toàn có thể là một item thời trang cao cấp nếu biết cách mix-match để ‘bắt vibe’ với outfit của mình" - Anh Tú chia sẻ.

Đúng với tinh thần "Spark Your Vibe", HUAWEI WATCH FIT 5 Series sở hữu bảng màu trẻ trung và đậm chất thời trang, mang đến cảm giác năng lượng và tươi mới ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, phiên bản Pro còn ghi điểm với thiết kế cao cấp nhờ mặt kính Sapphire 2.5D cùng khung viền Titanium chuẩn hàng không vũ trụ, tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại vừa đẳng cấp.

Không chỉ là câu chuyện "bắt vibe" thời trang, bộ ảnh còn lan tỏa mạnh mẽ lối sống năng động, tích cực của Anh Tú Atus. Quán quân Running Man Việt Nam mùa 3 nổi tiếng với việc sở hữu thân hình "cực phẩm" nhờ việc duy trì luyện tập thể thao đều đặn.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series đóng vai trò như một người trợ lý đồng hành lý tưởng cùng nam diễn viên trong các buổi chạy bộ, tập gym hay những trận pickleball đòi hỏi sự linh hoạt và bền bỉ. Để hỗ trợ tối đa cho lịch trình bận rộn của người trẻ, dòng smartwatch này được trang bị chế độ Mini Workout với các bài tập ngắn, kết hợp cùng hình ảnh chú gấu trúc tương tác sống động trên mặt đồng hồ.

Chiếc đồng hồ trở thành trợ thủ đắc lực trong mọi hoạt động tập luyện của Atus từ chạy bộ đến pickleball

Nói về việc cân bằng giữa lịch trình bận rộn và duy trì vóc dáng, nam nghệ sĩ bộc bạch: "Lịch quay hình và đi diễn dày đặc đôi khi khiến Tú rất dễ bị cuốn đi. Kể từ khi có HUAWEI WATCH FIT 5 Series đồng hành, Tú có thể tranh thủ tập vài động tác giãn cơ, vặn mình nhanh thông qua các bài Mini Workout ngay tại hậu trường lúc chờ set-up. Nhìn chú gấu trúc tương tác trên mặt đồng hồ nhảy theo mình cũng thấy vui và có thêm động lực tập luyện hẳn."

Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH FIT 5 Series còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe chủ động và thông minh hơn với các tính năng quản lý nhịp tim, giấc ngủ, cảm xúc và trạng thái cơ thể, giúp những chỉ số khô khan trở thành động lực để duy trì nguồn năng lượng tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tinh thần sống tích cực, chủ động của Anh Tú Atus cũng được truyền tải trọn vẹn qua từng góc ảnh

Bộ ảnh lần này không chỉ mang đến visual "đẹp trai tràn màn hình" của Anh Tú, mà còn lan tỏa một tinh thần sống đầy cảm hứng: luôn làm mới bản thân và luôn sẵn sàng khơi nguồn năng lượng tích cực, tạo dấu ấn riêng trong từng khoảnh khắc thường ngày.

Được biết, HUAWEI WATCH FIT 5 Series sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 29/5 sắp tới. Ngoài bộ ảnh này, Huawei và Anh Tú Atus được cho là sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động thú vị dành cho người hâm mộ trong thời gian tới.